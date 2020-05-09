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75 лет Великой Победы
2020-05-09T20:50
https://ria.ru/20200509/1571225662.html
Авиационный праздник в честь Дня Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571225501_0:211:3038:1920_1036x0_80_0_0_3eaa3deae03a6783329fbb41c20d73ef.jpg
РИА Новости

Авиационный праздник в честь Дня Победы

20:50 09.05.2020
646
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Штурмовик Су-25 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
1 из 14

В подмосковной Кубинке прошло авиашоу, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

Пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
2 из 14

Из-за эпидемии коронавируса власти приняли решение перенести торжественные мероприятия, в том числе и парад Победы, на более поздний срок.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выступают на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
3 из 14

В ряде городов, включая Москву, состоялись авиационные парады.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
4 из 14

Штурмовик Су-25 и пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ .

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

Штурмовики Су-25 на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
5 из 14

Штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
6 из 14

Жители Подмосковья наблюдают за истребителем Су-30СМ.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
7 из 14

В Кубинке свое мастерство показали летчики четырех пилотажных групп — "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
8 из 14

"Беркуты" пролетели на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

Вертолет Ми-28Н Ночной охотник пилотажной группы Беркуты на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
9 из 14

"Ночной охотник" способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку и другие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
10 из 14

Летчики "Стрижей" выступили на истребителях МиГ-29.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
11 из 14

Пилоты "Русских витязей" пролетели на истребителях Су-30СМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
12 из 14

Истребители МиГ-29 на авиашоу в Кубинке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

Пилотажная группа Русские витязи на истребителях Су-30СМ выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
13 из 14

На авиационном празднике было задействовано 75 вертолетов, самолетов, истребителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
14 из 14

Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыМосковская область (Подмосковье)КубинкаФото
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