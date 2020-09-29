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Биография эмира Кувейта Сабаха IV
Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (Sabah Al Ahmed Al Sabah) родился 16 июня 1929 года в Кувейте. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:00
2020-09-29T18:00
сабах iv
кувейт
справки
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Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (Sabah Al Ahmed Al Sabah) <a href="http://kuwait-embassy.or.jp/E_state_01.html" target="_blank">родился</a> 16 июня 1929 года в Кувейте.Он являлся четвертым сыном шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах.Первоначально Сабах аль-Ахмед обучался в престижной кувейтской школе аль-Мубаракия, после чего отец <a href="http://www.iimes.ru/?p=18445" target="_blank">отправил его за границу</a> набираться опыта и познакомиться с политическими системами государств Европы и Азии.Свою политическую карьеру начал в 1954 году членом исполнительного комитета по реформированию государственных структур и учреждений.В 1955 году был назначен главой департамента социальных дел и труда, затем работал в составе Верховного исполнительного комитета, возглавлял Департамент печати. После провозглашения независимости Кувейта в 1961 году ас-Сабаха включили в состав Высшего совета эмирата. С января 1962 года – министр информации.В 1962 году был членом совета, ответственного за составление конституции для независимого Кувейта.В 1963 году стал членом Национальной ассамблеи (парламента).С января 1963 года по апрель 1991 года был министром иностранных дел Кувейта.Будучи главой МИДа, ас-Сабах в разные годы одновременно занимал посты министра финансов (1965-1967) и министра информации (1971-1975 и 1982-1985), а также заместителя премьер-министра (1978-1991).С октября 1992 года по июль 2003 года шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был одновременно первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.В 2003-2006 годах – премьер-министр Кувейта. Начиная с 2002 года в связи с плохим состоянием здоровья эмира Кувейта и наследного принца фактически возглавлял страну.После кончины главы эмирата Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха 15 января 2006 года к власти пришел наследный принц шейх Саад Абдалла Салем ас-Сабах, однако из-за тяжелой болезни он решил отказаться от трона. Члены рода Сабах выбрали эмиром шейха Сабаха.29 января 2006 года Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах <a href="https://ria.ru/20060129/43233182.html" target="_blank">вступил на престол</a> под именем Сабах IV после предварительного утверждения его кандидатуры Национальной ассамблеей (данная процедура предусмотрена конституцией Кувейта). 18 июня 2020 года канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был <a href="https://ria.ru/20200718/1574531549.html" target="_blank">госпитализирован</a> для медицинских обследований. После этого министр по делам канцелярии сообщил, что эмиру провели <a href="https://ria.ru/20200719/1574552195.html" target="_blank">успешную операцию</a>. При этом младший брат эмира и наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах временно был <a href="https://ria.ru/20200718/1574541988.html" target="_blank">назначен исполнять ряд полномочий</a> эмира государства.Позднее в июле эмир Кувейта был доставлен на аэромобильном госпитале в США в клинику Mayo в Рочестере в штате Миннесота на севере США. По некоторым данным, эмир <a href="https://ria.ru/20200727/1575009960.html" target="_blank">перенес операцию</a> по удалению двух опухолей. После этого власти Кувейта неоднократно сообщали, что состояние здоровья эмира стабильное и он идет на поправку.29 сентября 2020 года стало известно, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV <a href="https://ria.ru/20200929/kuveyt-1577956364.html" target="_blank">скончался</a> в США.Эмир Кувейта считался одним из старейших арабских политиков, которого отличали взвешенный подход и позиция нейтралитета к проблемам региона.За годы своего нахождения у власти шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах провел в Кувейте ряд реформ демократической направленности. В частности, он позволил женщинам занимать посты в государственном аппарате, дал им право голоса, разрешил в стране публичные собрания и увеличил количество лицензий для частных СМИ. Летом 2013 года Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял решение помиловать всех, кто был приговорен к тюремным срокам по обвинениям в оскорблении эмира. Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был вдовцом. Жена шейха Фитух умерла в 1990 году.У него два сына: Нассер и Хамед. Еще двое детей умерли — дочь Сальва в 2002 году, а сын Ахмед погиб в автокатастрофе в 1969 году.В феврале 2006 года Сабах аль-Ахмед ас-Сабах <a href="https://ria.ru/20060207/43408085.html" target="_blank">назначил своим наследником</a> сводного брата шейха Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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сабах iv, кувейт, справки

Биография эмира Кувейта Сабаха IV

18:00 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (Sabah Al Ahmed Al Sabah) родился 16 июня 1929 года в Кувейте.
Он являлся четвертым сыном шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах.
Первоначально Сабах аль-Ахмед обучался в престижной кувейтской школе аль-Мубаракия, после чего отец отправил его за границу набираться опыта и познакомиться с политическими системами государств Европы и Азии.
Свою политическую карьеру начал в 1954 году членом исполнительного комитета по реформированию государственных структур и учреждений.
В 1955 году был назначен главой департамента социальных дел и труда, затем работал в составе Верховного исполнительного комитета, возглавлял Департамент печати.
После провозглашения независимости Кувейта в 1961 году ас-Сабаха включили в состав Высшего совета эмирата. С января 1962 года – министр информации.
В 1962 году был членом совета, ответственного за составление конституции для независимого Кувейта.
В 1963 году стал членом Национальной ассамблеи (парламента).
С января 1963 года по апрель 1991 года был министром иностранных дел Кувейта.
Будучи главой МИДа, ас-Сабах в разные годы одновременно занимал посты министра финансов (1965-1967) и министра информации (1971-1975 и 1982-1985), а также заместителя премьер-министра (1978-1991).
С октября 1992 года по июль 2003 года шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был одновременно первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.
В 2003-2006 годах – премьер-министр Кувейта. Начиная с 2002 года в связи с плохим состоянием здоровья эмира Кувейта и наследного принца фактически возглавлял страну.
После кончины главы эмирата Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха 15 января 2006 года к власти пришел наследный принц шейх Саад Абдалла Салем ас-Сабах, однако из-за тяжелой болезни он решил отказаться от трона. Члены рода Сабах выбрали эмиром шейха Сабаха.
29 января 2006 года Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах вступил на престол под именем Сабах IV после предварительного утверждения его кандидатуры Национальной ассамблеей (данная процедура предусмотрена конституцией Кувейта).
18 июня 2020 года канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был госпитализирован для медицинских обследований. После этого министр по делам канцелярии сообщил, что эмиру провели успешную операцию. При этом младший брат эмира и наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах временно был назначен исполнять ряд полномочий эмира государства.
Позднее в июле эмир Кувейта был доставлен на аэромобильном госпитале в США в клинику Mayo в Рочестере в штате Миннесота на севере США. По некоторым данным, эмир перенес операцию по удалению двух опухолей. После этого власти Кувейта неоднократно сообщали, что состояние здоровья эмира стабильное и он идет на поправку.
29 сентября 2020 года стало известно, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV скончался в США.
Эмир Кувейта считался одним из старейших арабских политиков, которого отличали взвешенный подход и позиция нейтралитета к проблемам региона.
За годы своего нахождения у власти шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах провел в Кувейте ряд реформ демократической направленности. В частности, он позволил женщинам занимать посты в государственном аппарате, дал им право голоса, разрешил в стране публичные собрания и увеличил количество лицензий для частных СМИ. Летом 2013 года Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял решение помиловать всех, кто был приговорен к тюремным срокам по обвинениям в оскорблении эмира.
Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был вдовцом. Жена шейха Фитух умерла в 1990 году.
У него два сына: Нассер и Хамед. Еще двое детей умерли — дочь Сальва в 2002 году, а сын Ахмед погиб в автокатастрофе в 1969 году.
В феврале 2006 года Сабах аль-Ахмед ас-Сабах назначил своим наследником сводного брата шейха Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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