https://ria.ru/20201216/kriminal-1589455990.html

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2020 года в России

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2020 года в России

Уходящий год - впрочем, как и всегда - вряд ли можно назвать спокойным для России: произошло много трагических и просто резонансных происшествий, надолго... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:30

2020-12-16T11:30

2020-12-16T11:31

новый год—2021

госпитализация алексея навального

уголовное дело сергея фургала

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей фургал

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_cd8f7062161307ff17e7ede903694f6e.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уходящий год - впрочем, как и всегда - вряд ли можно назвать спокойным для России: произошло много трагических и просто резонансных происшествий, надолго определивших повестку криминальной хроники.В числе самых громких – авария с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, пожары в частном доме престарелых в Башкирии, на военном арсенале под Рязанью, задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его коллеги по Ивановской области Михаила Меня.Среди других резонансных тем - убийство в Подмосковье "колбасного короля" Владимира Маругова, инцидент с госпитализацией Алексея Навального и обвинения бывшего журналиста Ивана Сафронова в государственной измене.Об этих и других ЧП федерального масштаба читайте в тематическом обзоре РИА Новости.Дело Ефремова. Хуже водки лучше нетПожалуй, самый громкий судебный процесс уходящего года был связан с известным актером Михаилом Ефремовым. Вечером 8 июня в центре Москвы он по дороге из бара домой въехал на своем Jeep в "Ладу" курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Тот впоследствии умер в больнице, а Ефремов в аварии отделался испугом.По интернету тут же разлетелись видео с места ДТП, где еле стоявший на ногах актер то причитал, то обещал оплатить весь ущерб, то надолго замолкал. Как впоследствии показала экспертиза, артист тогда был во власти алкоголя, а также небольших доз марихуаны и кокаина.Суд над актером превратился в яркое шоу, в котором адвокаты, Эльман Пашаев со стороны Ефремова, и Александр Добровинский со стороны семьи погибшего, пытались перещеголять друг друга количеством выступлений на телевидении и громкими заявлениями. Кстати, в конце концов оба из-за этого лишились адвокатских статусов.Изначально Ефремов объявил, что все забыл и не признает себя виновным, хотя на следующий день после аварии он соглашался с тем, что виноват. Его защита тем временем нашла где-то "свидетелей", рассказавших, что актера не было за рулем, а машину вел какой-то высокий грубиян.В конце процесса, однако, подсудимый сменил адвоката и все же признал себя виновным – но было уже поздно. Пресненский суд дал ему восемь лет колонии, Мосгорсуд позднее снизил срок на полгода. Сейчас актер уже отбывает срок в колонии. А против лжесвидетелей недавно возбудили уголовное дело.Нор-дизельСамой крупной чрезвычайной ситуацией в России в 2020 году по масштабам и экологическим последствиям стала авария на ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая из-за разгерметизации резервуара вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Значительная часть дизтоплива попала в водоемы, предельно допустимая концентрация вредных примесей на отдельных участках реки Амбарная зашкаливала почти в 1500 раз. Впервые ПДК вернулась в норму только в конце августа.СК возбудил уголовное дело по ряду статей УК РФ, были задержаны сотрудники ТЭЦ, а обвиненный в халатности мэр Норильска подал в отставку. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель", которому в лице его "дочки" НТЭК принадлежит ТЭЦ, провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше. Росрыболовство оценило восстановление биоресурсов в 40 миллиардов."Норникель" посчитал основной причиной аварии на ТЭЦ-3 потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами, Ростехнадзор - недостатки проектирования и строительства, а также некачественный контроль за эксплуатацией. Росприроднадзор после ЧП начал масштабные проверки объектов хранения нефтепродуктов компаний, работающих в Арктике.Самые громкие задержания. ФургалУголовное дело в отношении уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по праву может возглавить список самых громких дел уходящего года.Фургала задержали 9 июля в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. СК РФ считает, что именно Фургал выступал организатором покушений и убийств ряда местных бизнесменов.Задержание вызвало федеральный скандал не в последнюю очередь из-за партийной принадлежности Фургала – он один из немногих представителей оппозиционных партий на посту губернатора.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в этой связи выдвинул версию, что Фургал мешал основному акционеру "Амурстали" Павлу Бальскому получить полный контроль над предприятием. По словам Фургала, Бальский хотел продать предприятие китайцам, что привело бы к потере 10 тысяч рабочих мест и упадку дальневосточной металлургии.Буквально через два дня после задержания Фургала в Хабаровске начались массовые несогласованные акции в его поддержку. Продолжаются они и ныне – хотя и заметно потеряли в численности. Бывшего губернатора между тем сразу увезли в Москву, где он и остается. В СИЗО "Лефортово".Сафронов и госизменаНе менее резонансным стало задержание бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта" и действующего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которому вменяют передачу НАТО секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и "оборонке".Советника Дмитрия Рогозина задержали 7 июля. Защита Сафронова заявляла, что он подозревается в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, как предполагается, были США.Адвокаты Сафронова утверждают, что уголовное дело связано с его работой журналистом. Однако Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ сообщил, что ведомство не связывает обвинение в госизмене с работой Сафронова в СМИ. При этом в "Роскосмосе" заявляли, что задержание советника Рогозина не связано и с его работой в госкорпорации.После задержания Сафронова в Москве прошло несколько несанкционированных акций и одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста. В настоящее время расследование продолжается, Сафронов остается в СИЗО "Лефортово".Быков: привет из 90-хБывший депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен и политик Анатолий Быков был задержан 7 мая по подозрению в организации убийства, совершенного в 1994 году. Для задержания бизнесмена с криминальным прошлым силовики задействовали вертолет и даже штурмовали его резиденцию.По информации СК РФ, Быков в 90-е был главарем организованной преступной группы и причастен к убийству как минимум двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в его ОПГ. Впоследствии ему добавили и другие обвинения.По мнению же самого Быкова, дело против него организовали местные власти и правоохранители "в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки".Сам он, кстати, в начале 2000-х уже был под судом за организацию покушения, получил 6,5 лет условно, но впоследствии погасил судимость. Это позволило ему избраться депутатом и закрепиться в региональной элите.Не обвиняй меня в коррупцииВ ноябре Совфед впервые воспользовался данными ему почти 30 лет назад Конституцией полномочиями санкционировать задержание и привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ.Генпрокурор Игорь Краснов лично запросил сенаторов об этой мере по отношению к Михаилу Меню, обвиняемому в хищении 700 миллионов рублей из бюджета в бытность губернатором Ивановской области. Узнав от генпрокурора детали уголовного дела, сенаторы дали такое согласие единогласно.По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи главой Ивановской области, похитил с сообщниками 700 миллионов рублей под видом займов компании "Ивановский бройлер". Губернатор, как полагает следствие, действовал сообща с "неустановленными лицами" из группы компаний "Продо" - одной из крупнейших агрокомпаний России.Интересен тот факт, что срок давности по делу Меня истекает уже в 2021 году. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, для привлечения его к ответственности необходимо за этот срок успеть не только закончить следствие, но и рассмотреть дело в суде, вынести приговор и дождаться, когда он вступит в силу.Страж закона на службе террористовУходящий год запомнился не менее громким задержанием начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева.Офицера схватили 23 ноября по делу о террористических актах 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". По данным следствия, Исаев входил в террористическую организацию "Имарат Кавказ"* и в 2009-2010 годах "сливал" боевикам данные о работе силовиков в Кизлярском районе.Как заявляла представитель СК РФ Светлана Петренко, Исаев лично привез одну из смертниц с взрывным устройством на автостанцию в Кизлярском районе, откуда она отправилась в Москву. Кроме того, он неоднократно развозил главарей боевиков по Дагестану.После ареста Исаева правоохранители провели в дагестанском Кизляре несанкционированный митинг в поддержку полковника. Участники акции рассказывали, по словам источника РИА Новости, что Исаев посадил за решетку "очень много террористов", и просили пересмотреть его дело.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииПожар в доме милосердияГибелью 11 пожилых людей обернулся пожар в частном доме милосердия в селе Ишбулдино в Башкирии 15 декабря. Спастись удалось четверым, среди них – одна из сотрудниц, которая эвакуировала трех постояльцев через окно.Как и из-за чего произошел пожар, только выясняется, хотя в СМИ традиционно раньше времени выдвигаются версии – в основном они сводятся к короткому замыканию. Реальную же причину следствие установит в ходе экспертиз, которые только-только назначены.По факту случившегося возбуждены уголовные дела и задержана хозяйка учреждения. Как сообщили РИА Новости в районной администрации, дом престарелых работал легально, но, по лицензии, постоянно жить там люди не могли.Канонада рязанского арсеналаДнем 7 октября на складах боеприпасов Западного военного округа возле села Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь быстро перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В целях безопасности пришлось перекрыть федеральную автодорогу "Каспий". Были эвакуированы 2,3 тысячи жителей близлежащих сел, пострадали 16 человек, один из них скончался в больнице.На тушение ушло четыре дня. Как сообщало Минобороны, самолеты за 36 вылетов и вертолеты за 763 вылета сбросили на очаги возгораний почти 5 тысяч тонн воды. Всего на складах было 113 хранилищ с боеприпасами, 43 из них – на открытых площадках. К ликвидации последствий ЧП привлекли свыше 1,5 тысяч человек и 400 единиц техники.Дети на продажуСмерть младенца в январе в квартире в Подмосковье, умершего по естественным причинам, стала отправной точкой расследования, которое через полгода привело к серии арестов - в том числе врачей. СК выяснил, что детей рожали суррогатные матери, а потом их усыновляли иностранцы, в числе которых - известный филиппинский политик. По мнению следствия, делалось это с нарушениями закона о суррогатном материнстве.Были возбуждены ряд дел, среди них - о торговле людьми. Всего пострадавшими проходят 11 детей, которые находились под присмотром нянь в нескольких квартирах в Москве и области. Защита фигурантов заявляла, что ничего противозаконного в этом бизнесе нет и следствие криминализирует обычную практику репродуктивных технологий. А приемные родители, которые считают детей своими, забрать их и увезти к себе на родину теперь не могут.Главным фигурантом дела следствие считает гендиректора компании "Росюрконсалтинг" Константина Свитнева. Он объявлен в международный розыск и арестован заочно. Его адвокат отмечал, что Свитнев уехал в Прагу и не может вернуться из-за ограничений по коронавирусу.Выстрел в судеДнем 12 февраля в Чертановском суде в Москве проходило заседание, на котором оглашали приговор бывшему начальнику управления автотранспорта ФСИН Виктору Свиридову по делу о вымогательстве. Когда прозвучало "три года колонии строгого режима", подсудимый покончил с собой.Выяснилось, что у Свиридова мог быть с собой наградной пистолет Макарова, который он хитростью пронес через рамку металлодетектора. Кроме того, у него была неоперабельная опухоль, адвокат говорил, что ему осталось жить около года. Летом Свиридову отменили приговор в связи с его смертью.Инцидент с НавальнымГоспитализация 20 августа в Омске Алексея Навального обернулась серьезным международным скандалом, хотя ее обстоятельства по-прежнему вызывают множество вопросов.События развивались следующим образом. По пути из Томска в Москву политику стало плохо на борту самолета, после экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Местные врачи стабилизировали состояние пациента и назвали основной версией "нарушение углеводного обмена", вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Сопутствующим фактором, по их информации, стало обострение хронического панкреатита.Что именно стало причиной этих нарушений - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.Впоследствии в интервью Spiegel Навальный рассказал, что именно произошло 20 августа в самолете. Якобы он вышел в туалетную комнату, умылся, но чувствовал себя все хуже, хотя болей не было. Выйдя из туалета, он обратился к стюарду, а после этого упал на пол и потерял сознание.В начале декабря британская газета Sunday Times со ссылкой на анонимные источники написала, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске. Эти сведения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лаконично охарактеризовал английским словом bullshit."Это может быть все, что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были", - так прокомментировал инцидент сам Владимир Путин. По его словам, Россия запросила у иностранных партнеров материалы их исследований по Навальному, но "никто ничего не дает" и "объяснить не могут – почему". А без необходимых материалов уголовное дело открыть в России де-юре не могут, хотя полиция и прокуратура начали проверки в день ЧП.Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк заявлял РИА Новости, что все версии об отравлении Навального именно этим веществом являются "чушью собачьей". По его словам, при реальном отравлении "Новичком" человек скорее всего умрет через 10 минут, а если нет, то впадет в кому на несколько месяцев и с трудом оттуда выйдет, если выйдет. Умерли бы и все, кто притрагивался к объекту, на который был нанесен "Новичок".Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Власти ФРГ не отрицали, что у германской разведки BND был доступ к "Новичку". В России же все запасы химического оружия уничтожены в 2017 году, что подтверждено ОЗХО.