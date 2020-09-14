https://ria.ru/20200914/prokat-1577196939.html
"Довод" возглавил прокат в России и СНГ вторые выходные подряд
Боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 158,8 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:26
2020-09-14T10:26
2020-09-14T10:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 158,8 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/kassovye-sbory-v-rossii-i-sng-za-uik-end-10-13-sentyabrya-2020-dannye-neofitsialnye-i-predvaritelnye/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.По сюжету фильма, после теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.На втором месте рейтинга - фильм режиссера Ники Каро "Мулан", собравший за выходные 136 миллионов рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял южнокорейский музыкальный документальный фильм "BTS: Разбей тишину. Фильм". Картина собрала за выходные 23 миллиона рублей.На четвертом месте - американский боевик "Новые мутанты" Джоша Буна с Блю Хант в главной роли. Сборы картины за выходные составили 19 миллионов рублей.Замыкает пятерку лидеров фантастический боевик "Вратарь галактики" со сборами 13,2 миллиона рублей за выходные.
https://ria.ru/20200903/dovod-1576648347.html
https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 158,8 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
По сюжету фильма, после теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.
На втором месте рейтинга - фильм режиссера Ники Каро "Мулан", собравший за выходные 136 миллионов рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял южнокорейский музыкальный документальный фильм "BTS: Разбей тишину. Фильм". Картина собрала за выходные 23 миллиона рублей.
На четвертом месте - американский боевик "Новые мутанты" Джоша Буна с Блю Хант в главной роли. Сборы картины за выходные составили 19 миллионов рублей.
Замыкает пятерку лидеров фантастический боевик "Вратарь галактики" со сборами 13,2 миллиона рублей за выходные.