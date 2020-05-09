Авиационный праздник в честь Дня Победы

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.
Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.
В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.
Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .
Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.
Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.
Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.
В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".
В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".
"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".
"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".
"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.
"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.
Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.
Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.
Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.
Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.
Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.
На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.
На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.
Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.
Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.