Третий возраст и вторая жизньВечером 8 апреля произошел пожар в столичном частном доме престарелых "Третий возраст" в Мякинино. Из загоревшегося здания эвакуировали 50 человек, помощь медиков потребовалась 16 пострадавшим, среди которых был пожарный. При разборе завалов обнаружили тела четырех погибших.Приоритетная версия пожара - неисправность электропроводки и котла отопления. Возбудили два дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о причинении смерти по неосторожности. Следователи выяснили, что необходимая документация для введения в эксплуатацию здания получена не была. За нарушение требований пожарной безопасности под домашний арест был помещен техник дома престарелых.А 11 мая неподалеку - в Красногорске - загорелся частный хоспис, пожар унес уже 11 жизней. И здесь причиной была названа неисправность электропроводки, а регистрационные документы на деятельность отсутствовали. По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, был арестован основатель сети хосписов "Вторая жизнь" Дмитрий Новиков.Смерть в теплицеУтром 7 января на территории тепличного комплекса в Раменском районе Московской области произошел пожар в бытовках, погибли девять граждан Вьетнама, еще один пострадал. Следствие выяснило, что помещения отапливались печкой, а рабочих не проинструктировали о мерах предосторожности.По делу о нарушении правил пожарной безопасности судили 54-летнего арендатора земли, который возвёл одноэтажное строение барачного типа и заселил туда жильцов. Осенью он получил три года условно, суд учел, помимо прочего, волонтерскую деятельность предпринимателя в пандемию коронавируса.Томская "клетка смерти"В поселке Причулымский Томской области в ночь на 21 января в деревянном доме на территории лесопилки ООО "Гринвуд" начался пожар. Два человека смогли выбраться из горящего здания, 12 - нет. Погибшими оказались 11 граждан Узбекистана, имеющие патенты на работу в России, и россиянка.Региональные власти заявили, что сгоревшее здание не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки. Предварительной причиной пожара они назвали неисправность электрооборудования. Директор "Гринвуда" пыталась улететь в Китай, но ее задержали и арестовали по обвинению в причинении смерти по неосторожности.Пожары в "коронавирусных" больницахВечером 9 мая в Москве в корпусе городской клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, где лечат, в том числе, больных коронавирусом, произошел пожар. Из здания были эвакуированы почти 300 человек, погибла одна пациентка.Рано утром 12 мая пожар вспыхнул в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Учреждение стало одним из первых городских стационаров, перепрофилированных на прием больных с коронавирусной инфекцией. Из горящего здания эвакуировали 150 человек. Пятнадцать пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, спасли, но шестеро погибли. В МЧС заявили, что причиной пожара могло стать загорание аппарата искусственной вентиляции легких.В обеих больницах использовались аппараты ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода. Росздравнадзор приостановил их использование в стране, однако экспертиза не установила прямой связи выявленных на заводе-изготовителе нарушений с пожарами. Росздравнадзор заявил, что аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик.Самые громкие убийства. Депутат АлабушевДвадцать восьмого января пресс-служба законодательного собрания Ростовской области сообщила о трагической гибели депутата шестого созыва, члена фракции "Единая Россия", директора федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской" Андрея Алабушева и его супруги Ольги.По информации источника РИА Новости, тела погибших в их доме нашел водитель слуги народа. В дальнейшем Следственный комитет РФ сообщил, что супруги были убиты – их зарубили топором.На следующий день, 29 января, было обнаружено тело предполагаемого убийцы – он свел счеты с жизнью. Им оказался 38-летний местный житель. Мотивом преступления СК РФ назвал "личную неприязнь", но из-за чего конкретно она возникла, не уточнил.Рэпер и его женаЖуткая история произошла в Санкт-Петербурге 30 июля. В квартире на Невском проспекте нашли расчлененное и упакованное в пять пакетов тело участника Versus Battle Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко). Молодой человек был известен как украинский андеграундный рэп-исполнитель.Изначально его задержанная супруга Марина Кохал рассказала, что Картрайт скончался якобы от передозировки наркотиков. А чтобы скрыть это и сделать вид, будто он пропал, любящая жена расчленила тело музыканта. Но позже, посоветовавшись с адвокатом, все же пришла в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Кохал сначала проходила по делу как свидетель, в дальнейшем ей было предъявлено обвинение.