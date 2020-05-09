Исторический, символический, масштабный: знаменитые парады Победы

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.
Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.
По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.
На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.
По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.
На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.
Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.
Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.
Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.
Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.
В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.
В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.
Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.
Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.
Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.
Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.
Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.
Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.
На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.
Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.
В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.
В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.
Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.
Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.
На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.
На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.
Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.
Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.
Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.
Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.
Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.
Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.
Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".
Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".
Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.
Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.