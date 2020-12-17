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Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в военной сфере
Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в военной сфере
Уходящий год бросил серьезный вызов российским Вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу. Армии пришлось вступить в бой с новым, неожиданным врагом – РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:30
2020-12-17T09:30
новый год—2021
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий год бросил серьезный вызов российским Вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу. Армии пришлось вступить в бой с новым, неожиданным врагом – пандемией коронавируса.Тем не менее, благодаря мерам, принятым военным руководством страны, призыв в армию, планы по поставкам новых вооружений и проведению парада в честь 75-летия Победы были выполнены, что само по себе в сложившихся реалиях стало незаурядным событием.Год также запомнится закладкой первых отечественных вертолетоносцев, началом испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" и стартом российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этих и других событиях в военной сфере – в материале профильной редакции РИА Новости.Армия против COVID-19Главным событием 2020 года, безусловно, стала пандемия коронавируса нового типа, впервые обнаруженная в китайском Ухане. Опасная, неизученная болезнь, распространившаяся по всему миру, обусловила работу всех отраслей промышленности и всех аспектов жизни нашей страны – российская армия и "оборонка" не стали здесь исключением.Тем не менее военное руководство России приняло решение не переносить весенний призыв и не отказываться от намеченных планов по поставкам вооружений в рамках гособоронзаказа, пойдя при этом на беспрецедентные меры предосторожности. Так, работа призывных комиссий началась позже, чем обычно (12 мая при начале самой призывной кампании 1 апреля), процедуры, не требовавшие личного присутствия призывников, проводились в дистанционном режиме.Все новобранцы в военкоматах тестировались на коронавирус, на вокзалах и аэропортах на пути к месту службы их изолировали от гражданских. По прибытии в воинские части срочников помещали на двухнедельный карантин, во время которого они питались и обучались отдельно от остальных военнослужащих. В результате весенний призыв-2020 состоялся – на срочную службу заступило 135 тысяч человек, как и изначально предполагало Минобороны.Российская армия не только решала внутренние проблемы с COVID, но и активно помогала гражданскому населению тех регионов, где вопрос борьбы с коронавирусом стоял особенно остро. Больше всего работы у военных медиков было в Дагестане: мобильные госпитали и многопрофильные медицинские центры были развернуты в Ботлихе, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске и Дербенте.Минобороны РФ также оказало помощь в борьбе с коронавирусом ряду иностранных государств: в марте 15 самолетов с военными вирусологами и другими специалистами было отправлено в Италию, помощь была оказана жителям провинции Ломбардия, а также Бергамо и Вероны. Кроме того, российские военные медики помогали своим коллегам в Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении.Против новой болезни был брошен также и научный потенциал российского военного ведомства: на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института успешно прошла испытания первая зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса Sputnik V.Юбилей ПобедыПандемия не могла не повлиять и на проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: от традиционной даты 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь его воздушная часть - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.Сухопутная часть парада состоялась 24 июня, - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В юбилейном шествии приняло участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной военной техники. По Красной площади также прошли военные из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Среди новинок парада - БМП-2 с боевым отделением "Бережок", танки Т-80БВМ, "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями и Т-90М с улучшенными характеристиками, реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2 и зенитная ракетная система С-350 "Витязь".Не обошлось без исторической части - по Красной площади прошли 11 "коробок" в военной форме времен ВОВ, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с боевыми знаменами лучших соединений и воинских частей 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.Учения "Кавказ-2020"Главным мероприятием боевой подготовки Вооруженных сил РФ в уходящем году стали стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых было задействовано почти 79,5 тысяч российских военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.Кроме того, в учениях приняли участие воинские контингенты пяти зарубежных стран (Армения, Белоруссия, Китай, Мьянма и Пакистан), а еще пять государств направили своих наблюдателей: Азербайджан, Индия, Индонезия, Казахстан и Иран.Учения охватили территорию более чем в тысячу квадратных километров на шести общевойсковых и двух авиационных полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Отдельные эпизоды "Кавказа-2020" были разыграны за пределами России – в Армении и Абхазии. В этом году масштабные маневры было решено провести на юго-западе страны, вдали от границ со странами НАТО, чтобы не провоцировать напряженность в Европе.За время учений, прошедших в период с 21 по 26 сентября, российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа: совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили "динамику и напор" уничтожения противника. Помимо этого, на "Кавказе-2020" ВДВ впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин.Военные учения – отличная возможность опробовать военную технику в условиях, приближенных к боевым, и "Кавказ-2020" не стал исключением. Во время основной фазы этих маневров была впервые применена тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), а также "обкатана" линейка перспективных бронеавтомобилей "Стрела", "Атлет" "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".Миротворцы в КарабахеОдним из наиболее ярких и драматичных событий уходящего года стала новая война в Нагорном Карабахе. Возобновление тлевшего почти 30 лет конфликта между Арменией и Азербайджаном привело к впечатляющей победе Баку.Согласно документу, подписанному президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении 10 ноября, Баку получил контроль над семью районами, прилегавшими к непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые азербайджанская сторона потеряла во время первой войны 1992-1994 годов, а также частью НКР с городом Шуша.Для обеспечения безопасности жителей НКР на неподконтрольных на сегодняшний день Азербайджану территориях, а также сообщения между Арменией и Нагорно-Карабахской республикой через Лачинский коридор, в Карабах были переброшены российские миротворцы. Группировка насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.Предполагается, что миротворцы будут оставаться в регионе в течение ближайших пяти лет, впоследствии по обоюдному согласию сторон этот срок может быть продлен еще на пять лет. В настоящее время в Карабахе развернуто 23 наблюдательных поста, распределенных по двум зонам ответственности "Север" и "Юг" (со штабом в Степанакерте), и еще один – на территории монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе, уже перешедшем под контроль Азербайджана. Здесь российские военные обеспечивают армянскому населению возможность посещать древнюю христианскую святыню.За последний месяц миротворцы сумели наладить хорошие отношения с местным населением, руководство контингента регулярно встречается с военными представителями как армянской, так и азербайджанской стороны. За это время российским военнослужащим уже пришлось разводить стороны конфликта.Единственный пока случай нарушения перемирия был зафиксирован 11 декабря, когда в Гадрутском районе произошла перестрелка. Минобороны НКР заявило тогда о трех раненых. Азербайджанские СМИ распространяли информацию о том, что армянские силы устроили вооруженную провокацию, а один азербайджанский военный был ранен.Позднее в Ереване отметили, что в результате перестрелок в Карабахе были ранены шестеро армянских военных. В Баку в свою очередь заявили, что с момента прекращения огня 10 ноября уже четверо военных Азербайджана были убиты.Пять лет в СирииВ уходящем году исполнилось пять лет с начала операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. 30 сентября 2015 года Россия ответила на просьбу президента САР Башара Асада о военной помощи в борьбе с террористическими группировками.В декабре 2017 года президент России объявил о разгроме террористической группировки ИГ* на обоих берегах Евфрата и отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. К концу 2018 года вывод основной группировки ВКС был завершен, в Россию вывезли технику и вооружение, не входящее в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские войска в Сирии уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ. Задачу, поставленную верховным главнокомандующим, он назвал "полностью выполненной" - ни один террорист не проник в Россию. По словам министра, операция показала, что российские войска могут отстаивать национальные интересы, а также оказывать военную помощь союзникам и партнерам в любой точке мира.Российская группировка, в состав которой изначально вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций, была создана максимально скрытно. Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.В ходе сирийской операции боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов противовоздушной обороны, 61% – военно-морского флота, 98% – военной полиции.В результате сирийской кампании в России появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов.Нацеливаемся на океаныНеординарное для российской "оборонки" событие произошло 20 июля 2020 года. Тогда были одновременно заложены целых шесть кораблей дальней морской и океанской зоны. На керченском заводе "Залив" началось строительство двух универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – двух фрегатов проекта 22350, а на северодвинском "Севмаше" заложили две многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".В церемонии закладки вертолетоносцев в Крыму принял участие президент РФ Владимир Путин. Два корабля – аналога не полученных Россией французских "Мистралей" получили имена "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Глава государства тогда отметил, что "новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи", а также ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ и повысят его стратегические возможности. Путин не исключил, что по результатам эксплуатации первых двух вертолетоносцев строительство серии могут продолжить.Две подлодки–носителя гиперзвукового оружия "Ясень-М", которые заложили в этот же день в Северодвинске, назвали "Воронеж" и "Владивосток". Они должны войти в состав флота на рубеже 2026-2027 годов, став седьмой и восьмой субмаринами этого проекта, не считая самого первого "Ясеня" - подлодки "Северодвинск". Он служит на Северном флоте с 2014 года и является единственным "обычным" "Ясенем". Все остальные подлодки строятся по усовершенствованному проекту.На петербургской "Северной верфи" прошла закладка седьмого и восьмого фрегатов проекта 22350, которые получили имена "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Два новых корабля могут получить 24 универсальные пусковые установки для ракет, а не 16, как на первых шести кораблях.Сейчас в составе ВМФ России всего два новейших фрегата - головной "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов". Третий корабль "Адмирал Головко" спустили на воду в мае, он должен войти в состав флота до конца 2021 года. Еще три - "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", находятся в разных стадиях строительства.Первые гиперзвуковые пускиИспытания гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон" начались в России в 2020 году. Первый пуск был проведен с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" из Белого моря утром 6 октября. Об успешном пуске главе государства тогда отчитался начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.По его словам, ракета пролетела более 450 километров, причем поднималась на высоту до 28 километров, смогла за 4,5-минутный полет разогнаться до 8 Махов и поразила цель.Второй пуск состоялся в конце ноября. Носителем "Циркона" вновь выступил "Адмирал Горшков". Ракета опять поразила цель на расстоянии 450 километров и снова достигла скорости более 8 Махов. Третий пуск состоялся в декабре. Он отличался от первых двух тем, что цель в этот раз была береговая.Предполагается, что в скором времени ВМФ России получит несколько кораблей, которые смогут быть носителями нового гиперзвукового оружия. В ходе ремонта и модернизации корабль "Маршал Шапошников" для Тихоокеанского флота получил универсальную пусковую установку, совместимую с "Цирконами". Построенный по проекту 1155 большой противолодочный корабль получил серьезное ударное вооружение, и его решили переклассифицировать во фрегат.Аналогичную пусковую установку получит и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2 в ходе модернизации на "Севмаше" в Северодвинске. Возможность применять "Цирконы" получит и атомная подводная лодка "Иркутск". На Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне АПЛ проекта 949А ("Антей") доведут до уровня 949АМ и передадут флоту в 2022 году.Первой подлодкой, с борта которой проведут испытания гиперзвуковых ракет, станет многоцелевая "Казань" проекта 885М ("Ясень-М"). Кроме того, в день закладки субмарин "Воронеж" и "Владивосток" также говорилось о том, что они будут оснащены гиперзвуковым оружием.Ранее Путин говорил, что дальность полета "Циркона" превысит тысячу километров. Кроме того, президент упоминал и о разработке "Циркона" наземного базирования. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в свою очередь говорил о возможности в будущем поднять скорость полета и выше 10 Махов. По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах.В декабре Минобороны РФ заявило о заключении контракта с Амурским судостроительным заводом на строительство двух корветов проекта 20380 и четырех 20385. Они должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024-2028 годах. В военном ведомстве отметили, что новые корабли будут оснащены универсальными пусковыми установками, способными нести "Цирконы".Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев рассказал РИА Новости, что корветы нужны на Тихоокеанском флоте для защиты обширного Дальнего востока, в том числе и от провокаций. Кроме того, эти корабли, оснащенные мощными гидроакустическими комплексами, будут прикрывать атомные подлодки во время их развертывания.База ВМФ в СуданеУходящий год также ознаменовался расширением сети российских военных баз за рубежом - 1 декабря РФ и Судан подписали соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в этой африканской стране, перспективы создания которого обсуждались последние несколько лет еще при бывшем президенте Омаре аль-Башире.Согласно документу, Россия сможет пользоваться этим пунктом в течение 25 лет с возможностью продлить данное соглашение на десятилетний срок при согласии Хартума. Максимальная численность личного состава пункта не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут базироваться до четырех российских кораблей, в том числе с ядерной силовой установкой.По мнению командующего Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирала Владимира Комоедова, открытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане укрепит российские позиции в Северной Африке и на Ближнем Востоке и поможет кораблям решать военные и экономические задачи в Красном море.Адмирал отметил, что Судан расположен в важном с политико-географической точки зрения регионе в непосредственной близости к Аденскому заливу, где есть необходимость защищать торговые суда от сомалийских пиратов, недалеко оттуда и до Персидского залива.Экспорт в новых реалияхПандемия, повлекшая за собой закрытие границ и прекращение авиасообщения между государствами, нанесла серьезный удар по международному рынку вооружений: возможность вести переговоры была серьезно ограничена, средства, предусмотренные государствами на закупку военной техники, были перераспределены на борьбу с COVID.Тем не менее России удалось сохранить ежегодные показатели экспорта вооружений: как заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, "Рособоронэкспорт" планирует поставить в 2020 году за рубеж оружие на сумму 12,8 миллиарда долларов, что ненамного меньше стандартной для РОЭ суммы чуть более 13 миллиардов. Портфель заказов компании также остался неизменным - порядка 50 миллиардов долларов.Одним из главных инструментов продвижения российской военной техники в этот непростой год стал прошедший в августе международный военно-технический форум "Армия-2020", который собрал в подмосковной Кубинке свыше 90 зарубежных делегаций.Эта выставка - по сути единственный международный оружейный салон, состоявшийся с начала пандемии. За дни работы форума Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству провела более 200 деловых встреч и переговоров.При этом в уходящем году не было объявлено о подписании каких-либо крупных оружейных контрактов, что, впрочем, можно объяснить конфиденциальностью данной темы. Таким образом из 2020 года в следующий перешли такие важные проекты в сфере ВТС, как подписание контракта на вторую партию систем ПВО С-400 Турции, "долгострой" с 11 истребителями Су-35 для Индонезии и открытием производства вертолетов Ка-226Т в Индии.Что касается турецких "Триумфов" - в октябре уходящего года Анкара впервые задействовала эти системы ПВО на испытаниях в Синопе, тем самым показав, что закупка С-400 у Москвы не является лишь политическим жестом и попыткой позлить США: Турция придает высокое значение российским комплексам как средству обеспечения своей безопасности.В декабре США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников в Турции за покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. МИД Турции заявил, что санкции негативно отразятся на турецко-американских отношениях, а Демир подчеркнул, что "никакое решение, принятое за рубежом, … ни в коей мере не помешает нашей оборонной промышленности".Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в свою очередь заявил РИА Новости, что Турция вряд ли откажется от второго контракта на российские ЗРС. По его словам, санкции рассчитаны на потенциальных покупателей С-400, а США занимаются недобросовестной конкуренцией и таким образом продвигают свои комплексы Patriot, которые "проигрывают по всем основным показателям" российским системам.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. Основные действия проходят на полигонах "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", а также на наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме этого, группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с военными кораблями других стран разыграли эпизоды действий в акваториях Черного и Каспийского морей.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в военной сфере

09:30 17.12.2020
 
© Минобороны РФИспытание российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Испытание российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий год бросил серьезный вызов российским Вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу. Армии пришлось вступить в бой с новым, неожиданным врагом – пандемией коронавируса.
Тем не менее, благодаря мерам, принятым военным руководством страны, призыв в армию, планы по поставкам новых вооружений и проведению парада в честь 75-летия Победы были выполнены, что само по себе в сложившихся реалиях стало незаурядным событием.
Военнослужащие на Красной площади - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
23 февраля, 09:02
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
Год также запомнится закладкой первых отечественных вертолетоносцев, началом испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" и стартом российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этих и других событиях в военной сфере – в материале профильной редакции РИА Новости.

Армия против COVID-19

Главным событием 2020 года, безусловно, стала пандемия коронавируса нового типа, впервые обнаруженная в китайском Ухане. Опасная, неизученная болезнь, распространившаяся по всему миру, обусловила работу всех отраслей промышленности и всех аспектов жизни нашей страны – российская армия и "оборонка" не стали здесь исключением.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Тем не менее военное руководство России приняло решение не переносить весенний призыв и не отказываться от намеченных планов по поставкам вооружений в рамках гособоронзаказа, пойдя при этом на беспрецедентные меры предосторожности. Так, работа призывных комиссий началась позже, чем обычно (12 мая при начале самой призывной кампании 1 апреля), процедуры, не требовавшие личного присутствия призывников, проводились в дистанционном режиме.
Все новобранцы в военкоматах тестировались на коронавирус, на вокзалах и аэропортах на пути к месту службы их изолировали от гражданских. По прибытии в воинские части срочников помещали на двухнедельный карантин, во время которого они питались и обучались отдельно от остальных военнослужащих. В результате весенний призыв-2020 состоялся – на срочную службу заступило 135 тысяч человек, как и изначально предполагало Минобороны.
Военный медик одевает защитный костюм в полевом госпитале в Буйнакске - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая, 07:25Распространение нового коронавируса
В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
Российская армия не только решала внутренние проблемы с COVID, но и активно помогала гражданскому населению тех регионов, где вопрос борьбы с коронавирусом стоял особенно остро. Больше всего работы у военных медиков было в Дагестане: мобильные госпитали и многопрофильные медицинские центры были развернуты в Ботлихе, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске и Дербенте.
Минобороны РФ также оказало помощь в борьбе с коронавирусом ряду иностранных государств: в марте 15 самолетов с военными вирусологами и другими специалистами было отправлено в Италию, помощь была оказана жителям провинции Ломбардия, а также Бергамо и Вероны. Кроме того, российские военные медики помогали своим коллегам в Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении.
Полевой госпиталь в Бергамо для больных коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Дежурство организовано в три смены.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

Томограф в полевом госпитале в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

Флаги у полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Против новой болезни был брошен также и научный потенциал российского военного ведомства: на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института успешно прошла испытания первая зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса Sputnik V.

Юбилей Победы

Пандемия не могла не повлиять и на проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: от традиционной даты 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь его воздушная часть - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.
Авиационный праздник в честь Дня Победы
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
1 из 14

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

Пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
2 из 14

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выступают на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
3 из 14

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
4 из 14

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Штурмовики Су-25 на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
5 из 14

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
6 из 14

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
7 из 14

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
8 из 14

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

Вертолет Ми-28Н Ночной охотник пилотажной группы Беркуты на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
9 из 14

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
10 из 14

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
11 из 14

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
12 из 14

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

Пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
13 из 14

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
14 из 14

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 14

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
4 из 14

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 14

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 14

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
Сухопутная часть парада состоялась 24 июня, - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.
Исторический, символический, масштабный: знаменитые парады Победы
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
1 из 21

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Александр Вильф

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2 из 21

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

Парад на Красной площади, посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
3 из 21

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

Бронеавтомобили Тигр-М на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 из 21

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

Плац-концерт на Красной площади во время Военного парада, посвященного 58 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.
5 из 21

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 21

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7 из 21

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
8 из 21

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 из 21

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Гращенков

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

Дети играют на боевой технике во время военного парада на Красной площади в день празднования 45-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
10 из 21

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

© РИА Новости / Александр Гращенков
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11 из 21

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
12 из 21

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

9 мая 2019. Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин после окончания военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Слева - министр обороны РФ Сергей Шойгу
13 из 21

В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
14 из 21

Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15 из 21

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
16 из 21

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

Бронеавтомобили Тайфун-К 4Х4 и Тайфун-У на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
17 из 21

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

Ветеран с детьми перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
18 из 21

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
19 из 21

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
20 из 21

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевые вертолёты Ми-8 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
21 из 21

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович
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1 из 21

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
2 из 21

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

© РИА Новости / Александр Вильф
3 из 21

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
4 из 21

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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5 из 21

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
6 из 21

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 21

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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8 из 21

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
9 из 21

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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10 из 21

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

© РИА Новости / Александр Гращенков
11 из 21

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
12 из 21

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
13 из 21

В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
14 из 21

Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 21

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
16 из 21

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
17 из 21

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
18 из 21

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
19 из 21

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
20 из 21

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
Перейти в фотобанк
21 из 21

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В юбилейном шествии приняло участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной военной техники. По Красной площади также прошли военные из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Среди новинок парада - БМП-2 с боевым отделением "Бережок", танки Т-80БВМ, "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями и Т-90М с улучшенными характеристиками, реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2 и зенитная ракетная система С-350 "Витязь".
"Тигр", "Панцирь", "Армата": техника парада Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
1 из 18

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

Военнослужащий на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
2 из 18

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
3 из 18

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
4 из 18

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

Эшелон с военной техникой, прибывшей в Москву для участия в параде Победы на Красной площади 24 июня
5 из 18

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

Бронеавтомобиль Тигр во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы, где размещена военная техника, прибывшая из подмосковного Алабино в Москву
6 из 18

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
7 из 18

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
8 из 18

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
9 из 18

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 во время въезда на платформе тягача на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
10 из 18

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения к Москве
11 из 18

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

Танк Т-14 Армата на платформе тягача во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
12 из 18

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
13 из 18

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

Боевая машина пехоты БМП Т-15 Армата на платформе тягача во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
14 из 18

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Бронеавтомобиль Тайфун-К во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
15 из 18

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

Сотрудник полиции на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.
16 из 18

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время въезда на специальную временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы
17 из 18

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
18 из 18

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 18

Более 190 боевых машин совершили 60-километровый марш из Подмосковья.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 18

Колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку в Нижних Мневниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 18

Среди техники были автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 18

В колонне также шли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и боевые машины системы дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления. .

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 18

Гусеничную технику — танки, противотанковые самоходные установки, боевые машины пехоты — доставили на станцию "Пресня" по железной дороге, после чего машины совершили марш на парадную площадку.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 18

Бронеавтомобиль "Тигр" въезжает на временную площадку в Северо-Западном округе Москвы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 18

Площадку для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовили на улице Нижние Мневники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 18

Общий размер площадки составил более девяти гектаров. Это на 11 тысяч квадратных метров больше, чем год назад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 18

Для хранения и обслуживания техники создали специальные укрытия с пунктами обслуживания и ремонта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 18

Кроме того, на территории парка оборудовали склады со всем, что может понадобиться.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 18

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, во время движения к Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 18

Танк Т-14 "Армата" на платформе тягача въезжает в Нижние Мневники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 18

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 18

Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 18

Бронеавтомобиль "Тайфун-К".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 18

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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17 из 18

Ночные тренировки по подготовке к военному параду пройдут на Красной площади 17 и 18 июня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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18 из 18

Генеральная репетиция намечена на 20 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Не обошлось без исторической части - по Красной площади прошли 11 "коробок" в военной форме времен ВОВ, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с боевыми знаменами лучших соединений и воинских частей 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.
Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Юнармейцы во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

Парадный расчет армии Сербии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Фотохост-агентство

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

Учения "Кавказ-2020"

Главным мероприятием боевой подготовки Вооруженных сил РФ в уходящем году стали стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых было задействовано почти 79,5 тысяч российских военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.
Кроме того, в учениях приняли участие воинские контингенты пяти зарубежных стран (Армения, Белоруссия, Китай, Мьянма и Пакистан), а еще пять государств направили своих наблюдателей: Азербайджан, Индия, Индонезия, Казахстан и Иран.
Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

Истребители Су-30 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Вертолет Ми-35 и буксирное судно во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

Истребитель Су-30 на стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

Десантник во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

Десантные катера (на первом плане), буксирное судно (в центре) и ракетный катер во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

Бронетранспортёр БТР-82А во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Учения охватили территорию более чем в тысячу квадратных километров на шести общевойсковых и двух авиационных полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Отдельные эпизоды "Кавказа-2020" были разыграны за пределами России – в Армении и Абхазии. В этом году масштабные маневры было решено провести на юго-западе страны, вдали от границ со странами НАТО, чтобы не провоцировать напряженность в Европе.
За время учений, прошедших в период с 21 по 26 сентября, российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа: совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили "динамику и напор" уничтожения противника. Помимо этого, на "Кавказе-2020" ВДВ впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин.
Военные учения – отличная возможность опробовать военную технику в условиях, приближенных к боевым, и "Кавказ-2020" не стал исключением. Во время основной фазы этих маневров была впервые применена тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), а также "обкатана" линейка перспективных бронеавтомобилей "Стрела", "Атлет" "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".

Миротворцы в Карабахе

Одним из наиболее ярких и драматичных событий уходящего года стала новая война в Нагорном Карабахе. Возобновление тлевшего почти 30 лет конфликта между Арменией и Азербайджаном привело к впечатляющей победе Баку.
Согласно документу, подписанному президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении 10 ноября, Баку получил контроль над семью районами, прилегавшими к непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые азербайджанская сторона потеряла во время первой войны 1992-1994 годов, а также частью НКР с городом Шуша.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Для обеспечения безопасности жителей НКР на неподконтрольных на сегодняшний день Азербайджану территориях, а также сообщения между Арменией и Нагорно-Карабахской республикой через Лачинский коридор, в Карабах были переброшены российские миротворцы. Группировка насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Предполагается, что миротворцы будут оставаться в регионе в течение ближайших пяти лет, впоследствии по обоюдному согласию сторон этот срок может быть продлен еще на пять лет. В настоящее время в Карабахе развернуто 23 наблюдательных поста, распределенных по двум зонам ответственности "Север" и "Юг" (со штабом в Степанакерте), и еще один – на территории монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе, уже перешедшем под контроль Азербайджана. Здесь российские военные обеспечивают армянскому населению возможность посещать древнюю христианскую святыню.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

КПП в городе Шуша в Карабахе
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

Жители покидают город Лачин
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

Боевая машина пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворцы патрулируют город Лачин.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
За последний месяц миротворцы сумели наладить хорошие отношения с местным населением, руководство контингента регулярно встречается с военными представителями как армянской, так и азербайджанской стороны. За это время российским военнослужащим уже пришлось разводить стороны конфликта.
Единственный пока случай нарушения перемирия был зафиксирован 11 декабря, когда в Гадрутском районе произошла перестрелка. Минобороны НКР заявило тогда о трех раненых. Азербайджанские СМИ распространяли информацию о том, что армянские силы устроили вооруженную провокацию, а один азербайджанский военный был ранен.
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласована ширина коридора в пять километров.

Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

Российский миротворец на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Позднее в Ереване отметили, что в результате перестрелок в Карабахе были ранены шестеро армянских военных. В Баку в свою очередь заявили, что с момента прекращения огня 10 ноября уже четверо военных Азербайджана были убиты.

Пять лет в Сирии

В уходящем году исполнилось пять лет с начала операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. 30 сентября 2015 года Россия ответила на просьбу президента САР Башара Асада о военной помощи в борьбе с террористическими группировками.
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 01:41
Операция российских ВКС в Сирии
В декабре 2017 года президент России объявил о разгроме террористической группировки ИГ* на обоих берегах Евфрата и отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. К концу 2018 года вывод основной группировки ВКС был завершен, в Россию вывезли технику и вооружение, не входящее в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские войска в Сирии уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ. Задачу, поставленную верховным главнокомандующим, он назвал "полностью выполненной" - ни один террорист не проник в Россию.
Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 08:00
"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии
По словам министра, операция показала, что российские войска могут отстаивать национальные интересы, а также оказывать военную помощь союзникам и партнерам в любой точке мира.
Российская группировка, в состав которой изначально вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций, была создана максимально скрытно. Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 17:01
Шойгу рассказал об "обкатке" российской армии в Сирии
В ходе сирийской операции боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов противовоздушной обороны, 61% – военно-морского флота, 98% – военной полиции.
В результате сирийской кампании в России появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов.
Военнослужащий ССО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 08:00
"Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии

Нацеливаемся на океаны

Неординарное для российской "оборонки" событие произошло 20 июля 2020 года. Тогда были одновременно заложены целых шесть кораблей дальней морской и океанской зоны. На керченском заводе "Залив" началось строительство двух универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – двух фрегатов проекта 22350, а на северодвинском "Севмаше" заложили две многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".
В церемонии закладки вертолетоносцев в Крыму принял участие президент РФ Владимир Путин. Два корабля – аналога не полученных Россией французских "Мистралей" получили имена "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Глава государства тогда отметил, что "новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи", а также ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ и повысят его стратегические возможности. Путин не исключил, что по результатам эксплуатации первых двух вертолетоносцев строительство серии могут продолжить.
Универсальный десантный корабль Владивосток класса Мистраль в доках французской компании SNX France - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 08:18Новое оружие России
Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"
Две подлодки–носителя гиперзвукового оружия "Ясень-М", которые заложили в этот же день в Северодвинске, назвали "Воронеж" и "Владивосток". Они должны войти в состав флота на рубеже 2026-2027 годов, став седьмой и восьмой субмаринами этого проекта, не считая самого первого "Ясеня" - подлодки "Северодвинск". Он служит на Северном флоте с 2014 года и является единственным "обычным" "Ясенем". Все остальные подлодки строятся по усовершенствованному проекту.
На петербургской "Северной верфи" прошла закладка седьмого и восьмого фрегатов проекта 22350, которые получили имена "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Два новых корабля могут получить 24 универсальные пусковые установки для ракет, а не 16, как на первых шести кораблях.
Пусковые ячейки зенитных ракет ЗРК Редут на корвете Совершенный - РИА Новости, 1920, 26.01.2020
26 января, 08:00
Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба
Сейчас в составе ВМФ России всего два новейших фрегата - головной "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов". Третий корабль "Адмирал Головко" спустили на воду в мае, он должен войти в состав флота до конца 2021 года. Еще три - "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", находятся в разных стадиях строительства.

