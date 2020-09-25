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Сербский МиГ-21 упал на западе страны
Самолет МиГ-21 ВВС Сербии упал в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 25.09.2020
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миг-21
сербия
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<strong>БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> Самолет <a href="http://ria.ru/product_MiG_21/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-21</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> упал в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.На место происшествия направлены спасатели. По предположениям местных СМИ, пилот погиб.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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миг-21, сербия, в мире

Сербский МиГ-21 упал на западе страны

11:38 25.09.2020 (обновлено: 11:50 25.09.2020)
2435
© AP Photo / Darko VojinovicИстребитель МиГ-21 ВВС Сербии
Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Darko Vojinovic
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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Самолет МиГ-21 ВВС Сербии упал в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.
"Во время выполнения служебных задач утром около 9.00 (10.00 мск) упал самолет МиГ-21 армии Сербии в районе села Брасина под городом Мали-Зворник", - сообщило ведомство.
На место происшествия направлены спасатели. По предположениям местных СМИ, пилот погиб.
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МиГ-21СербияВ мире
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