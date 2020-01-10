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"Т-34" обошел в российском прокате "Мстители: Финал"
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РИА Новости

"Т-34" обошел в российском прокате "Мстители: Финал"

15:13 10.01.2020
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© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Т-34"
Кадр из фильма Т-34
© Предоставлено Централ Партнершип
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Картина режиссера Алексея Сидорова "Т-34" в 2019 году обошла по объему зрительской аудитории в российском прокате заключительную часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал", сообщает в пятницу пресс-служба Фонда кино.
Согласно ЕАИС, самым популярным фильмом в России стал анимационный фильм "Король лев", который посмотрели 10,9 миллиона человек. На второй строчке расположилась военная драма "Т-34" – 8,8 миллиона человек увидели картину, тогда как заключительную часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" посмотрели 8,7 миллиона человек.
Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов подчеркнул, что в ушедшем году отечественному кинематографу есть чем гордиться.
"Это впервые в истории – два отечественных релиза за год со сборами более 2 миллиардов рублей ("Т-34", "Холоп"), это и крайне высокая… доля российского кино (23%), за которой стоит свыше 50 миллионов посетителей кинотеатров, отдавших предпочтение именно нашим фильмам. Да и в новый год мы входим с уверенностью в силе отечественных фильмов, которые будут определять картину российского рынка кинопроката в 2020 году", - сказал Тельнов, которого цитирует пресс-служба.
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Отмечается, что в 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 55,4 миллиарда рублей, в кинотеатрах страны было продано 219,4 миллиона билетов.
"Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10,3% по кассовым сборам и +9,5% по количеству проданных билетов. Рост рынка был обусловлен небывалой концентрацией сильных и ожидаемых голливудских релизов: только два фильма – "Король Лев" и "Мстители: Финал" - собрали в прокате свыше 2,5 миллиардов рублей каждый, еще 11 картин преодолели порог сборов в 1 миллиард рублей. Зарубежные фильмы собрали в прокате 43,2 миллиарда рублей, что на 18,4% выше, чем в 2018 году", - добавили в Фонде кино.
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КультураКино и сериалыНовости культурыВячеслав ТельновФонд кино
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