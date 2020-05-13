Суд в США перенес вынесение приговора россиянину Тюрину на 21 июля

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Суд южного округа Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 21 июля вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину , обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее вынесение приговора было назначено на 19 мая.

"Вынесение приговора перенесено на 21 июля на 11:00", - сказал собеседник агентства.

Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.

В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.