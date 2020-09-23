https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html

Громкие случаи побега заключенных в России

22 сентября 2020 года шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:27

2020-09-23T12:27

2020-09-23T12:27

справки

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22 сентября 2020 года шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, <a href="https://ria.ru/20200923/pobeg-1577640962.html" target="_blank">сделали подкоп и сбежали</a>. Лаз обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе. По данным СМИ, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели <a href="https://ria.ru/20200923/pobeg-1577633898.html" target="_blank">за убийства</a>. 14 апреля 2019 года в Туве из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили <a href="https://ria.ru/20190414/1552674771.html" target="_blank">побег девять задержанных</a>, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. По информации следователей, двое следственно-арестованных при выводе из камер начали душить дежурного, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. После они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами совершили <a href="https://ria.ru/20190415/1552686759.html" target="_blank">побег</a>. В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Местонахождение седьмого беглеца было установлено 21 апреля. Восьмого из девяти сбежавших полиция задержала 24 апреля. Последнего из девяти арестантов полицейские <a href="https://ria.ru/20190506/1553283354.html" target="_blank">задержали 6 мая</a>.18 мая 2013 года четверо осужденных сбежали из колонии строгого режима № 19 в поселке Маркова под Иркутском, сделав 20-метровый подкоп. Все они отбывали наказание за убийства и разбои. Их <a href="http://ria.ru/incidents/20130518/938028687.html" target="_blank">отсутствие</a> администрация исправительного учреждения заметила рано утром во время построения. Одного из беглецов поймали 10 июня в Осиновском районе Иркутской области, там он пытался устроиться на работу пастухом. Второй был задержан в июле в Улан-Удэ. Третий – тоже в июле, в правоохранительные органы его привел отец. 30 сентября удалось поймать последнего беглеца. Заключенный все 4,5 месяца <a href="https://ria.ru/20130930/966775285.html" target="_blank">просидел в таежном лесу</a>, не общался с людьми и ел только то, что мог добыть. Начальник исправительной колонии был <a href="https://ria.ru/20130518/938038084.html" target="_blank">отстранен</a> от занимаемой должности. 7 мая 2013 года из учреждения столичного управления <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> России "<a href="http://ria.ru/organization_Matrosskaja_tishina/" target="_blank" data-auto="true">Матросская тишина</a>" совершил побег арестованный мужчина, обвиняемый в убийстве и незаконном обороте оружия. Обвиняемый – уроженец Сочи 1980 года рождения Олег Топалов – сбежал, проделав отверстие в потолке камеры. Беглец был признан склонным к побегу и психическим отклонениям. Кроме него в камере содержалось порядка <a href="http://ria.ru/incidents/20130507/936187766.html" target="_blank">восьми человек</a>. 8 мая полицейские <a href="https://ria.ru/20130508/936559442.html" target="_blank">задержали</a> Олега Топалова в Измайловском парке столицы. В декабре суд его <a href="https://ria.ru/20131209/982933380.html" target="_blank">оправдал</a> в убийстве двух человек и в незаконном обороте оружия. В результате проведенной после побега Топалова служебной проверки были <a href="https://ria.ru/20131216/984333027.html" target="_blank">наказаны</a> более 20 сотрудников ФСИН. 15 апреля 2013 года был совершен побег из СИЗО №3 "Красная Пресня", находящегося на северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники СЗАО. Сбежавшим оказался уроженец Узбекистана Фаррух Зокирович Тошматов, <a href="http://fsin.gov.ru/criminal/index.php?ELEMENT_ID=81478&sphrase_id=1387130" target="_blank">подозреваемый в наркоторговле</a> и обвиняемый по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Побег