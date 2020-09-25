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https://ria.ru/20200925/katastrofy-1577765952.html
Катастрофы истребителей МиГ-21 в мире в 2014-2020 годах
25 сентября самолет МиГ-21 ВВС Сербии во время выполнения служебных задач упал на западе страны. По данным местных СМИ, пилот погиб. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:46
2020-09-25T13:46
миг-21
справки
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202025 сентября самолет МиГ-21 ВВС Сербии во время выполнения служебных задач упал на западе страны. По данным местных СМИ, <a href="https://ria.ru/20200925/mig-21-1577753535.html" target="_blank">пилот погиб</a>.201925 сентября истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил <a href="https://ria.ru/20190925/1559094445.html" target="_blank">Индии</a>, выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение неподалеку от авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) спустя несколько минут после взлета. Обоим пилотам удалось катапультироваться. 8 марта истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение в штате Раджастхан вскоре после вылета с авиабазы, которая находится недалеко от города Биканер. Пилоту удалось благополучно <a href="https://ria.ru/20190308/1551646624.html" target="_blank">катапультироваться</a>.2018<a href="https://ria.ru/world/20180718/1524860230.html" target="_blank">18 июля</a> истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение на севере страны. Пилот погиб. 7 июля истребитель <a href="https://ria.ru/world/20180708/1524167547.html" target="_blank">ВВС Румынии</a> МиГ-21, вылетевший с военной базы 86 в Фетешть, разбился приблизительно в 10 километрах севернее от военной части. Авиакатастрофа произошла во время показательных выступлений. Пилот погиб.201712 июня в уезде Констанца в Румынии во время тренировочного полета потерпел крушение самолет МиГ-21 Lancer. <a href="https://rian.com.ua/world_news/20170612/1024898198.html" target="_blank">Пилот катапультировался</a>. 4 марта в провинции Хатай на юге Турции потерпел крушение самолет МиГ-21 ВВС Сирии. Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявляли, что сбили самолет. Пилот <a href="https://ria.ru/20170304/1489299588.html" target="_blank">катапультировался</a> и приземлился на территории Турции. Позднее <a href="https://ria.ru/20171013/1506806171.html" target="_blank">Турция передала Сирии</a> пилота сбитого МиГ-21.201619 сентября истребитель МиГ-21 <a href="https://ria.ru/20160920/1477390167.html" target="_blank">ВВС Индии</a> совершил жесткую посадку в международном аэропорту Шринагара, летней столицы штата Джамму и Кашмир. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате ВПП была закрыта на 40 минут. Пилот успешно катапультировался. 18 мая истребитель МиГ-21 <a href="https://ria.ru/20160518/1435785402.html" target="_blank">ливийских ВВС</a> потерпел крушение при посадке на аэродроме города Тобрук, один из пилотов погиб.12 марта самолет <a href="https://ria.ru/20160312/1388910569.html" target="_blank">МиГ-21 сирийских ВВС</a> был сбит в районе военного аэродрома в провинции Хама. <a href="https://ria.ru/20160315/1389960432.html" target="_blank">Пилот погиб</a>. Самолет выполнял полет в целях контроля воздушного пространства. 20152 ноября тренировочный истребитель МиГ-21 разбился близ военного аэропорта в районе города Асуан на юге Египта. Пилот погиб. По информации администрации провинции Асуан, истребитель вылетел для проведения тренировки, однако из-за поломки двигателя рухнул на землю вскоре после взлета.24 августа в штате Джамму и Кашмир <a href="https://ria.ru/20150824/1203712962.html" target="_blank">на севере Индии</a> потерпел крушение истребитель МиГ-21 "Бизон". Пилот успел катапультироваться, в результате происшествия никто не пострадал. 31 января истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился возле деревни Бед в районе города Джамнагар на западе штата Гуджарат. Пилот благополучно <a href="https://www.ndtv.com/india-news/mig-21-fighter-jet-crashes-in-gujarats-jamnagar-pilot-safe-736017" target="_blank">катапультировался</a>. 20142 сентября МиГ-21 <a href="https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-2741112/Three-killed-nine-injured-Libyan-war-plane-crashes-eastern-city-medics.html" target="_blank">врезался в жилой дом</a> в ливийском городе Тобрук. Инцидент произошел во время парада в честь погибшего ранее пилота базы ВВС. В результате ЧП погибли три человека, девять получили ранения. 5 августа истребитель МиГ-21 <a href="http://ria.ru/world/20140805/1018915594.html" target="_blank">хорватских ВВС</a> разбился в окрестностях столицы страны Загреба. У самолета отказало шасси, и он загорелся. Крушение произошло в двадцати километрах южнее Загреба. Пилоту удалось катапультироваться, он был доставлен в госпиталь. 27 мая истребитель МиГ-21 разбился в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате происшествия <a href="https://ria.ru/20140527/1009523336.html" target="_blank">погиб пилот</a> самолета. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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миг-21, справки

