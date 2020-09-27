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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/pogibshie-1577859347.html
В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о десятках погибших карабахских военных в результате обострения ситуации в регионе... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T23:13
2020-09-28T00:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> сообщил о десятках погибших карабахских военных в результате обострения ситуации в регионе в воскресенье.В воскресенье министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.По словам Арутюняна, в Карабахе применили турецкие "самолеты <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, которые около месяца находились в Азербайджане под предлогом учений", а также использовали "самое современное вооружение, состоящее на вооружении турецкой армии".Он также сообщил о потерянных позициях в основном в направлении Талиша и на южном фланге.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20200927/obostrenie-situatsii-v-nagornom-karabakhe-est-pogibshie-1577859163.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий

23:13 27.09.2020 (обновлено: 00:55 28.09.2020)
20805
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о десятках погибших карабахских военных в результате обострения ситуации в регионе в воскресенье.
В воскресенье министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.

"Десятки (военных. — Прим. ред.) погибли, десятки ранены. Ранены десятки гражданских лиц, среди мирного населения есть убитые", — сказал президент в ходе брифинга, который транслировался на его странице в Facebook.

По словам Арутюняна, в Карабахе применили турецкие "самолеты F-16, которые около месяца находились в Азербайджане под предлогом учений", а также использовали "самое современное вооружение, состоящее на вооружении турецкой армии".
Он также сообщил о потерянных позициях в основном в направлении Талиша и на южном фланге.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 23:05
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшиеДесятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные.
2028711721
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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