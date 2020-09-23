https://ria.ru/20200923/ucheniya-1577643198.html

Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"

На масштабных учениях "Кавказ-2020" военнослужащие отразили воздушную атаку и отработали действия в условиях террористической угрозы. Кадры маневров — в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:50

2020-09-23T13:50

2020-09-23T16:40

военные учения - безопасность

ми-35

ми-8

с-400 «триумф»

су-30

фото

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На масштабных учениях "Кавказ-2020" военнослужащие отразили воздушную атаку и отработали действия в условиях террористической угрозы. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военные учения - безопасность, ми-35, ми-8, с-400 «триумф», су-30, фото, фото