https://ria.ru/20200927/pogibshie-1577859347.html

В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о десятках погибших карабахских военных в результате обострения ситуации в регионе... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T23:13

2020-09-27T23:13

2020-09-28T00:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> сообщил о десятках погибших карабахских военных в результате обострения ситуации в регионе в воскресенье.В воскресенье министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этой информации, есть погибшие среди гражданских. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что под артиллерийский обстрел попали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.По словам Арутюняна, в Карабахе применили турецкие "самолеты <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, которые около месяца находились в Азербайджане под предлогом учений", а также использовали "самое современное вооружение, состоящее на вооружении турецкой армии".Он также сообщил о потерянных позициях в основном в направлении Талиша и на южном фланге.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и Францией.

https://ria.ru/20200927/obostrenie-situatsii-v-nagornom-karabakhe-est-pogibshie-1577859163.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире