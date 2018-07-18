В Индии погиб пилот потерпевшего крушение МиГ-21

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пилот истребителя МиГ-21 ВВС Индии, потерпевшего крушение на севере страны, погиб, сообщает газета Times of India.

Инцидент произошел в среду в штате Химачал-Прадеш. "МиГ-21 вылетел из города Патханкот, штат Пенджаб, и позднее потерял контакт с системой управления", — сообщил представитель полиции района Кангра Сантош Пайтал.

Ранее сообщалось, что на место крушения самолета была направлена команда спасателей.