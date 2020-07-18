Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц

КАИР, 18 июл - РИА Новости. Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства, госпитализированного ранее, сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.
Ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований. В канцелярии также добавили, что 91-летний эмир чувствует себя хорошо.
"По указу эмира наследник престола будет временно исполнять некоторые конституционные обязанности эмира", - приводит агентство слова министра канцелярии монарха шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.
В прошлом году 90-летний эмир планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США. После медобследования он вернулся на родину.