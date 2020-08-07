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Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в период с 30 июля по 5 августа составили более 54 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:51
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290343_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_b6f7b817ae08c0b50be319c03d87571f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, фонд кино, москва, ульяновск, калуга, тула, тверь

Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю

06:46 07.08.2020 (обновлено: 06:51 07.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в период с 30 июля по 5 августа составили более 54 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
"Совокупные кассовые сборы составили 54,2 миллиона рублей, было продано 192 тысяч билетов на 29,6 тысячи сеансов, проведенных в 541 точке кинопоказа. По сравнению с предыдущей неделей доля кинотеатров, возобновивших кинопоказ, выросла с 10% до 26%", – говорится в сообщении.
Согласно аналитике, в период с 30 июля по 5 августа остоялись сеансы фильмов в 339 населенных пунктах, расположенных в 39 регионах России. Доля автокинотеатров в совокупных сборах за выбранный период снизилась на 2%.
Столичные кинотеатры открылись для посетителей после снятия ограничительных мер 1 августа. Также показы возобновлены в Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Новгородской областях, в Республике Коми, Удмуртской Республике и Забайкальском крае.
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