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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577858689.html
Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных из Азербайджана
Министр обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T22:21
2020-09-28T01:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости</strong>. Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных, сообщается на <a href="https://aparaj.am/tchshtvatc-tvyalnerov-adrbejanakan-koghmn-uni-200-zoh-artcrun-hovhannisyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном сайте</a> самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>.Также утверждается, что Баку потерял во время столкновений в Карабахе около тридцати танков и единиц бронетехники. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> эти сообщения пока не прокомментировали.Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что населенные пункты подверглись обстрелу со стороны Азербайджана, есть жертвы из числа мирного населения. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> ранее заявило, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a>. В Азербайджане такой режим ввели в ряде регионов, также был объявлен комендантский час. Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank"> Карабаха</a>.Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> выразил готовность выступить посредником по парламентской линии и подчеркнул необходимость избежать вмешательства других стран в конфликт.Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>. В Кремле заявили, что Москва серьезно озабочена возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Российский лидер также подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854440.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577857761.html
Президент Азербайджана объявил о начале полномасштабной войны. Совбез Армении решает вопрос о мобилизации. Вот и найдётся реальное дело для белорусских вояк - оказать помощь Армении по ОДКБ. Сколько же можно дубасить своих граждан и слушать лязганье польских танков на границе?
38
Вряд-ли кто то в ОДКБ порадуется за ту или другую сторону. Как по мне нужно вводить миротворцев немедленно, а после садиться втроём главам государств и решать как залечить эту рану со времён развала СССР
37
7
нагорный карабах
азербайджан
армения
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арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных из Азербайджана

22:21 27.09.2020 (обновлено: 01:10 28.09.2020)
19535
© REUTERS / StaffАрмянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Staff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных, сообщается на официальном сайте самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.
Также утверждается, что Баку потерял во время столкновений в Карабахе около тридцати танков и единиц бронетехники. В Азербайджане эти сообщения пока не прокомментировали.
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 19:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что населенные пункты подверглись обстрелу со стороны Азербайджана, есть жертвы из числа мирного населения.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Азербайджане такой режим ввели в ряде регионов, также был объявлен комендантский час.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости Карабаха.
Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. Совет Федерации выразил готовность выступить посредником по парламентской линии и подчеркнул необходимость избежать вмешательства других стран в конфликт.
Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили, что Москва серьезно озабочена возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Российский лидер также подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 21:47Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Президент Азербайджана объявил о начале полномасштабной войны. Совбез Армении решает вопрос о мобилизации. Вот и найдётся реальное дело для белорусских вояк - оказать помощь Армении по ОДКБ. Сколько же можно дубасить своих граждан и слушать лязганье польских танков на границе?
27 сентября, 23:40
Игорь ЧерныйИгорь Черный
310012
Вряд-ли кто то в ОДКБ порадуется за ту или другую сторону. Как по мне нужно вводить миротворцев немедленно, а после садиться втроём главам государств и решать как залечить эту рану со времён развала СССР
27 сентября, 22:32
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3020014
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