Ефремов написал письмо супруге погибшего в ДТП Захарова
13:33 01.12.2020 (обновлено: 13:53 01.12.2020)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.
"Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал им из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально", - заявил Добровинский.
В письме к Захаровой, датированном 3 ноября, Ефремов говорит, что "сотни раз пытался написать" ей, "но "никак не мог подобрать" верные слова.
"Я выражаю вам глубочайшее соболезнование и искренне прошу у вас прощения", - пишет он.
© Предоставлено Александром ДобровинскимПисьмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
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Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
© Предоставлено Александром Добровинским
© Предоставлено Александром ДобровинскимПисьмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
2 из 2
Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
© Предоставлено Александром Добровинским
"Я не могу простить себя за то, что произошло, за то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, друзьям и знакомым. Прошу вас простить меня", - добавил актер.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.