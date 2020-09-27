https://ria.ru/20200927/karabakh-1577858689.html

Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных из Азербайджана

Министр обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T22:21

2020-09-27T22:21

2020-09-28T01:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости</strong>. Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных, сообщается на <a href="https://aparaj.am/tchshtvatc-tvyalnerov-adrbejanakan-koghmn-uni-200-zoh-artcrun-hovhannisyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном сайте</a> самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>.Также утверждается, что Баку потерял во время столкновений в Карабахе около тридцати танков и единиц бронетехники. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> эти сообщения пока не прокомментировали.Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что населенные пункты подверглись обстрелу со стороны Азербайджана, есть жертвы из числа мирного населения. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> ранее заявило, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a>. В Азербайджане такой режим ввели в ряде регионов, также был объявлен комендантский час. Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank"> Карабаха</a>.Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> выразил готовность выступить посредником по парламентской линии и подчеркнул необходимость избежать вмешательства других стран в конфликт.Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>. В Кремле заявили, что Москва серьезно озабочена возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Российский лидер также подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854440.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577857761.html

Игорь Черный Президент Азербайджана объявил о начале полномасштабной войны. Совбез Армении решает вопрос о мобилизации. Вот и найдётся реальное дело для белорусских вояк - оказать помощь Армении по ОДКБ. Сколько же можно дубасить своих граждан и слушать лязганье польских танков на границе? 38

Ярослав Погодин Вряд-ли кто то в ОДКБ порадуется за ту или другую сторону. Как по мне нужно вводить миротворцев немедленно, а после садиться втроём главам государств и решать как залечить эту рану со времён развала СССР 37

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире