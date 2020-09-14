https://ria.ru/20200914/kinoteatr-1577197508.html

В России впервые за полгода в кино на выходных сходили миллион человек

Число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, впервые с марта превысило миллион человек, свидетельствуют данные Единой автоматизированной... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:17

2020-09-14T16:17

2020-09-14T16:17

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новости культуры

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кристофер нолан

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, впервые с марта превысило миллион человек, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), <a href="http://ekinobilet.fond-kino.ru/" target="_blank">опубликованные</a> на сайте Фонда кино.Согласно данным, к 15.55 воскресенья российские кинотеатры в уикенд с 10 по 13 сентября посетили миллион человек. Наибольшей популярностью у зрителей<a href="https://ria.ru/20200914/prokat-1577196939.html" target="_blank"> пользуются </a>фильм Кристофера Нолана "Довод", на который сходили более 350 тысяч человек, и картина Ники Каро "Мулан" - ей отдали предпочтение почти 400 тысяч человек.По данным ЕАИС, в последний раз миллионный показатель был достигнут в марте, после чего в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры РФ были закрыты.На данный момент, согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, работа кинотеатров разрешена в 68 регионах из 85. Доля кинотеатров, возобновивших работу, составляет 68 процентов.

https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, фонд кино, кристофер нолан