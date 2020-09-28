https://ria.ru/20200928/karabakh-1577861896.html

Азербайджан заявил о 550 погибших армянских военных в Нагорном Карабахе

Армянские вооруженные силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Министерство обороны республики. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T05:09

2020-09-28T05:09

2020-09-28T10:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

sputnik азербайджан

минобороны армении

арцрун ованнисян

нагорный карабах

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Армянские вооруженные силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, сообщает <a href="https://az.sputniknews.ru/karabakh/20200928/425046193/Itogi-pervogo-dnya-boev-v-Karabakhe-VS-Armenii-poteryali-ubitymi-i-ranenymi-550-chelovek.html" target="_blank">Sputnik Азербайджан</a> со ссылкой на Министерство обороны республики.В ведомстве добавили, что армянская армия потеряла 22 бронемашины, 15 зенитных ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.Сообщения о потерях с азербайджанской стороны, о которых заявляла Армения, <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> опроверг.По словам официального представителя Минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank">Арцруна Ованнисяна</a>, Азербайджан <a href="https://ria.ru/20200927/karabakh-1577858689.html" target="_blank">потерял</a> около 200 военных, а также приблизительно 30 танков и единиц бронетехники.В Ереване сообщали также и о собственных потерях. Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян <a href="https://ria.ru/20200927/karabakh-1577849408.html" target="_blank">заявила</a> о 16 погибших и более 100 раненых военнослужащих, а президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> — о десятках <a href="https://ria.ru/20200927/pogibshie-1577859347.html" target="_blank">погибших</a> и пострадавших.В Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> обвиняют в обстрелах друг друга. В <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> заявляют, что Нагорный Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, Баку утверждает, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска проводят контрнаступательную операцию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577860686.html

https://ria.ru/20200927/bronetekhnika-1577858815.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577857241.html

Алексей Князев Чем больше, тем лучше. С обеих сторон. 139

Ярослав Погодин В наше время. Под зонтиком ОДКБ. Наши друзья убивают друг друга. В самом деле более нелепого сценария чем война невозможно представить. И не нужно перекладывать на Турцию ответственность. Все необходимые инструменты и болевые точки есть в Москве 108

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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