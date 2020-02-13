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Суд в США отложил дату оглашения приговора россиянину Тюрину
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РИА Новости

Суд в США отложил дату оглашения приговора россиянину Тюрину

23:14 13.02.2020
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© Flickr / Eric E JohnsonЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Eric E Johnson
НЬЮ-ЙОРК, 13 фев - РИА Новости. Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 19 мая дату приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Изначально приговор должны были озвучить в четверг.
"Дата приговора перенесена на 19 мая на 14.15", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, по какой причине дата перенесена.
Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.
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В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.
Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.
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