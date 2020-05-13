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2020-05-13T18:20
https://ria.ru/20200513/1571395987.html
Суд в США перенес вынесение приговора россиянину Тюрину на 21 июля
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РИА Новости

Суд в США перенес вынесение приговора россиянину Тюрину на 21 июля

18:20 13.05.2020
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 21 июля вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее вынесение приговора было назначено на 19 мая.
"Вынесение приговора перенесено на 21 июля на 11:00", - сказал собеседник агентства.
Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.
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В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.
Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.
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