Катастрофы истребителей МиГ-21 в мире в 2014-2020 годах

13:46 25.09.2020
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© AP Photo / Mukhtar KhanОбломки, потерпевшего крушение истребителя МиГ-21 в Индии
Обломки, потерпевшего крушение истребителя МиГ-21 в Индии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Mukhtar Khan
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2020

25 сентября самолет МиГ-21 ВВС Сербии во время выполнения служебных задач упал на западе страны. По данным местных СМИ, пилот погиб.

2019

25 сентября истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии, выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение неподалеку от авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) спустя несколько минут после взлета. Обоим пилотам удалось катапультироваться.
8 марта истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение в штате Раджастхан вскоре после вылета с авиабазы, которая находится недалеко от города Биканер. Пилоту удалось благополучно катапультироваться.

2018

18 июля истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение на севере страны. Пилот погиб.
7 июля истребитель ВВС Румынии МиГ-21, вылетевший с военной базы 86 в Фетешть, разбился приблизительно в 10 километрах севернее от военной части. Авиакатастрофа произошла во время показательных выступлений. Пилот погиб.

2017

12 июня в уезде Констанца в Румынии во время тренировочного полета потерпел крушение самолет МиГ-21 Lancer. Пилот катапультировался.
4 марта в провинции Хатай на юге Турции потерпел крушение самолет МиГ-21 ВВС Сирии. Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявляли, что сбили самолет. Пилот катапультировался и приземлился на территории Турции. Позднее Турция передала Сирии пилота сбитого МиГ-21.

2016

19 сентября истребитель МиГ-21 ВВС Индии совершил жесткую посадку в международном аэропорту Шринагара, летней столицы штата Джамму и Кашмир. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате ВПП была закрыта на 40 минут. Пилот успешно катапультировался.
18 мая истребитель МиГ-21 ливийских ВВС потерпел крушение при посадке на аэродроме города Тобрук, один из пилотов погиб.
12 марта самолет МиГ-21 сирийских ВВС был сбит в районе военного аэродрома в провинции Хама. Пилот погиб. Самолет выполнял полет в целях контроля воздушного пространства.

2015

2 ноября тренировочный истребитель МиГ-21 разбился близ военного аэропорта в районе города Асуан на юге Египта. Пилот погиб. По информации администрации провинции Асуан, истребитель вылетел для проведения тренировки, однако из-за поломки двигателя рухнул на землю вскоре после взлета.
24 августа в штате Джамму и Кашмир на севере Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21 "Бизон". Пилот успел катапультироваться, в результате происшествия никто не пострадал.
31 января истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился возле деревни Бед в районе города Джамнагар на западе штата Гуджарат. Пилот благополучно катапультировался.

2014

2 сентября МиГ-21 врезался в жилой дом в ливийском городе Тобрук. Инцидент произошел во время парада в честь погибшего ранее пилота базы ВВС. В результате ЧП погибли три человека, девять получили ранения.
5 августа истребитель МиГ-21 хорватских ВВС разбился в окрестностях столицы страны Загреба. У самолета отказало шасси, и он загорелся. Крушение произошло в двадцати километрах южнее Загреба. Пилоту удалось катапультироваться, он был доставлен в госпиталь.
27 мая истребитель МиГ-21 разбился в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате происшествия погиб пилот самолета.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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