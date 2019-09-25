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РИА Новости

В Индии разбился истребитель МиГ-21

09:33 25.09.2019
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© AFP 2019 / Manjunath KiranИстребитель МиГ-21 ВВС Индии
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии
© AFP 2019 / Manjunath Kiran
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии в среду потерпел крушение неподалёку от авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш), пишет газета Hindustan Times.
Согласно этим данным, истребитель выполнял тренировочный полет, он разбился спустя несколько минут после взлёта. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
ВВС республики пока никак не прокомментировали данный инцидент.
Причины крушения пока не установлены. Ведётся расследование случившегося.
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Мадхья-ПрадешМиГ-21ИндияВ мире
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