Опубликовано видео с места падения МиГ-21 в Румынии‍

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Видео с места крушения МиГ-21 рядом с военно-воздушной базой в Фетешть на юге Румынии появилось в интернете.

Кадры инцидента транслировались в эфире румынского телеканала Antena Stars, а также были опубликованы на YouTube.

На видео видны клубы дыма над рухнувшим самолетом, неподалеку от места крушения находится толпа людей.

Истребитель ВВС Румынии МиГ-21, вылетевший с военной базы 86 в Фетешть, рухнул в субботу приблизительно в 10 километрах севернее от военной части.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что пилот самолета лейтенант Флорин Ротару погиб.

Авиакатастрофа произошла во время показательных выступлений. Инцидент расследует специальная комиссия румынского минобороны.