произошел из-за <a href="https://ria.ru/20130416/932879016.html" target="_blank">судебной ошибки</a>, мужчина выдал себя за сокамерника той же национальности, которого должны были освободить в зале суда, и вышел на свободу вместо него. Томашов был передан конвойной службе ОВД "Шукино" и доставлен в судебный участок № 150 по району "Щукино" Москвы, где был <a href="https://ria.ru/20130416/932879016.html" target="_blank">освобожден</a>. Оба арестанта были похожи внешне и почти не говорили по-русски, поэтому подмену сотрудники СИЗО заметили лишь во время вечерней проверки, когда Тошматов был уже на свободе. После установления факта <a href="https://ria.ru/20171217/1511064278.html" target="_blank">пропажи</a> обвиняемого было организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина был объявлен <a href="http://www.29.fsin.gov.ru/criminal/index.php?ELEMENT_ID=81478" target="_blank">в федеральный розыск</a>. 18 октября 2012 года два опасных преступника сбежали из колонии строгого режима №26, расположенной в Красноармейском районе Волгограда: уроженец Азербайджана Самир Назаров, приговоренный к 23 годам и 10 месяцем лишения свободы за совершение ряда убийств, краж, разбойных нападений и других тяжких и особо тяжких преступлений, и Алексей Малыхин, осужденный к 12,5 годам за совершение убийства и краж.По данным следствия, один из сотрудников колонии назначил осужденного Назарова заведующим хозяйством, снабдив его ключами от камер и возможностью свободно передвигаться по территории изолятора, куда тот был помещен за нарушение режима содержания. В камере он познакомился с Малыхиным, и у мужчин созрел план побега. Они попросили еще одного заключенного, Михаила Маркелова, помочь им сделать подкоп. Примерно за две недели им удалось прорыть траншею вдоль теплотрассы, после чего Назаров и Малыхин совершили побег. Их поймали на следующие сутки в Котовском районе области. В апреле 2013 года Красноармейский районный суд Волгограда приговорил Назарова и Малыхина к 26 годам лишения свободы на двоих. С учетом наказания по предыдущим приговорам и наказания за побег Назаров с момента вступления приговора в законную силу должен был провести в колонии строгого режима еще 16 лет и 7 месяцев, а Малыхин 9 лет и 5 месяцев. Осужденный, помогавший им рыть подкоп, так же с учетом предыдущего наказания был приговорен к 15 годам и 5 месяцам лишения свободы <a href="https://ria.ru/20130423/934132736.html" target="_blank">в колонии строго режима</a>. 22 марта 2012 года в Вологодской области России заключенный Алексей Шестаков, отбывавший наказание по статье "убийство", сбежал из колонии строгого режима в поселке Шексна, где сидят особо опасные преступники. За ним прилетел захваченный сообщниками вертолет. Ми-2 завис над территорией колонии, спустил веревочную лестницу и улетел вместе с заключенным. Сбежавший и его сообщники высадились на окраине Вологды. Шестаков <a href="http://ria.ru/inquest/20120402/614373695.html" target="_blank">пытался уехать на такси</a>, но был пойман и обезврежен через несколько часов, его сообщников задержали через несколько дней. По версии следствия, рано утром 22 марта заказанный Шестаковым вертолет прибыл на базу отдыха "Ирма" Шескнинского района, где забрал двух человек. Пассажиры Татьяна Важалина и Александр Русаков угрозами принудили пилота лететь в колонию. В январе 2013 года суд приговорил Шестакова к 24 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии особого режима. Его <a href="https://ria.ru/20130128/920076281.html" target="_blank">подельники</a> были приговорены к срокам от 11 до 12 лет колонии. В связи с этим делом был осужден заместитель начальника исправительного учреждения Александр Белоликов, покровительствовавший Шестакову. Он был осужден на четыре года колонии. По данным следствия, Белоликов в мае 2011 года за взятку в 10 тысяч рублей настоял на том, чтобы совершивший позднее побег Алексей Шестаков был снят с профилактического учета лиц, склонных к побегу. Осужденный получил возможность жить в отдельном помещении в спортзале колонии и пользоваться мобильной