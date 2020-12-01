https://ria.ru/20201201/efremov-1587144599.html

Ефремов написал письмо супруге погибшего в ДТП Захарова

Ефремов написал письмо супруге погибшего в ДТП Захарова

Актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:33

2020-12-01T13:33

2020-12-01T13:53

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.В письме к Захаровой, датированном 3 ноября, Ефремов говорит, что "сотни раз пытался написать" ей, "но "никак не мог подобрать" верные слова."Я не могу простить себя за то, что произошло, за то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, друзьям и знакомым. Прошу вас простить меня", - добавил актер.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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