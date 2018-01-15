Путин поручил продлить программу "Доступная среда" до 2025 года

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить государственную программу по обеспечению для инвалидов доступности главных социальных и транспортных объектов до 2025 года, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в целях осуществления комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять решение о продлении до 2025 года государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы", — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения – 1 марта 2018 года, отмечается в сообщении.