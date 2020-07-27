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Правительство Кувейта сообщило о состоянии здоровья эмира
Состояние здоровья эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха, который находится на лечении в США, стабильно, сообщил в понедельник во время... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:55
сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах
кувейт
в мире
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353
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сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах, кувейт, в мире

Правительство Кувейта сообщило о состоянии здоровья эмира

19:55 27.07.2020
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© AP Photo / Fethi Belaid/PoolЭмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
© AP Photo / Fethi Belaid/Pool
ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Состояние здоровья эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха, который находится на лечении в США, стабильно, сообщил в понедельник во время заседания правительства Кувейта вице-премьер и глава МВД Анас Насер ас-Салех. Протокол с заседания опубликовало Кувейтское агентство новостей KUNA.
"Здоровье Его Высочества эмира стабильно, пока он продолжает лечение в Соединенных Штатах Америки", - отметил ас-Салех.
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
18 июля, 20:27
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц
По сообщениям кувейтских и американских СМИ, 91-летний эмир Кувейта после успешно проведенной на родине операции был доставлен на аэромобильном госпитале в США в субботу в клинику Mayo в Рочестере в штате Миннесота на севере США. По некоторым данным, эмир перенес операцию по удалению двух опухолей. Эмир Кувейта считается одним из старейших арабских политиков, которого отличает взвешенный подход и позиция нейтралитета к проблемам региона.
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Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-СабахКувейтВ мире
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