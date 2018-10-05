Правительство одобрило проект о штрафах за ложные данные об инвалидах

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство РФ на заседании одобрило законопроект о введении административной ответственности в виде штрафов за ложные данные об инвалидах, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.

В рамках данного законопроекта предлагается установить административную ответственность в виде штрафа за непредставление должностным лицом подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов сведений, неразмещение или нарушение порядка и сроков размещения сведений, их размещение не в полном объеме, а также за размещение в реестре ложных сведений.

Поясняется, что с 1 января 2018 года информация из реестра используется в том числе при оказании госуслуг, а отсутствие данных или их искажение приводит к невозможности предоставления госуслуг в сферах охраны здоровья, соцобеспечения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Федеральный реестр информации об инвалидах действует в России с 1 января 2017 года. Сведения в реестре включают в себя информацию о группе, причинах, дате установления инвалидности, об образовании, программах реабилитации, размере выплат и компенсаций, лекарственном обеспечении и прочем. В реестре каждому инвалиду предоставлен доступ к личному кабинету, где отражается информация обо всех денежных выплатах и других мерах социальной поддержки.