Со временем стало известно, что у музыканта были отношения еще с другой девушкой - Надеждой Романенко. При этом Кохал общалась с девушкой через аккаунт убитого. Местные СМИ сообщали, что жена Картрайта даже неоднократно угрожала Романенко расправой.В октябре следствие установило, что убийство музыканта было спланировано заранее его женой, а ее мать при этом присутствовала. Теща музыканта была задержана по подозрению в соучастии убийства. В это же время органы опеки изъяли двухлетнего сына Кохал и Картрайта. Сначала малыш был отправлен в больницу, а позже передан в детдом.Миллиардер БосовВечером 6 мая в подмосковном Одинцово в своем доме был найден погибшим глава группы "Сибирский антрацит" миллиардер Дмитрий Босов. По данным следствия, погибший был обнаружен родственниками на территории домовладения с огнестрельным ранением головы - рядом с ним лежал пистолет Glock.Спустя несколько часов смерть Босова подтвердили в группах "Аллтек" и "Сибирский антрацит", с которыми он был связан. Там его назвали "выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом". Друзья и коллектив "Аллтека" и "Сибантрацита" выразили свои соболезнования родным и близким Босова.Знавший Босова адвокат Эдуард Гладилин назвал его смерть "загадочной". У бизнесмена, по его словам, "все было хорошо – бизнес, работа". По словам юриста, бизнесмен обсуждал с ним условия заключения адвокатского соглашения. Что подтолкнуло его к крайнему шагу – если это было самоубийство, - до сих пор неясно."Колбасный король"Одно из самых громких убийств конца года связано с бизнесменом Владимиром Маруговым, известным как "колбасный король" (или же "мясной").По данным следствия, 2 ноября Маругов со своей сожительницей были в бане в его подмосковной усадьбе, когда в дом ворвались двое в масках. Они связали хозяев и стали требовали деньги. В какой-то момент подруге коммерсанта удалось освободиться и сбежать. Она тут же позвонила в полицию, но прибывшие на место полицейские нашли бизнесмена уже убитым.Между тем чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси. Александр Маругов окончил МГИМО и был одним из основателей компании, собирающей майнинг-фермы на заказ.Задержать одного из предполагаемых убийц Маругова удалось в тот же день, 2 ноября. Им оказался уроженец Средней Азии Александр Мавриди. Причем дома у того был обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати, и "смотритель" за заложником. Как позже выяснилось, удерживаемым оказался именитый адвокат Алексей Завгородний, который рассказал, что Мавриди вымогает у него московские квартиры. Впоследствии был схвачен и второй подозреваемый в убийстве Маругова.Убийства на аэродромеТройное убийство произошло ранним ноябрьским утром на военном аэродроме в Воронеже. По данным следствия, рядовой Антон Макаров, будучи в суточном наряде, сначала зарубил офицера "с целью завладения табельным оружием", затем ранил сослуживца, после чего в спальном помещении части убил еще двоих.Вооруженный пистолетом, Макаров подался в бега, его задержали в селе в 47 километрах от Воронежа, сопротивления он не оказал. По разным сведениям, причиной стрельбы мог стать конфликт с офицером или нервный срыв. Он арестован, ему грозит пожизненный срок.Взрывы газа в Подмосковье и ЯрославлеДнем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуеве на третьем этаже пятиэтажки произошел взрыв газовой колонки. Обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этажи. Погибли три человека, еще десять пострадали. Более 200 жильцов эвакуировали. Приоритетная версия взрыва - неосторожное обращение с бытовым газом. Были повреждены 10 квартир, пять из них разрушены полностью. Ключи от своих восстановленных жилищ люди получили через полгода.Вечером 21 августа в десятиэтажке в Ярославле произошел взрыв газа, часть конструкций дома с пятого по третий этажи обрушилась. Из трех подъездов эвакуировали порядка 160 человек, трое погибли, еще трое пострадали. Спасатели завершили работы только в начале пятого утра. Поврежденными оказались 12 квартир, половина из них - полностью уничтожены.Следователи возбудили уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Основной версией ЧП была названа утечка бытового газа в квартире на четвертом этаже. Изначально многоэтажку планировали частично восстановить, но эксперты признали ее аварийной, и власти приняли решение о расселении.Земля в огнеВ конце сентября в разных районах Воронежской области начали возникать природные пожары. В селе Новоподклетное огонь на 25 гектарах уничтожил девять строений различного назначения. В Павловском районе пожар на 180 гектарах испепелил 21 жилой, два нежилых дома и 27 построек. Правительство региона причиной назвало падение дерева на линию электропередачи. Тушение вспыхивающих в разных районах области возгораний осложняли жара, ветреная погода и отсутствие дождей.Самые крупные пожары в регионе произошли в начале октября. В Аннинском районе горела растительность на площади 81,5 гектара, в Бобровском районе - на 150 гектарах, в Новохопёрском районе на 185 га. Хоперский заповедник после ликвидации пожара на площади в 90 га заявил, что огонь занялся из-за учебных стрельб с вертолета на авиационном полигоне.Трудная ситуация осенью сложилась и в Ростовской области, где лесные пожары бушевали в нескольких районах, сгорели десятки дач, один человек погиб и 46 пострадали. В Тарасовском районе огонь уничтожил 1,6 тысячи гектаров леса. В Цимлянском - 347 гектаров, причем там, как выяснила полиция, угонщик пытался переехать через бревна, в автомобиле произошло короткое замыкание, машина загорелась, и огонь перекинулся на растительность.Массовые убийстваВ Москве и различных регионах России в 2020 году произошло несколько резонансных убийств, отличающихся как своей жестокостью, так и массовостью.Так, 15 февраля в центре Калининграда около Центрального рынка 63-летний Фазиль Бахрамов застрелил из охотничьего карабина 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову. Не пострадал только их 13-летний сын. После убийства Бахрамов покончил с собой.Как рассказал РИА Новости директор рынка, все участники этой трагедии торговали овощами. По информации Следственного комитета, конфликт был давним и сложился после ссоры на автомобильной парковке. Как правило, уголовные дела в таких случаях прекращаются в связи с невозможностью привлечь к ответственности обвиняемого.Спустя почти два месяца после калининградской трагедии, 4 апреля, в поселке Елатьма Рязанской области местный житель убил сразу пять молодых людей. По информации СК РФ, 32-летний мужчина сделал замечание компании молодежи, которая, по его мнению, слишком громко разговаривала под окнами.Спор быстро перешел в ругань, мужчина взял зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и застрелил четырех молодых людей и девушку. Сейчас стрелок арестован. При этом в ходе допроса он объяснил свой поступок "необходимой обороной".В июне, уже в Москве, произошло две перестрелки, в которых пострадали сотрудники правоохранительных органов. Вечером 7 июня на улице Строителей на юго-западе столицы мужчина по неизвестным причинам начал стрелять из окна квартиры сначала по машинам, а затем и по прохожим. Огнестрельные ранения получили два человека, стоявшие у подъезда.На место происшествия прибыли бойцы полиции и Росгвардии, попытавшиеся уговорить стрелка сдаться. Но после безуспешной дискуссии пошли на штурм квартиры, в ходе которого был ранен росгвардеец, а стрелок убит.Через неделю – 15 июня – на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют" произошла еще одна перестрелка. Как рассказали в МВД, сотрудники ДПС в тот день остановили таксиста за нарушение правил дорожного движения. В этот момент по инспекторам открыл огонь проходивший мимо мужчина. В ходе завязавшейся перестрелки – стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие – были ранены оба полицейских и сам преступник. Впоследствии он умер в больнице. Его мотивы так и остались неясны.Буквально через три дня после этого в квартире на улице Приорова в районе Коптево на севере Москвы были убиты 51-летняя и 22-летняя женщины, а также 4-летний ребенок. Убийца покончил с собой на месте.Как пояснили в СК, 21-летний Севастьян Путинцев 18 июня пришел в квартиру к своей бывшей возлюбленной и убил всю семью. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что у злоумышленника с собой был охотничий гладкоствольный карабин "Сайга-12-1" и травматический пистолет. Вероятная причина – ревность.Другое массовое убийство произошло 12 октября в деревне Большеорловское Нижегородской области. По информации СК РФ, вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данила Монахов застрелил трех человек на автобусной остановке, ранил еще столько же и убежал в лес. На следующий день его нашли мертвым – как оказалось, он покончил с собой.Массовое убийство, полагают следователи, Монахов начал с тяжелого ранения собственной бабушки – впоследствии она тоже скончалась. Таким образом, его жертвами стали четыре человека. Мотивы не вполне ясны.Помимо основного дела об убийства, СК РФ нашел в этой истории признаки халатности: оказалось, что местный инспектор по делам несовершеннолетних за 1,5 года до трагедии должна была возбудить дело из-за агрессивного поведения подростка, но не стала делать этого. Под следствие попал и ее шеф, который должен был отменить незаконное решение подчиненной.Кровавой бойней 7 ноября закончилась вечеринка в одной из квартир Екатеринбурга. Там, как рассказали РИА Новости в областном главке МВД, 34-летний мужчина убил из карабина трех человек, тяжело ранил одну девушку, после чего покончил с собой. Чудом выжила лишь несовершеннолетняя участница вечеринки: как сообщали СМИ, при начале стрельбы она упала и притворилась мертвой.По предварительной версии, молодые люди познакомились с девушками в интернете, после чего встретились и приехали в злополучную квартиру. В какой момент что-то пошло не так, однако мотивы стрелка неясны.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576880880.html

https://ria.ru/20201211/furgal-1588711754.html

https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html

https://ria.ru/20200806/1575439811.html

https://ria.ru/20201210/putinonsafronov-1588635392.html

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

https://ria.ru/20200508/1571131441.html

https://ria.ru/20201118/men-1585181233.html

https://ria.ru/20201118/khischeniya-1585180547.html

https://ria.ru/20200329/1569228100.html

https://ria.ru/20201123/terakt-1585975074.html

https://ria.ru/20200716/1574441850.html

https://ria.ru/20200212/1564598825.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html

https://ria.ru/20201106/oppozitsiya-1583317225.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

https://ria.ru/20200107/1563164042.html

https://ria.ru/20200121/1563662926.html

https://ria.ru/20200129/1564007866.html

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

https://ria.ru/20200806/1575433221.html

https://ria.ru/20200508/1571129943.html

https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582858008.html

https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582900592.html

https://ria.ru/20201109/strelba-v-voronezhe-1583779190.html

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

https://ria.ru/20201211/tpu-1588580589.html

https://ria.ru/20200216/1564833417.html

https://ria.ru/20200405/1569598485.html

https://ria.ru/20201012/strelba-1579477697.html

https://ria.ru/20200615/1572973155.html

https://ria.ru/20200618/1573149703.html

https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583573465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сгоревший дом престарелых в Башкирии Сгоревший дом престарелых в Башкирии 2020-12-16T11:30 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, уголовное дело сергея фургала, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей фургал, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия