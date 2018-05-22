Минтруд утвердил программу по трудоустройству молодых инвалидов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минтруд и Минобрнауки утвердили программу по сопровождаемому трудоустройству инвалидов от 18 до 44 лет, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"Совместным приказом Минтруда России и Минобрнауки России утверждена типовая региональная программа сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. Мероприятия охватывают инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет", — заявили в Минтруде.

В ведомстве уточнили, что программа может оформляться в виде самостоятельного документа или включаться в государственную программу субъекта Российской Федерации в виде подпрограммы. При этом субъекты могут разрабатывать отдельные региональные программы, содержащие мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов при получении профессионального образования, и региональные программы, содержащие мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

В программу должны быть включены, в частности, основные показатели и анализ социальной ситуации с трудоустройством инвалидов, в том числе молодого возраста, это состояние занятости граждан; должна отражаться структура трудовых ресурсов инвалидов молодого возраста, включающая информацию о трудоустройстве по специальности, не по специальности, уровне профессионального образования.

В перечень примерных мероприятий региональной программы входят профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста, сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования, взаимодействие ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования с образовательными организациями высшего образования.

Также предполагается взаимодействие базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, с профессиональными образовательными организациями, сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста. Кроме того, Минтруд и Минобрнауки рассчитывают на проведение конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс" в регионе, а также участие региона в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Эффективность региональной программы предполагается оценивать с помощью целевых показателей (индикаторов) эффективности и результативности. Например, таких как доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех, шести месяцев после получения высшего, среднего образования; доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ.