https://ria.ru/20200925/mig-21-1577753535.html

Сербский МиГ-21 упал на западе страны

Самолет МиГ-21 ВВС Сербии упал в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:38

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миг-21

сербия

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> Самолет <a href="http://ria.ru/product_MiG_21/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-21</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> упал в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.На место происшествия направлены спасатели. По предположениям местных СМИ, пилот погиб.

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сербия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миг-21, сербия, в мире