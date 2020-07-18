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Эмира Кувейта госпитализировали для прохождения медосмотра
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований, сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:23
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Эмира Кувейта госпитализировали для прохождения медосмотра

13:23 18.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининЭмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований, сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA.
"Его высочество Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в субботу для прохождения нескольких медицинских осмотров", - приводит агентство слова министра эмирского дивана (канцелярии) шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.
Он добавил, что 91-летний эмир чувствует себя хорошо.
В прошлом году 90-летний эмир планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США. После медобследования он вернулся на родину.
Верховный суд США
15 июля, 00:54
Судью Верховного суда США госпитализировали с возможной инфекцией
0311101
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