Первые гиперзвуковые пуски

Испытания гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон" начались в России в 2020 году. Первый пуск был проведен с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" из Белого моря утром 6 октября. Об успешном пуске главе государства тогда отчитался начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
По его словам, ракета пролетела более 450 километров, причем поднималась на высоту до 28 километров, смогла за 4,5-минутный полет разогнаться до 8 Махов и поразила цель.
Тренировочный пуск торпед с эсминца Arleigh Burke в рамках учений в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00
"Россия уже использует": какое оружие не могут освоить американцы
Второй пуск состоялся в конце ноября. Носителем "Циркона" вновь выступил "Адмирал Горшков". Ракета опять поразила цель на расстоянии 450 километров и снова достигла скорости более 8 Махов. Третий пуск состоялся в декабре. Он отличался от первых двух тем, что цель в этот раз была береговая.
Предполагается, что в скором времени ВМФ России получит несколько кораблей, которые смогут быть носителями нового гиперзвукового оружия. В ходе ремонта и модернизации корабль "Маршал Шапошников" для Тихоокеанского флота получил универсальную пусковую установку, совместимую с "Цирконами". Построенный по проекту 1155 большой противолодочный корабль получил серьезное ударное вооружение, и его решили переклассифицировать во фрегат.
Ходовые испытания фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 19:43
NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле
Аналогичную пусковую установку получит и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2 в ходе модернизации на "Севмаше" в Северодвинске. Возможность применять "Цирконы" получит и атомная подводная лодка "Иркутск". На Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне АПЛ проекта 949А ("Антей") доведут до уровня 949АМ и передадут флоту в 2022 году.
Первой подлодкой, с борта которой проведут испытания гиперзвуковых ракет, станет многоцелевая "Казань" проекта 885М ("Ясень-М"). Кроме того, в день закладки субмарин "Воронеж" и "Владивосток" также говорилось о том, что они будут оснащены гиперзвуковым оружием.
Военно-морская база Норфолк - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 08:00
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия
Ранее Путин говорил, что дальность полета "Циркона" превысит тысячу километров. Кроме того, президент упоминал и о разработке "Циркона" наземного базирования. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в свою очередь говорил о возможности в будущем поднять скорость полета и выше 10 Махов. По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах.
В декабре Минобороны РФ заявило о заключении контракта с Амурским судостроительным заводом на строительство двух корветов проекта 20380 и четырех 20385. Они должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024-2028 годах. В военном ведомстве отметили, что новые корабли будут оснащены универсальными пусковыми установками, способными нести "Цирконы".
АПЛ Северодвинск - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
18 апреля, 22:06
"Пробьет дыру в авианосце". Американское СМИ оценило российские "Цирконы"
Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев рассказал РИА Новости, что корветы нужны на Тихоокеанском флоте для защиты обширного Дальнего востока, в том числе и от провокаций. Кроме того, эти корабли, оснащенные мощными гидроакустическими комплексами, будут прикрывать атомные подлодки во время их развертывания.

База ВМФ в Судане

Уходящий год также ознаменовался расширением сети российских военных баз за рубежом - 1 декабря РФ и Судан подписали соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в этой африканской стране, перспективы создания которого обсуждались последние несколько лет еще при бывшем президенте Омаре аль-Башире.
Согласно документу, Россия сможет пользоваться этим пунктом в течение 25 лет с возможностью продлить данное соглашение на десятилетний срок при согласии Хартума. Максимальная численность личного состава пункта не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут базироваться до четырех российских кораблей, в том числе с ядерной силовой установкой.
Боевой корабль Северного флота - большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Чабаненко - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 21:49Акценты
База ВМФ в Судане: Россия закрепляется в АфрикеВладимир Путин поручил Сергею Шойгу от имени России подписать соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Это позволит Москве обеспечивать безопасные поставки оружия в регион и бороться с морскими пиратами.
По мнению командующего Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирала Владимира Комоедова, открытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане укрепит российские позиции в Северной Африке и на Ближнем Востоке и поможет кораблям решать военные и экономические задачи в Красном море.
Адмирал отметил, что Судан расположен в важном с политико-географической точки зрения регионе в непосредственной близости к Аденскому заливу, где есть необходимость защищать торговые суда от сомалийских пиратов, недалеко оттуда и до Персидского залива.

Экспорт в новых реалиях

Пандемия, повлекшая за собой закрытие границ и прекращение авиасообщения между государствами, нанесла серьезный удар по международному рынку вооружений: возможность вести переговоры была серьезно ограничена, средства, предусмотренные государствами на закупку военной техники, были перераспределены на борьбу с COVID.
Новобранцы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:09
Минобороны прокомментировало идею Минфина о сокращении армии
Тем не менее России удалось сохранить ежегодные показатели экспорта вооружений: как заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, "Рособоронэкспорт" планирует поставить в 2020 году за рубеж оружие на сумму 12,8 миллиарда долларов, что ненамного меньше стандартной для РОЭ суммы чуть более 13 миллиардов. Портфель заказов компании также остался неизменным - порядка 50 миллиардов долларов.
Одним из главных инструментов продвижения российской военной техники в этот непростой год стал прошедший в августе международный военно-технический форум "Армия-2020", который собрал в подмосковной Кубинке свыше 90 зарубежных делегаций.
От боевых "Стрижей" до "Тигров": лучшие кадры форума "Армия-2020"
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
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Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.

Посетительница рассматривает автомат АК-308 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
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Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020
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Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.

 Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
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В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
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На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".

Автомобиль СБМ ВПК-233136 тигр в исполнении Багги на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
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Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.

Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
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Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники на полигоне Алабино.