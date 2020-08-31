От боевых "Стрижей" до "Тигров": лучшие кадры форума "Армия-2020"
Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.
Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.
Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.
Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.
Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.
Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.
В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.
В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.
На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.
На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.
Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".
Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".
Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.
Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.
Самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники на полигоне Алабино.
Самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники на полигоне Алабино.
В летной программе участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.
В летной программе участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.
К 100-летию отечественного танкостроения была приурочена уникальная экспозиция "Аллея Танкпрома".
К 100-летию отечественного танкостроения была приурочена уникальная экспозиция "Аллея Танкпрома".
На выставке были представлены исторические и современные бронемашины.
На выставке были представлены исторические и современные бронемашины.
В динамических показах, к которым было приковано внимание зрителей, задействовали более 300 единиц техники и вооружения.
В динамических показах, к которым было приковано внимание зрителей, задействовали более 300 единиц техники и вооружения.
Показы разделили на эпизоды, чтобы наглядно продемонстрировать возможности военной техники.
Показы разделили на эпизоды, чтобы наглядно продемонстрировать возможности военной техники.
Пилотажная группа "Первый полет", выполняющая сложные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-5, впервые выступила на "Армии-2020" с захватывающей программой.
Пилотажная группа "Первый полет", выполняющая сложные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-5, впервые выступила на "Армии-2020" с захватывающей программой.
Ключевые отечественные оборонные предприятия продемонстрировали более тысячи перспективных разработок.
Ключевые отечественные оборонные предприятия продемонстрировали более тысячи перспективных разработок.
Участники "Армии-2020" заключили более 40 государственных контрактов на рекордную сумму более триллиона 160 миллиардов рублей.
Участники "Армии-2020" заключили более 40 государственных контрактов на рекордную сумму более триллиона 160 миллиардов рублей.
Предприятиям ОПК предстоит выполнить разработать и изготовить сотни образцов новейшего вооружения и техники.
Предприятиям ОПК предстоит выполнить разработать и изготовить сотни образцов новейшего вооружения и техники.
Впервые на форуме был создан и представлен кластер военно-морского флота.
Впервые на форуме был создан и представлен кластер военно-морского флота.
Юная посетительница форума "Армия-2020".
Группа "Стрижки" впервые продемонстрировала летнюю программу на девяти МиГ-29. Пилоты выступали на боевых, а не специально подготовленных для шоу истребителях.
Группа "Стрижки" впервые продемонстрировала летнюю программу на девяти МиГ-29. Пилоты выступали на боевых, а не специально подготовленных для шоу истребителях.
Высадка парашютистов во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск.
Высадка парашютистов во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск.
Форум в этом году посетили 1 490 115 человек.
Форум в этом году посетили 1 490 115 человек.
Зрители наблюдают выступлением пилотажной группы "Первый полет" на самолетах Як-52 и самолете Piper PA-23250.
Зрители наблюдают выступлением пилотажной группы "Первый полет" на самолетах Як-52 и самолете Piper PA-23250.
Посетители на выставке вооружений в парке "Патриот".
Посетители на выставке вооружений в парке "Патриот".