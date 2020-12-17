Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в военной сфере
Армия против COVID-19
Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.
Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.
Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.
Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.
Дежурство организовано в три смены.
С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.
С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.
Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.
Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.
Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.
Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.
Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.
Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.
Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.
Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.
При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.
При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.
Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.
Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.
Дежурство организовано в три смены.
С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.
Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.
Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.
Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.
Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.
При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.
Юбилей Победы
В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.
Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.
В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .
Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.
Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.
В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".
В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".
"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".
"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".
"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.
"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.
Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.
Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.
Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.
Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.
На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.
На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.
Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.
Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.
В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.
В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.
В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".
"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".
"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.
Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.
Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.
На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.
Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.
Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.
Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.
По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.
На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.
По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.
На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.
Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.
Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.
Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.
Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.
В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.
В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.
Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.
Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.
Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.
Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.
Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.
Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.
На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.
Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.
В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.
В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.
Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.
Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.
На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.
На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.
Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.
Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.
Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.
Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.
Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.
Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.
Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".
Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".
Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.
Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.
Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.
По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.
На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.
Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.
Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.
В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.
Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.
Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.
Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.
На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.
В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.
Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.
На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.
Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.
Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.
Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.
Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".
Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.
Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.
Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.
Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.
Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.
Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.
Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.
В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .
В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .
Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.
Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.
Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.
Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.
Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.
Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.
Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.
Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.
Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.
Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.
Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.
Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.
Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.
Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".
Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.
Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.
Генеральная репетиция намечена на 20 июня.
Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.
Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.
Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.
В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .
Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.
Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.
Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.
Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.
Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.
Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.
Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".
Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.
Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.
Генеральная репетиция намечена на 20 июня.
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.
Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.
Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.
Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.
Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.
В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.
В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.
По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.
По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.
Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.
На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.
Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.
На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.
Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.
Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.
По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.
По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.
Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.
Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.
В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".
В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.
В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.
Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.
В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.
Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.
Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").
Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").
В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.
В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.
Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.
Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.
Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.
В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.
По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.
Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.
На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.
Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.
По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.
Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.
В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.
В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.
Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.
Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").
В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.
Учения "Кавказ-2020"
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.
Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.
В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.
Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.
Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.
На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.
На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.
На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.
На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.
Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.
Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.
Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".
Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".
В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.
В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.
Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.
Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.
Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.
Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.
Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.
Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.
На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.
На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.
Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.
Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".
В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.
Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.
Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.
Миротворцы в Карабахе
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.
Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.
Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.
В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.
В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.
Согласована ширина коридора в пять километров.
Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.
Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.
Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.
Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.
Российский миротворец на одной из улиц Лачина.
Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.
Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.
С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.
С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.
Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.
В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.
Согласована ширина коридора в пять километров.
Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.
Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.
Российский миротворец на одной из улиц Лачина.
Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.
С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.
Пять лет в Сирии
Нацеливаемся на океаны
Первые гиперзвуковые пуски
База ВМФ в Судане
Экспорт в новых реалиях
Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.
Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.
Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.
Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.
Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.
Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.
В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.
В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.
На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.
На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.
Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".
Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".
Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.
Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.
Самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники на полигоне Алабино.