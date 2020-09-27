https://ria.ru/20200927/karabakh-1577849408.html

Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе

Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:31

2020-09-27T17:31

2020-09-27T17:38

тагуи степанян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> Артура Саркисяна.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

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нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тагуи степанян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, армения, в мире