https://ria.ru/20201217/armiya-1589617324.html

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в военной сфере

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в военной сфере

Уходящий год бросил серьезный вызов российским Вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу. Армии пришлось вступить в бой с новым, неожиданным врагом – РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:30

2020-12-17T09:30

2020-12-17T09:30

новый год—2021

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий год бросил серьезный вызов российским Вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу. Армии пришлось вступить в бой с новым, неожиданным врагом – пандемией коронавируса.Тем не менее, благодаря мерам, принятым военным руководством страны, призыв в армию, планы по поставкам новых вооружений и проведению парада в честь 75-летия Победы были выполнены, что само по себе в сложившихся реалиях стало незаурядным событием.Год также запомнится закладкой первых отечественных вертолетоносцев, началом испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" и стартом российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этих и других событиях в военной сфере – в материале профильной редакции РИА Новости.Армия против COVID-19Главным событием 2020 года, безусловно, стала пандемия коронавируса нового типа, впервые обнаруженная в китайском Ухане. Опасная, неизученная болезнь, распространившаяся по всему миру, обусловила работу всех отраслей промышленности и всех аспектов жизни нашей страны – российская армия и "оборонка" не стали здесь исключением.Тем не менее военное руководство России приняло решение не переносить весенний призыв и не отказываться от намеченных планов по поставкам вооружений в рамках гособоронзаказа, пойдя при этом на беспрецедентные меры предосторожности. Так, работа призывных комиссий началась позже, чем обычно (12 мая при начале самой призывной кампании 1 апреля), процедуры, не требовавшие личного присутствия призывников, проводились в дистанционном режиме.Все новобранцы в военкоматах тестировались на коронавирус, на вокзалах и аэропортах на пути к месту службы их изолировали от гражданских. По прибытии в воинские части срочников помещали на двухнедельный карантин, во время которого они питались и обучались отдельно от остальных военнослужащих. В результате весенний призыв-2020 состоялся – на срочную службу заступило 135 тысяч человек, как и изначально предполагало Минобороны.Российская армия не только решала внутренние проблемы с COVID, но и активно помогала гражданскому населению тех регионов, где вопрос борьбы с коронавирусом стоял особенно остро. Больше всего работы у военных медиков было в Дагестане: мобильные госпитали и многопрофильные медицинские центры были развернуты в Ботлихе, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске и Дербенте.Минобороны РФ также оказало помощь в борьбе с коронавирусом ряду иностранных государств: в марте 15 самолетов с военными вирусологами и другими специалистами было отправлено в Италию, помощь была оказана жителям провинции Ломбардия, а также Бергамо и Вероны. Кроме того, российские военные медики помогали своим коллегам в Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении.Против новой болезни был брошен также и научный потенциал российского военного ведомства: на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института успешно прошла испытания первая зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса Sputnik V.Юбилей ПобедыПандемия не могла не повлиять и на проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: от традиционной даты 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь его воздушная часть - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов.В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.Сухопутная часть парада состоялась 24 июня, - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В юбилейном шествии приняло участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной военной техники. По Красной площади также прошли военные из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Среди новинок парада - БМП-2 с боевым отделением "Бережок", танки Т-80БВМ, "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями и Т-90М с улучшенными характеристиками, реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2 и зенитная ракетная система С-350 "Витязь".Не обошлось без исторической части - по Красной площади прошли 11 "коробок" в военной форме времен ВОВ, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с боевыми знаменами лучших соединений и воинских частей 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.Учения "Кавказ-2020"Главным мероприятием боевой подготовки Вооруженных сил РФ в уходящем году стали стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых было задействовано почти 79,5 тысяч российских военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.Кроме того, в учениях приняли участие воинские контингенты пяти зарубежных стран (Армения, Белоруссия, Китай, Мьянма и Пакистан), а еще пять государств направили своих наблюдателей: Азербайджан, Индия, Индонезия, Казахстан и Иран.