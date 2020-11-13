https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Подразделения российских миротворцев прибыли в Нагорный Карабах и приступили к выполнению поставленных перед ними задач. Кадры миссии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:30

2020-11-13T19:30

2020-11-13T22:10

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

фото

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Подразделения российских миротворцев прибыли в Нагорный Карабах и приступили к выполнению поставленных перед ними задач. Кадры миссии — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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