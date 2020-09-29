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Умер эмир Кувейта
В Соединенных Штатах Америки на 92-м году жизни скончался старейший арабский правитель, эмир Кувейта Сабах IV, сообщил министр по делам канцелярии Али... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:51
2020-09-29T19:25
сабах iv
миннесота
сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах
кувейт
сша
в мире
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<strong>ДОХА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенных Штатах Америки</a> на 92-м году жизни скончался старейший арабский правитель, эмир <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a> <a href="http://ria.ru/person_Sabakh_IV/" target="_blank" data-auto="true">Сабах IV</a>, сообщил министр по делам канцелярии Али аль-Джарах ас-Сабах в эфире Кувейтского гостелевидения.В июле главу государства госпитализировали в одну из клиник штата <a href="http://ria.ru/location_StateofMinnesota/">Миннесота</a>, где ему провели операцию (по некоторым данным, эмиру удалили две опухоли).После этого власти Кувейта неоднократно сообщали, что состояние здоровья Сабаха IV стабильное и он идет на поправку. При этом временно исполняющим обязанности эмира назначили младшего брата Сабаха IV и наследного принца Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.Как сообщили в правительстве, новым эмиром стал наследный принц Наваф аль-Ахмед ас-Сабах. Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.
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миннесота
кувейт
сша
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сабах iv, миннесота, сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах, кувейт, сша, в мире

Умер эмир Кувейта

16:51 29.09.2020 (обновлено: 19:25 29.09.2020)
 
© AP Photo / Fethi Belaid/PoolЭмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Fethi Belaid/Pool
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 сен — РИА Новости. В Соединенных Штатах Америки на 92-м году жизни скончался старейший арабский правитель, эмир Кувейта Сабах IV, сообщил министр по делам канцелярии Али аль-Джарах ас-Сабах в эфире Кувейтского гостелевидения.
В июле главу государства госпитализировали в одну из клиник штата Миннесота, где ему провели операцию (по некоторым данным, эмиру удалили две опухоли).
© РИА Новости / Алексей ДружининЭмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах
После этого власти Кувейта неоднократно сообщали, что состояние здоровья Сабаха IV стабильное и он идет на поправку. При этом временно исполняющим обязанности эмира назначили младшего брата Сабаха IV и наследного принца Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Как сообщили в правительстве, новым эмиром стал наследный принц Наваф аль-Ахмед ас-Сабах.
Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, а ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.
 
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Сабах IVМиннесотаСабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-СабахКувейтСШАВ мире
 
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