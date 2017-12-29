Путин подписал закон о помощи центров занятости в трудоустройстве инвалидов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о содействии центров занятости населения в трудоустройстве инвалидов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом определяются особенности организации занятости инвалидов, на основе которых службы занятости оказывали бы инвалидам помощь и содействие в поиске и сохранении работы, в том числе во взаимодействии с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Отмечается, что перечень полномочий региональных органов службы занятости законопроектом не расширяется, кроме возложения на них одной государственной услуги — организации содействия занятости инвалидов.

Также органы государственной власти по закону наделяются полномочиями, согласно которым они смогут утверждать порядок принятия мер по помощи в трудоустройстве инвалидов и издавать соответствующие методические рекомендации.