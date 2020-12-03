https://ria.ru/20201203/invalidy-1587244771.html

Международный день инвалидов

Международный день инвалидов

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:32

2020-12-03T00:32

2020-12-03T00:32

справки

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Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялась: она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до получения образования детьми-инвалидами и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом возрасте. Созданы организации инвалидов, их семей и сторонников, которые выступают за улучшение условий жизни инвалидов. Появились такие концепции, как интеграция и включение инвалидов в нормальную жизнь общества, отражавшие растущее понимание потенциальных возможностей инвалидов.В конце 1960-х годов в некоторых странах организации инвалидов начали разрабатывать новую концепцию инвалидности, которая учитывала тесную связь между ограничениями, которые испытывает инвалид, структурой и характером окружающей его среды и отношением населения к инвалидам.Одновременно проблемы инвалидов все чаще стали освещаться в развивающихся странах. В некоторых из этих стран процент инвалидов от общей численности населения весьма высок, причем инвалиды, как правило, являются самыми бедными лицами в обществе.За время своего существования ООН стремилась к улучшению положения инвалидов и условий их жизни. 9 декабря 1975 года была принята Декларация о правах инвалидов.В 1981 год был объявлен ООН международным годом инвалидов. 3 декабря 1982 года была принята Всемирная программа действий в отношении инвалидов, 20 декабря 1993 года – Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.13 декабря 2006 года ГА ООН была принята Конвенция о правах инвалидов, закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года.Согласно конвенции, к инвалидам относятся "лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими". Принципами конвенции являются: уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.По данным ООН, более одного миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности.Инвалиды относятся к самым изолированным группам населения в мире. Для них характерны более низкие показатели в области здоровья, образования и участия в экономической жизни общества, более высокие показатели нищеты, чем для обычных людей.В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов. 3 декабря 2014 года президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Поправки внесли изменения в 25 российских законов, которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и здравоохранения, информации и связи, а также политических и избирательных прав инвалидов. В 2011 году в России начала работу программа "Доступная среда", рассчитанная на пять лет. Ее целями стало формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.В октябре 2015 года правительство РФ продлило государственную программу РФ "Доступная среда" до 2020 года. В программе расширилась сфера применения: были добавлены службы занятости и объекты пешеходной структуры. Среди других нововведений – повышение доступности учреждений дошкольного, дополнительного, высшего образования.В январе 2018 года президент России поручил правительству продлить государственную программу по обеспечению для инвалидов доступности главных социальных и транспортных объектов до 2025 года.В июне 2018 года президентом России подписан закон, предусматривающий право абитуриентов-инвалидов I и II групп подавать заявки в несколько вузов (до пяти соответственно).29 декабря 2017 года Владимир Путин подписал закон о содействии центров занятости населения в трудоустройстве инвалидов.В мае 2018 года Минтруд и Минобрнауки утвердили программу по сопровождаемому трудоустройству инвалидов от 18 до 44 лет.С 1 января 2017 года в России действует Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Сведения в реестре включают в себя информацию о группе, причинах, дате установления инвалидности, об образовании, программах реабилитации, размере выплат и компенсаций, лекарственном обеспечении и прочем.Согласно ФРИ, по состоянию на 1 октября 2020 года, в России свыше 11 миллионов инвалидов, из них 6,2 миллиона женщин и 4,7 миллиона мужчин. Большинство составляют инвалиды II группы – более 5 миллионов, 4,5 миллиона инвалидов III группы и 1,3 миллиона инвалидов I группы. Более 6,8 миллиона инвалидов – это люди старше 60 лет. У 85,3% причиной инвалидности является общее заболевание, инвалиды с детства составляют 10,9% от общей численности инвалидов.По данным на 1 сентября 2020 года, в России работают 26,57% инвалидов трудоспособного возраста, что составляет более 904 тысяч человек.Постановлением правительства РФ от 9 ноября 2018 года был установлен новый обязательный показатель оценки эффективности работы руководителей федеральных и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений – выполнение квоты по приему на работу инвалидов. Это решение направлено на содействие занятости инвалидов, в том числе через активизацию работы руководителей учреждений по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.В 2019 году была упрощена процедура экспертизы для установления инвалидности. Теперь медицинская организация передает направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) без участия гражданина. При отсутствии доступа к электронным системам это делается в бумажном виде с соблюдением требований законов о защите персональных данных и врачебной тайны.Каждый год Международный день инвалидов посвящен определенной теме. Тема 2020 года "На пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей инвалидов". По информации ООН, глобальный кризис COVID-19 обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения, подчеркнув, что работа по интеграции инвалидов является нашей важнейшей задачей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки