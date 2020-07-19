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Эмиру Кувейта провели операцию
Эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию, она прошла успешно, сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:42
сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах
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сабах аль-ахмед аль-джабер ас-сабах, дональд трамп, кувейт, вашингтон (город), сша, в мире

Эмиру Кувейта провели операцию

11:42 19.07.2020
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© AP Photo / Fethi Belaid/PoolЭмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
© AP Photo / Fethi Belaid/Pool
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию, она прошла успешно, сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на заявление министра по делам канцелярии эмира Али Джарраха ас-Сабаха.
Ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства.
По словам министра, эмир перенес в воскресенье утром операцию, она прошла успешно.
В прошлом году 91-летний эмир, находящийся на престоле Кувейта с 2006 года, планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США. После медобследования он вернулся на родину.
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Вчера, 13:23
Эмира Кувейта госпитализировали для прохождения медосмотра
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Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-СабахДональд ТрампКувейтВашингтон (город)СШАВ мире
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