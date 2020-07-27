Правительство Кувейта сообщило о состоянии здоровья эмира

ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Состояние здоровья эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха, который находится на лечении в США, стабильно, сообщил в понедельник во время заседания правительства Кувейта вице-премьер и глава МВД Анас Насер ас-Салех. Протокол с заседания опубликовало Кувейтское агентство новостей KUNA.
"Здоровье Его Высочества эмира стабильно, пока он продолжает лечение в Соединенных Штатах Америки", - отметил ас-Салех.
По сообщениям кувейтских и американских СМИ, 91-летний эмир Кувейта после успешно проведенной на родине операции был доставлен на аэромобильном госпитале в США в субботу в клинику Mayo в Рочестере в штате Миннесота на севере США. По некоторым данным, эмир перенес операцию по удалению двух опухолей. Эмир Кувейта считается одним из старейших арабских политиков, которого отличает взвешенный подход и позиция нейтралитета к проблемам региона.