Учения охватили территорию более чем в тысячу квадратных километров на шести общевойсковых и двух авиационных полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Отдельные эпизоды "Кавказа-2020" были разыграны за пределами России – в Армении и Абхазии. В этом году масштабные маневры было решено провести на юго-западе страны, вдали от границ со странами НАТО, чтобы не провоцировать напряженность в Европе.За время учений, прошедших в период с 21 по 26 сентября, российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа: совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили "динамику и напор" уничтожения противника. Помимо этого, на "Кавказе-2020" ВДВ впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин.Военные учения – отличная возможность опробовать военную технику в условиях, приближенных к боевым, и "Кавказ-2020" не стал исключением. Во время основной фазы этих маневров была впервые применена тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), а также "обкатана" линейка перспективных бронеавтомобилей "Стрела", "Атлет" "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".Миротворцы в КарабахеОдним из наиболее ярких и драматичных событий уходящего года стала новая война в Нагорном Карабахе. Возобновление тлевшего почти 30 лет конфликта между Арменией и Азербайджаном привело к впечатляющей победе Баку.Согласно документу, подписанному президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении 10 ноября, Баку получил контроль над семью районами, прилегавшими к непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые азербайджанская сторона потеряла во время первой войны 1992-1994 годов, а также частью НКР с городом Шуша.Для обеспечения безопасности жителей НКР на неподконтрольных на сегодняшний день Азербайджану территориях, а также сообщения между Арменией и Нагорно-Карабахской республикой через Лачинский коридор, в Карабах были переброшены российские миротворцы. Группировка насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.Предполагается, что миротворцы будут оставаться в регионе в течение ближайших пяти лет, впоследствии по обоюдному согласию сторон этот срок может быть продлен еще на пять лет. В настоящее время в Карабахе развернуто 23 наблюдательных поста, распределенных по двум зонам ответственности "Север" и "Юг" (со штабом в Степанакерте), и еще один – на территории монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе, уже перешедшем под контроль Азербайджана. Здесь российские военные обеспечивают армянскому населению возможность посещать древнюю христианскую святыню.За последний месяц миротворцы сумели наладить хорошие отношения с местным населением, руководство контингента регулярно встречается с военными представителями как армянской, так и азербайджанской стороны. За это время российским военнослужащим уже пришлось разводить стороны конфликта.Единственный пока случай нарушения перемирия был зафиксирован 11 декабря, когда в Гадрутском районе произошла перестрелка. Минобороны НКР заявило тогда о трех раненых. Азербайджанские СМИ распространяли информацию о том, что армянские силы устроили вооруженную провокацию, а один азербайджанский военный был ранен.Позднее в Ереване отметили, что в результате перестрелок в Карабахе были ранены шестеро армянских военных. В Баку в свою очередь заявили, что с момента прекращения огня 10 ноября уже четверо военных Азербайджана были убиты.Пять лет в СирииВ уходящем году исполнилось пять лет с начала операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. 30 сентября 2015 года Россия ответила на просьбу президента САР Башара Асада о военной помощи в борьбе с террористическими группировками.В декабре 2017 года президент России объявил о разгроме террористической группировки ИГ* на обоих берегах Евфрата и отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. К концу 2018 года вывод основной группировки ВКС был завершен, в Россию вывезли технику и вооружение, не входящее в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские войска в Сирии уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ. Задачу, поставленную верховным главнокомандующим, он назвал "полностью выполненной" - ни один террорист не проник в Россию. По словам министра, операция показала, что российские войска могут отстаивать национальные интересы, а также оказывать военную помощь союзникам и партнерам в любой точке мира.Российская группировка, в состав которой изначально вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций, была создана максимально скрытно. Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.В ходе сирийской операции боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов противовоздушной обороны, 61% – военно-морского флота, 98% – военной полиции.В результате сирийской кампании в России появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов.Нацеливаемся на океаныНеординарное для российской "оборонки" событие произошло 20 июля 2020 года. Тогда были одновременно заложены целых шесть кораблей дальней морской и океанской зоны. На керченском заводе "Залив" началось строительство двух универсальных десантных кораблей – вертолетоносцев проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – двух фрегатов проекта 22350, а на северодвинском "Севмаше" заложили две многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".В церемонии закладки вертолетоносцев в Крыму принял участие президент РФ Владимир Путин. Два корабля – аналога не полученных Россией французских "Мистралей" получили имена "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Глава государства тогда отметил, что "новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи", а также ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ и повысят его стратегические возможности. Путин не исключил, что по результатам эксплуатации первых двух вертолетоносцев строительство серии могут продолжить.Две подлодки–носителя гиперзвукового оружия "Ясень-М", которые заложили в этот же день в Северодвинске, назвали "Воронеж" и "Владивосток". Они должны войти в состав флота на рубеже 2026-2027 годов, став седьмой и восьмой субмаринами этого проекта, не считая самого первого "Ясеня" - подлодки "Северодвинск". Он служит на Северном флоте с 2014 года и является единственным "обычным" "Ясенем". Все остальные подлодки строятся по усовершенствованному проекту.На петербургской "Северной верфи" прошла закладка седьмого и восьмого фрегатов проекта 22350, которые получили имена "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Два новых корабля могут получить 24 универсальные пусковые установки для ракет, а не 16, как на первых шести кораблях.Сейчас в составе ВМФ России всего два новейших фрегата - головной "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов". Третий корабль "Адмирал Головко" спустили на воду в мае, он должен войти в состав флота до конца 2021 года. Еще три - "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", находятся в разных стадиях строительства.Первые гиперзвуковые пускиИспытания гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон" начались в России в 2020 году. Первый пуск был проведен с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" из Белого моря утром 6 октября. Об успешном пуске главе государства тогда отчитался начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.По его словам, ракета пролетела более 450 километров, причем поднималась на высоту до 28 километров, смогла за 4,5-минутный полет разогнаться до 8 Махов и поразила цель.Второй пуск состоялся в конце ноября. Носителем "Циркона" вновь выступил "Адмирал Горшков". Ракета опять поразила цель на расстоянии 450 километров и снова достигла скорости более 8 Махов. Третий пуск состоялся в декабре. Он отличался от первых двух тем, что цель в этот раз была береговая.Предполагается, что в скором времени ВМФ России получит несколько кораблей, которые смогут быть носителями нового гиперзвукового оружия. В ходе ремонта и модернизации корабль "Маршал Шапошников" для Тихоокеанского флота получил универсальную пусковую установку, совместимую с "Цирконами". Построенный по проекту 1155 большой противолодочный корабль получил серьезное ударное вооружение, и его решили переклассифицировать во фрегат.Аналогичную пусковую установку получит и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2 в ходе модернизации на "Севмаше" в Северодвинске. Возможность применять "Цирконы" получит и атомная подводная лодка "Иркутск". На Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне АПЛ проекта 949А ("Антей") доведут до уровня 949АМ и передадут флоту в 2022 году.Первой подлодкой, с борта которой проведут испытания гиперзвуковых ракет, станет многоцелевая "Казань" проекта 885М ("Ясень-М"). Кроме того, в день закладки субмарин "Воронеж" и "Владивосток" также говорилось о том, что они будут оснащены гиперзвуковым оружием.Ранее Путин говорил, что дальность полета "Циркона" превысит тысячу километров. Кроме того, президент упоминал и о разработке "Циркона" наземного базирования. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в свою очередь говорил о возможности в будущем поднять скорость полета и выше 10 Махов. По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах.В декабре Минобороны РФ заявило о заключении контракта с Амурским судостроительным заводом на строительство двух корветов проекта 20380 и четырех 20385. Они должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024-2028 годах. В военном ведомстве отметили, что новые корабли будут оснащены универсальными пусковыми установками, способными нести "Цирконы".Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев рассказал РИА Новости, что корветы нужны на Тихоокеанском флоте для защиты обширного Дальнего востока, в том числе и от провокаций. Кроме того, эти корабли, оснащенные мощными гидроакустическими комплексами, будут прикрывать атомные подлодки во время их развертывания.База ВМФ в СуданеУходящий год также ознаменовался расширением сети российских военных баз за рубежом - 1 декабря РФ и Судан подписали соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в этой африканской стране, перспективы создания которого обсуждались последние несколько лет еще при бывшем президенте Омаре аль-Башире.Согласно документу, Россия сможет пользоваться этим пунктом в течение 25 лет с возможностью продлить данное соглашение на десятилетний срок при согласии Хартума. Максимальная численность личного состава пункта не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут базироваться до четырех российских кораблей, в том числе с ядерной силовой установкой.По мнению командующего Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирала Владимира Комоедова, открытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане укрепит российские позиции в Северной Африке и на Ближнем Востоке и поможет кораблям решать военные и экономические задачи в Красном море.Адмирал отметил, что Судан расположен в важном с политико-географической точки зрения регионе в непосредственной близости к Аденскому заливу, где есть необходимость защищать торговые суда от сомалийских пиратов, недалеко оттуда и до Персидского залива.Экспорт в новых реалияхПандемия, повлекшая за собой закрытие границ и прекращение авиасообщения между государствами, нанесла серьезный удар по международному рынку вооружений: возможность вести переговоры была серьезно ограничена, средства, предусмотренные государствами на закупку военной техники, были перераспределены на борьбу с COVID.Тем не менее России удалось сохранить ежегодные показатели экспорта вооружений: как заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, "Рособоронэкспорт" планирует поставить в 2020 году за рубеж оружие на сумму 12,8 миллиарда долларов, что ненамного меньше стандартной для РОЭ суммы чуть более 13 миллиардов. Портфель заказов компании также остался неизменным - порядка 50 миллиардов долларов.Одним из главных инструментов продвижения российской военной техники в этот непростой год стал прошедший в августе международный военно-технический форум "Армия-2020", который собрал в подмосковной Кубинке свыше 90 зарубежных делегаций.Эта выставка - по сути единственный международный оружейный салон, состоявшийся с начала пандемии. За дни работы форума Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству провела более 200 деловых встреч и переговоров.При этом в уходящем году не было объявлено о подписании каких-либо крупных оружейных контрактов, что, впрочем, можно объяснить конфиденциальностью данной темы. Таким образом из 2020 года в следующий перешли такие важные проекты в сфере ВТС, как подписание контракта на вторую партию систем ПВО С-400 Турции, "долгострой" с 11 истребителями Су-35 для Индонезии и открытием производства вертолетов Ка-226Т в Индии.Что касается турецких "Триумфов" - в октябре уходящего года Анкара впервые задействовала эти системы ПВО на испытаниях в Синопе, тем самым показав, что закупка С-400 у Москвы не является лишь политическим жестом и попыткой позлить США: Турция придает высокое значение российским комплексам как средству обеспечения своей безопасности.В декабре США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников в Турции за покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. МИД Турции заявил, что санкции негативно отразятся на турецко-американских отношениях, а Демир подчеркнул, что "никакое решение, принятое за рубежом, … ни в коей мере не помешает нашей оборонной промышленности".Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в свою очередь заявил РИА Новости, что Турция вряд ли откажется от второго контракта на российские ЗРС. По его словам, санкции рассчитаны на потенциальных покупателей С-400, а США занимаются недобросовестной конкуренцией и таким образом продвигают свои комплексы Patriot, которые "проигрывают по всем основным показателям" российским системам.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20200223/1565111582.html

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https://ria.ru/20200827/armiya-1576363724.html

https://ria.ru/20200126/1563832148.html

https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html

https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

https://ria.ru/20200731/1575185438.html

https://ria.ru/20200418/1570248234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sudan-1584910289.html

https://ria.ru/20201020/armiya-1580645409.html

https://ria.ru/20200820/1576016409.html

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россия

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Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020" Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. Основные действия проходят на полигонах "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", а также на наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме этого, группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с военными кораблями других стран разыграли эпизоды действий в акваториях Черного и Каспийского морей. 2020-12-17T09:30 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность