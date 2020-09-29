https://ria.ru/20200929/kuveyt-1577956364.html

Умер эмир Кувейта

В Соединенных Штатах Америки на 92-м году жизни скончался старейший арабский правитель, эмир Кувейта Сабах IV, сообщил министр по делам канцелярии Али... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:51

2020-09-29T16:51

2020-09-29T19:25

сабах iv

миннесота

сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах

кувейт

сша

в мире

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<strong>ДОХА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенных Штатах Америки</a> на 92-м году жизни скончался старейший арабский правитель, эмир <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a> <a href="http://ria.ru/person_Sabakh_IV/" target="_blank" data-auto="true">Сабах IV</a>, сообщил министр по делам канцелярии Али аль-Джарах ас-Сабах в эфире Кувейтского гостелевидения.В июле главу государства госпитализировали в одну из клиник штата <a href="http://ria.ru/location_StateofMinnesota/">Миннесота</a>, где ему провели операцию (по некоторым данным, эмиру удалили две опухоли).После этого власти Кувейта неоднократно сообщали, что состояние здоровья Сабаха IV стабильное и он идет на поправку. При этом временно исполняющим обязанности эмира назначили младшего брата Сабаха IV и наследного принца Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.Как сообщили в правительстве, новым эмиром стал наследный принц Наваф аль-Ахмед ас-Сабах. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.

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миннесота

кувейт

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сабах iv, миннесота, сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах, кувейт, сша, в мире