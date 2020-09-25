https://ria.ru/20200925/mig-21-1577753535.html
Сербский МиГ-21 упал на западе страны
Самолет МиГ-21 ВВС Сербии упал в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:38
2020-09-25T11:38
2020-09-25T11:50
миг-21
сербия
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> Самолет <a href="http://ria.ru/product_MiG_21/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-21</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> упал в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.На место происшествия направлены спасатели. По предположениям местных СМИ, пилот погиб.
1
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миг-21, сербия, в мире