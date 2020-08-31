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https://ria.ru/20200831/armiya-1576519038.html
От боевых "Стрижей" до "Тигров": лучшие кадры форума "Армия-2020"
Масштабная экспозиция, десятки госконтрактов на рекордную сумму и полтора миллиона гостей — Международный военно-технический форум "Армия-2020" завершил работу... РИА Новости, 31.08.2020
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фото
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Масштабная экспозиция, десятки госконтрактов на рекордную сумму и полтора миллиона гостей — Международный военно-технический форум "Армия-2020" завершил работу с впечатляющими результатами. Грандиозная выставка вооружений — в фотоленте Ria.ru.
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форум "армия — 2020", бронеавтомобиль "тигр", патриот, як-52, стрижи (пилотажная группа), ка-52 "аллигатор", т-34, кубинка, фото, фото

От боевых "Стрижей" до "Тигров": лучшие кадры форума "Армия-2020"

15:02 31.08.2020 (обновлено: 17:31 31.08.2020)
1989
Масштабная экспозиция, десятки госконтрактов на рекордную сумму и полтора миллиона гостей — Международный военно-технический форум "Армия-2020" завершил работу с впечатляющими результатами. Грандиозная выставка вооружений — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
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Мероприятия форума проходили в парке "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на десятках площадок в военных округах и на Северном флоте.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.

Посетительница рассматривает автомат АК-308 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
2 из 24

Для гостей были развернуты выставки и организованы зрелищные динамические показы огневых и маневренных возможностей современной техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020
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Посетители наблюдали за розыгрышем тактических эпизодов с участием мотострелковых подразделений, групп специального назначения, артиллерии и авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.

 Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
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В Конгрессно-выставочном центре "Патриот"можно было рассмотреть новейшие и перспективные боевые машины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
5 из 24

На подмосковном аэродроме Кубинка проводили демонстрационные полеты.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".

Автомобиль СБМ ВПК-233136 тигр в исполнении Багги на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
6 из 24

Автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги" на выставке вооружений в парке "Патриот".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.

Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
7 из 24

Авиационную программу в этом году была обновили и существенно расширили. Она включала и программу для широкой публики, и специализированные научно-деловые мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники на полигоне Алабино.

Самоходное артиллерийское орудие 2С34 Хоста во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 на полигоне Алабино в Московской области
8 из 24

Самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники на полигоне Алабино.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В летной программе участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
9 из 24

В летной программе участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев

К 100-летию отечественного танкостроения была приурочена уникальная экспозиция "Аллея Танкпрома".

Посетители фотографируются у танка Т-34 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
10 из 24

К 100-летию отечественного танкостроения была приурочена уникальная экспозиция "Аллея Танкпрома".

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На выставке были представлены исторические и современные бронемашины.

Боевые машины десанта БМД-4М во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020 в сухопутном кластере на полигоне Алабино в Московской области
11 из 24

На выставке были представлены исторические и современные бронемашины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В динамических показах, к которым было приковано внимание зрителей, задействовали более 300 единиц техники и вооружения.

Военнослужащие десантируются из вертолета Ми-8 в ходе демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 в водном кластере на полигоне Алабино в Подмосковье
12 из 24

В динамических показах, к которым было приковано внимание зрителей, задействовали более 300 единиц техники и вооружения.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Показы разделили на эпизоды, чтобы наглядно продемонстрировать возможности военной техники.

Зрители перед началом демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье
13 из 24

Показы разделили на эпизоды, чтобы наглядно продемонстрировать возможности военной техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа "Первый полет", выполняющая сложные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-5, впервые выступила на "Армии-2020" с захватывающей программой.

Выступление пилотажной группы Первый полет на самолетах Як-52 и самолете Piper PA-23250 в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
14 из 24

Пилотажная группа "Первый полет", выполняющая сложные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-5, впервые выступила на "Армии-2020" с захватывающей программой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ключевые отечественные оборонные предприятия продемонстрировали более тысячи перспективных разработок.

БМП Т-15 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
15 из 24

Ключевые отечественные оборонные предприятия продемонстрировали более тысячи перспективных разработок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники "Армии-2020" заключили более 40 государственных контрактов на рекордную сумму более триллиона 160 миллиардов рублей.

Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020 в сухопутном кластере на полигоне Алабино
16 из 24

Участники "Армии-2020" заключили более 40 государственных контрактов на рекордную сумму более триллиона 160 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Предприятиям ОПК предстоит выполнить разработать и изготовить сотни образцов новейшего вооружения и техники.

Противотанковый ракетный комплекс Гермес на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
17 из 24

Предприятиям ОПК предстоит выполнить разработать и изготовить сотни образцов новейшего вооружения и техники.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Впервые на форуме был создан и представлен кластер военно-морского флота.

Военнослужащие на катере преодолевают водную преграду в ходе демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 в водном кластере на полигоне Алабино в Подмосковье
18 из 24

Впервые на форуме был создан и представлен кластер военно-морского флота.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Юная посетительница форума "Армия-2020".

Юная посетительница у зенитного пулемета ДШК на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
19 из 24

Юная посетительница форума "Армия-2020".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Группа "Стрижки" впервые продемонстрировала летнюю программу на девяти МиГ-29. Пилоты выступали на боевых, а не специально подготовленных для шоу истребителях.

Истребитель МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
20 из 24

Группа "Стрижки" впервые продемонстрировала летнюю программу на девяти МиГ-29. Пилоты выступали на боевых, а не специально подготовленных для шоу истребителях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Высадка парашютистов во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск.

Высадка парашютистов во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020 в сухопутном кластере на полигоне Алабино
21 из 24

Высадка парашютистов во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Форум в этом году посетили 1 490 115 человек.

Юная посетительница на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
22 из 24

Форум в этом году посетили 1 490 115 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают выступлением пилотажной группы "Первый полет" на самолетах Як-52 и самолете Piper PA-23250.

Зрители наблюдают выступлением пилотажной группы Первый полет на самолетах Як-52 и самолете Piper PA-23250 в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
23 из 24

Зрители наблюдают выступлением пилотажной группы "Первый полет" на самолетах Як-52 и самолете Piper PA-23250.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке вооружений в парке "Патриот".

Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
24 из 24

Посетители на выставке вооружений в парке "Патриот".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Форум "Армия — 2020"Бронеавтомобиль "Тигр"ПатриотЯк-52Стрижи (пилотажная группа)Ка-52 "Аллигатор"Т-34КубинкаФото
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