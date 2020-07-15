Суд в США перенес вынесение приговора россиянину Тюрину

НЬЮ-ЙОРК, 15 июл - РИА Новости. Суд южного округа Суд южного округа Нью-Йорка перенес на 25 сентября вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину , обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве, из-за сохраняющихся в городе ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в документах суда.

Ранее вынесение приговора было назначено на 21 июля.

"По просьбе сторон настоящим постановляется, что вынесение приговора Андрею Тюрину перенесено на 25 сентября 2020 года, на 11:00", - говорится в постановлении.

Перед этим правительство США (как сторона в процессе) попросило перенести дату приговора в свете сохраняющихся ограничений на публичные разбирательства из-за пандемии COVID-19.

Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.

В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.