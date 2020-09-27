В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:13 27.09.2020 (обновлено: 00:55 28.09.2020)
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о десятках погибших карабахских военных в результате обострения ситуации в регионе в воскресенье.
В воскресенье министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
"Десятки (военных. — Прим. ред.) погибли, десятки ранены. Ранены десятки гражданских лиц, среди мирного населения есть убитые", — сказал президент в ходе брифинга, который транслировался на его странице в Facebook.
По словам Арутюняна, в Карабахе применили турецкие "самолеты F-16, которые около месяца находились в Азербайджане под предлогом учений", а также использовали "самое современное вооружение, состоящее на вооружении турецкой армии".
Он также сообщил о потерянных позициях в основном в направлении Талиша и на южном фланге.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.