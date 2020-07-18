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Эмира Кувейта госпитализировали для прохождения медосмотра
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований, сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:23
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