Минтруд утвердил программу по трудоустройству молодых инвалидов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минтруд и Минобрнауки утвердили программу по сопровождаемому трудоустройству инвалидов от 18 до 44 лет, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
В ведомстве уточнили, что программа может оформляться в виде самостоятельного документа или включаться в государственную программу субъекта Российской Федерации в виде подпрограммы. При этом субъекты могут разрабатывать отдельные региональные программы, содержащие мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов при получении профессионального образования, и региональные программы, содержащие мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.
В перечень примерных мероприятий региональной программы входят профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста, сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования, взаимодействие ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования с образовательными организациями высшего образования.
Эффективность региональной программы предполагается оценивать с помощью целевых показателей (индикаторов) эффективности и результативности. Например, таких как доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех, шести месяцев после получения высшего, среднего образования; доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ.