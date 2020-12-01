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Ефремов написал письмо супруге погибшего в ДТП Захарова
Ефремов написал письмо супруге погибшего в ДТП Захарова
Актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:33
2020-12-01T13:53
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.В письме к Захаровой, датированном 3 ноября, Ефремов говорит, что "сотни раз пытался написать" ей, "но "никак не мог подобрать" верные слова."Я не могу простить себя за то, что произошло, за то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, друзьям и знакомым. Прошу вас простить меня", - добавил актер.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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фото, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов написал письмо супруге погибшего в ДТП Захарова

13:33 01.12.2020 (обновлено: 13:53 01.12.2020)
 
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.
"Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал им из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально", - заявил Добровинский.
В письме к Захаровой, датированном 3 ноября, Ефремов говорит, что "сотни раз пытался написать" ей, "но "никак не мог подобрать" верные слова.
"Я выражаю вам глубочайшее соболезнование и искренне прошу у вас прощения", - пишет он.
© Предоставлено Александром ДобровинскимПисьмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
1 из 2
Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
© Предоставлено Александром Добровинским
© Предоставлено Александром ДобровинскимПисьмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
2 из 2
Письмо Михаила Ефремова супруге погибшего в ДТП Захарова
© Предоставлено Александром Добровинским
"Я не могу простить себя за то, что произошло, за то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, друзьям и знакомым. Прошу вас простить меня", - добавил актер.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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