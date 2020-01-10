"Т-34" обошел в российском прокате "Мстители: Финал"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Картина режиссера Алексея Сидорова "Т-34" в 2019 году обошла по объему зрительской аудитории в российском прокате заключительную часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал", сообщает в пятницу пресс-служба Фонда кино.

Согласно ЕАИС, самым популярным фильмом в России стал анимационный фильм "Король лев", который посмотрели 10,9 миллиона человек. На второй строчке расположилась военная драма "Т-34" – 8,8 миллиона человек увидели картину, тогда как заключительную часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" посмотрели 8,7 миллиона человек.

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов подчеркнул, что в ушедшем году отечественному кинематографу есть чем гордиться.

"Это впервые в истории – два отечественных релиза за год со сборами более 2 миллиардов рублей ("Т-34", "Холоп"), это и крайне высокая… доля российского кино (23%), за которой стоит свыше 50 миллионов посетителей кинотеатров, отдавших предпочтение именно нашим фильмам. Да и в новый год мы входим с уверенностью в силе отечественных фильмов, которые будут определять картину российского рынка кинопроката в 2020 году", - сказал Тельнов, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что в 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 55,4 миллиарда рублей, в кинотеатрах страны было продано 219,4 миллиона билетов.