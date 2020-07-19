Эмиру Кувейта провели операцию

Ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства.