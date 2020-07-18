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Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц
Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства, госпитализированного ранее, сообщает... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:27
кувейт
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кувейт, в мире

Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц

20:27 18.07.2020
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© AP Photo / Fethi Belaid/PoolЭмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
© AP Photo / Fethi Belaid/Pool
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
КАИР, 18 июл - РИА Новости. Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства, госпитализированного ранее, сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.
Ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований. В канцелярии также добавили, что 91-летний эмир чувствует себя хорошо.
"По указу эмира наследник престола будет временно исполнять некоторые конституционные обязанности эмира", - приводит агентство слова министра канцелярии монарха шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.
В прошлом году 90-летний эмир планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США. После медобследования он вернулся на родину.
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