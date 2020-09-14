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https://ria.ru/20200914/kinoteatr-1577197508.html
В России впервые за полгода в кино на выходных сходили миллион человек
Число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, впервые с марта превысило миллион человек, свидетельствуют данные Единой автоматизированной... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:17
2020-09-14T16:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
фонд кино
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, впервые с марта превысило миллион человек, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), <a href="http://ekinobilet.fond-kino.ru/" target="_blank">опубликованные</a> на сайте Фонда кино.Согласно данным, к 15.55 воскресенья российские кинотеатры в уикенд с 10 по 13 сентября посетили миллион человек. Наибольшей популярностью у зрителей<a href="https://ria.ru/20200914/prokat-1577196939.html" target="_blank"> пользуются </a>фильм Кристофера Нолана "Довод", на который сходили более 350 тысяч человек, и картина Ники Каро "Мулан" - ей отдали предпочтение почти 400 тысяч человек.По данным ЕАИС, в последний раз миллионный показатель был достигнут в марте, после чего в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры РФ были закрыты.На данный момент, согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, работа кинотеатров разрешена в 68 регионах из 85. Доля кинотеатров, возобновивших работу, составляет 68 процентов.
https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html
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кино и сериалы, новости культуры, фонд кино, кристофер нолан

В России впервые за полгода в кино на выходных сходили миллион человек

16:17 14.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, впервые с марта превысило миллион человек, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Согласно данным, к 15.55 воскресенья российские кинотеатры в уикенд с 10 по 13 сентября посетили миллион человек. Наибольшей популярностью у зрителей пользуются фильм Кристофера Нолана "Довод", на который сходили более 350 тысяч человек, и картина Ники Каро "Мулан" - ей отдали предпочтение почти 400 тысяч человек.
По данным ЕАИС, в последний раз миллионный показатель был достигнут в марте, после чего в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры РФ были закрыты.
На данный момент, согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, работа кинотеатров разрешена в 68 регионах из 85. Доля кинотеатров, возобновивших работу, составляет 68 процентов.
Кадр из фильма Мулан - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыФонд киноКристофер Нолан
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