Катастрофы истребителей МиГ-21 в мире в 2014-2020 годах
© AP Photo / Mukhtar KhanОбломки, потерпевшего крушение истребителя МиГ-21 в Индии
© AP Photo / Mukhtar Khan
2020
25 сентября самолет МиГ-21 ВВС Сербии во время выполнения служебных задач упал на западе страны. По данным местных СМИ, пилот погиб.
2019
25 сентября истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии, выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение неподалеку от авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) спустя несколько минут после взлета. Обоим пилотам удалось катапультироваться.
8 марта истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение в штате Раджастхан вскоре после вылета с авиабазы, которая находится недалеко от города Биканер. Пилоту удалось благополучно катапультироваться.
2018
18 июля истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение на севере страны. Пилот погиб.
7 июля истребитель ВВС Румынии МиГ-21, вылетевший с военной базы 86 в Фетешть, разбился приблизительно в 10 километрах севернее от военной части. Авиакатастрофа произошла во время показательных выступлений. Пилот погиб.
2017
12 июня в уезде Констанца в Румынии во время тренировочного полета потерпел крушение самолет МиГ-21 Lancer. Пилот катапультировался.
4 марта в провинции Хатай на юге Турции потерпел крушение самолет МиГ-21 ВВС Сирии. Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявляли, что сбили самолет. Пилот катапультировался и приземлился на территории Турции. Позднее Турция передала Сирии пилота сбитого МиГ-21.
2016
19 сентября истребитель МиГ-21 ВВС Индии совершил жесткую посадку в международном аэропорту Шринагара, летней столицы штата Джамму и Кашмир. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате ВПП была закрыта на 40 минут. Пилот успешно катапультировался.
18 мая истребитель МиГ-21 ливийских ВВС потерпел крушение при посадке на аэродроме города Тобрук, один из пилотов погиб.
12 марта самолет МиГ-21 сирийских ВВС был сбит в районе военного аэродрома в провинции Хама. Пилот погиб. Самолет выполнял полет в целях контроля воздушного пространства.
2015
2 ноября тренировочный истребитель МиГ-21 разбился близ военного аэропорта в районе города Асуан на юге Египта. Пилот погиб. По информации администрации провинции Асуан, истребитель вылетел для проведения тренировки, однако из-за поломки двигателя рухнул на землю вскоре после взлета.
24 августа в штате Джамму и Кашмир на севере Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21 "Бизон". Пилот успел катапультироваться, в результате происшествия никто не пострадал.
31 января истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился возле деревни Бед в районе города Джамнагар на западе штата Гуджарат. Пилот благополучно катапультировался.
2014
2 сентября МиГ-21 врезался в жилой дом в ливийском городе Тобрук. Инцидент произошел во время парада в честь погибшего ранее пилота базы ВВС. В результате ЧП погибли три человека, девять получили ранения.
5 августа истребитель МиГ-21 хорватских ВВС разбился в окрестностях столицы страны Загреба. У самолета отказало шасси, и он загорелся. Крушение произошло в двадцати километрах южнее Загреба. Пилоту удалось катапультироваться, он был доставлен в госпиталь.
27 мая истребитель МиГ-21 разбился в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате происшествия погиб пилот самолета.
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