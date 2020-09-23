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Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"
На масштабных учениях "Кавказ-2020" военнослужащие отразили воздушную атаку и отработали действия в условиях террористической угрозы. Кадры маневров — в... РИА Новости, 23.09.2020
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На масштабных учениях "Кавказ-2020" военнослужащие отразили воздушную атаку и отработали действия в условиях террористической угрозы. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
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военные учения - безопасность, ми-35, ми-8, с-400 «триумф», су-30, фото, фото

Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"

13:50 23.09.2020 (обновлено: 16:40 23.09.2020)
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Читать ria.ru в
На масштабных учениях "Кавказ-2020" военнослужащие отразили воздушную атаку и отработали действия в условиях террористической угрозы. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

Истребители Су-30 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Вертолет Ми-35 и буксирное судно во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

Истребитель Су-30 на стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

Десантник во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

Десантные катера (на первом плане), буксирное судно (в центре) и ракетный катер во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

Бронетранспортёр БТР-82А во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Военные учения - БезопасностьМи-35Ми-8С-400 «Триумф»Су-30Фото
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