Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю

Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в период с 30 июля по 5 августа составили более 54 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

"Совокупные кассовые сборы составили 54,2 миллиона рублей, было продано 192 тысяч билетов на 29,6 тысячи сеансов, проведенных в 541 точке кинопоказа. По сравнению с предыдущей неделей доля кинотеатров, возобновивших кинопоказ, выросла с 10% до 26%", – говорится в сообщении.

Согласно аналитике, в период с 30 июля по 5 августа остоялись сеансы фильмов в 339 населенных пунктах, расположенных в 39 регионах России. Доля автокинотеатров в совокупных сборах за выбранный период снизилась на 2%.