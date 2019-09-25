В Индии разбился истребитель МиГ-21

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии в среду потерпел крушение неподалёку от авиабазы Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш), пишет газета Hindustan Times.
Согласно этим данным, истребитель выполнял тренировочный полет, он разбился спустя несколько минут после взлёта. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
ВВС республики пока никак не прокомментировали данный инцидент.
Причины крушения пока не установлены. Ведётся расследование случившегося.
MiG-21 aircraft on training mission crashes near Gwalior air base, pilots safehttps://t.co/9p3NFpDZWj pic.twitter.com/nVPiS4Y36A— Hindustan Times (@htTweets) 25 сентября 2019 г.