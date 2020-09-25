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https://ria.ru/20200925/tyurin-1577680906.html
Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Гражданин России Андрей Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года и отправлен в предэкстрадиционное заключение. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T00:31
2020-09-25T00:31
андрей тюрин
сша
грузия
справки
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Гражданин России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Tjurin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Тюрин</a> <a href="https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180908/242017858/Vydachi-rossijanina-Tjurina-ot-Gruzii-trebovali-i-SShA-i-Rossija.html" target="_blank">был задержан в Грузии</a> по запросу <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в декабре 2017 года и отправлен в предэкстрадиционное заключение.Экстрадицию россиянина, кроме американской стороны, также требовала Россия. Первоначальный обвинительный акт <a href="http://rapsinews.ru/international_news/20190925/304151522.html" target="_blank">был составлен еще 27 октября 2015 года</a>.Окончательное решение экстрадировать россиянина в США <a href="https://ria.ru/20180908/1528089638.html" target="_blank">было принято министром юстиции Грузии</a>. Тюрин <a href="https://ria.ru/20180907/1528077598.html" target="_blank">был экстрадирован 7 сентября 2018 года</a>.С момента экстрадиции россиянин содержится <a href="http://rapsinews.ru/international_news/20200210/305442074.html" target="_blank">в тюрьме Нижнего Манхэттена</a>. Согласно версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Тюрин якобы принимал участие в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones &amp; Co.Он был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец <a href="https://www.bbc.com/russian/news-49807072" target="_blank">Джошуа Аарон</a>.Гери Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Зив Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Джошуа Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.Преступная деятельность, в которой подозревают Тюрина, <a href="https://www.bbc.com/russian/news-45456001" target="_blank">продолжалась с 2012 года по июль 2015 года</a>. Он якобы пользовался серверами в Египте, Чехии, Южной Африке, Бразилии, Турции и в других странах.Имена Тюрина и его подельников фигурируют в деле о крупнейшей в истории США краже клиентских данных. В 2014 году о ней заявил банк JPMorgan Chase. В частности, были похищены данные 76 миллионов физических и 7 миллионов юридических лиц. Помимо банковской информации, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, телефонам и электронным ящикам клиентов.В опубликованном минюстом США обвинении в адрес Тюрина <a href="https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1092376/download" target="_blank">приводятся выдержки из его переписки</a> с другим участником схемы. В июле 2014 года он писал, что нашел базы данных в системах "Жертвы-1" (по описанию ущерба это совпадает с JPMorgan Chase), а 1 августа того же года сообщал, что скачал 90% информации. По данным обвинения, для взлома и кражи информации они использовали египетские сервера, от которых отказались сразу после появления публикаций о краже данных из банка.Кроме этого, фигуранты создали схему похищения информации о планах компаний до ее официальной публикации и использовали это для извлечения выгоды, продавая это биржевым игрокам. Или влияли на стоимость акций путем рассылки информационным ресурсам поддельных пресс-релизов.По данным следствия, в списке обвинений также присутствует <a href="https://ria.ru/20180908/1528080493.html" target="_blank">организация нелегальных онлайн-казино</a> в США, кибератаки на ресурсы конкурентов в этой сфере, организация международных криминальных платежных схем и другие. Последние использовались продавцами поддельных лекарств, распространителями вредоносного программного обеспечения, а также для обеспечения деятельности онлайн-казино и биткойновой биржи, принадлежавшей одному из участников группы.8 сентября 2018 года Андрей Тюрин был доставлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где заявил судье-магистрату, что не признает себя виновным. Защита обвиняемого <a href="https://ria.ru/20180911/1528253047.html" target="_blank">подала ходатайство</a> об освобождении Тюрина под залог, однако суд ответил отказом. Американские власти выразили намерение <a href="http://rapsinews.ru/international_news/20180913/287568919.html" target="_blank">взыскать</a> с обвиняемого собственность, полученную в результате преступной деятельности или собственность, эквивалентную ее стоимости.<a href="https://ria.ru/20190924/1559024768.html" target="_blank">В сентябре 2019 года</a> во время заседания в федеральном суде Манхэттена Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, мошенничество с использованием электронных средств сообщения, преступный сговор с целью осуществить мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью нарушения законодательства против незаконного игорного бизнеса, онлайн-продажа контрафактных фармацевтических препаратов и вредоносного программного обеспечения. Он <a href="http://rapsinews.ru/international_news/20190925/304151522.html" target="_blank">согласился выплатить властям США около 19,2 миллиона долларов</a>.Приговор Андрею Тюрину <a href="https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/russian-hacker-pleads-guilty-involvement-massive-network-intrusions-us-financial" target="_blank">должен был быть оглашен</a> 13 февраля 2020 года, однако был трижды перенесен: сначала на <a href="https://ria.ru/20200213/1564681645.html" target="_blank">19 мая</a>, затем на <a href="https://ria.ru/20200513/1571395987.html" target="_blank">21 июля</a>, а затем на <a href="https://ria.ru/20200715/1574398329.html" target="_blank">25 сентября</a> 2020 года. За все эпизоды ему грозит <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4103604" target="_blank">до 97 лет заключения</a>. По информации Bloomberg, обвинение будет требовать для Тюрина <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-23/russian-hacker-admits-huge-data-thefts-from-jpmorgan-others" target="_blank">15-20 лет тюрьмы</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
сша
грузия
РИА Новости
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андрей тюрин, сша, грузия, справки

Дело гражданина России Андрея Тюрина в США

00:31 25.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин России Андрей Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года и отправлен в предэкстрадиционное заключение.
Экстрадицию россиянина, кроме американской стороны, также требовала Россия. Первоначальный обвинительный акт был составлен еще 27 октября 2015 года.
Окончательное решение экстрадировать россиянина в США было принято министром юстиции Грузии. Тюрин был экстрадирован 7 сентября 2018 года.
С момента экстрадиции россиянин содержится в тюрьме Нижнего Манхэттена. Согласно версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Тюрин якобы принимал участие в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.
Он был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец Джошуа Аарон.
Гери Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Зив Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Джошуа Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.
Преступная деятельность, в которой подозревают Тюрина, продолжалась с 2012 года по июль 2015 года. Он якобы пользовался серверами в Египте, Чехии, Южной Африке, Бразилии, Турции и в других странах.
Имена Тюрина и его подельников фигурируют в деле о крупнейшей в истории США краже клиентских данных. В 2014 году о ней заявил банк JPMorgan Chase. В частности, были похищены данные 76 миллионов физических и 7 миллионов юридических лиц. Помимо банковской информации, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, телефонам и электронным ящикам клиентов.
В опубликованном минюстом США обвинении в адрес Тюрина приводятся выдержки из его переписки с другим участником схемы. В июле 2014 года он писал, что нашел базы данных в системах "Жертвы-1" (по описанию ущерба это совпадает с JPMorgan Chase), а 1 августа того же года сообщал, что скачал 90% информации. По данным обвинения, для взлома и кражи информации они использовали египетские сервера, от которых отказались сразу после появления публикаций о краже данных из банка.
Кроме этого, фигуранты создали схему похищения информации о планах компаний до ее официальной публикации и использовали это для извлечения выгоды, продавая это биржевым игрокам. Или влияли на стоимость акций путем рассылки информационным ресурсам поддельных пресс-релизов.
По данным следствия, в списке обвинений также присутствует организация нелегальных онлайн-казино в США, кибератаки на ресурсы конкурентов в этой сфере, организация международных криминальных платежных схем и другие. Последние использовались продавцами поддельных лекарств, распространителями вредоносного программного обеспечения, а также для обеспечения деятельности онлайн-казино и биткойновой биржи, принадлежавшей одному из участников группы.
8 сентября 2018 года Андрей Тюрин был доставлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где заявил судье-магистрату, что не признает себя виновным. Защита обвиняемого подала ходатайство об освобождении Тюрина под залог, однако суд ответил отказом. Американские власти выразили намерение взыскать с обвиняемого собственность, полученную в результате преступной деятельности или собственность, эквивалентную ее стоимости.
В сентябре 2019 года во время заседания в федеральном суде Манхэттена Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, мошенничество с использованием электронных средств сообщения, преступный сговор с целью осуществить мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью нарушения законодательства против незаконного игорного бизнеса, онлайн-продажа контрафактных фармацевтических препаратов и вредоносного программного обеспечения. Он согласился выплатить властям США около 19,2 миллиона долларов.
Приговор Андрею Тюрину должен был быть оглашен 13 февраля 2020 года, однако был трижды перенесен: сначала на 19 мая, затем на 21 июля, а затем на 25 сентября 2020 года. За все эпизоды ему грозит до 97 лет заключения. По информации Bloomberg, обвинение будет требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Андрей ТюринСШАГрузияСправки
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