связью. Также, по информации ведомства, Белоликов <a href="https://ria.ru/20121224/916033663.html" target="_blank">получал взятки</a> от Шестакова и ранее.2 мая 2004 года из следственного изолятора "Матросская тишина" совершил побег заключенный Александр Ершов, 1975 года рождения, который находился под следствием за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Ершов сбежал в 11.40 мск <a href="http://ria.ru/incidents/20040502/581959.html" target="_blank">во время прогулки</a>. Выбив кирпичную кладку стены прогулочного дворика, Ершов вылез на крышу складов следственного изолятора, расположенных в непосредственной близости от основного ограждения. После чего он прыгнул и преодолел основное <a href="http://ria.ru/incidents/20040502/582050.html" target="_blank">ограждение</a> изолятора. 4 мая сбежавший был <a href="http://ria.ru/incidents/20040504/582471.html" target="_blank">задержан</a> в Люберецком районе Подмосковья. В сентябре 2003 года из СИЗО №1 ("Матросская тишина") бежал уроженец Белоруссии Василий Славгородский. Он пробил кирпичную стенку, огораживающую прогулочный дворик от внешнего забора ограждения, после чего <a href="https://ria.ru/20130509/936629540.html" target="_blank">перепрыгнул через забор</a> и скрылся. В мае 2004 года он был задержан. 13 марта 2003 года во время утренней проверки в следственном изоляторе "Матросская тишина" надзиратели не обнаружили осужденного за воровство Алексея Дюльгера. Дюльгер был осужден на два с половиной года тюремного заключения. В связи с незначительностью преступления для него был выбран мягкий режим содержания. Он <a href="http://www.kommersant.ru/doc/370832/print" target="_blank">работал уборщиком</a> в хозблоке, имел свободный доступ в ряд служебных помещений. 17 марта Дюльгера обнаружили охранники тюрьмы – все это время он находился на территории "Матросской тишины", <a href="https://www.vesti.ru/article/2377160" target="_blank">прячась</a> в санпропускнике. В сентябре 2001 года три особо опасных преступника Владимир Железогло, Борис Безотечество и Анатолий Куликов совершили побег из <a href="http://ria.ru/organization_Butyrskaja_tjurma/" target="_blank" data-auto="true">Бутырской тюрьмы</a> в Москве. Судимые за убийства, грабежи и разбои, они получили пожизненные сроки и ждали, пока Верховный суд рассмотрит их кассационные жалобы. Двоих беглецов задержали в Московской области через три недели, третьему же удавалось скрываться около полутора лет. Его поймали в апреле 2003 года. Как позднее рассказал пожизненно осужденный Владимир Железогло, идея побега появилась у его сокамерника Бориса Безотечество, безуспешно пытавшегося сбежать еще до прибытия в "Бутырку". На прогулке во внутреннем они нашли толстую проволоку примерно полтора метра длиной, из которой планировали сделать штырь "на всякий случай". Однако когда сокамерники начали точить проволоку об пол, в нем образовался глубокий паз. Сокамерники начали "раскопки" штырем, иногда помогая руками. Под бетонной плиткой они обнаружили песок, известковую кладку, кирпичи и трубы теплотрассы в подвале, по которым им и удалось сбежать. Сначала они собирались покинуть тюрьму вдвоем, но к ним присоединился Анатолий Куликов. Заключенные <a href="https://ria.ru/20190718/1556670144.html" target="_blank">прошли по трубам</a> под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, разбив асфальт. 5 июня 1995 года совершил побег из "Матросской тишины" криминальный авторитет Александр Солоник. Он был помещен в СИЗО в октябре 1994 года, обвинялся в убийствах и незаконном хранении огнестрельного оружия, из-за своих предыдущих преступлений содержался в отдельной камере. Около 1.20 мск обходившие тюрьму сотрудники СИЗО обнаружили, что на посту, расположенном на третьем этаже девятого корпуса, отсутствует младший сержант милиции. Началась проверка камер – "одиночка" Солоника оказалась пуста. Розыск милиционера и бандита на территории СИЗО результатов не дал. Оперативники установили, что Солоник и милиционер выбрались на прогулочную площадку корпуса №9 и поднялись на ее стену. Затем, закрепив альпинистский шнур длиной около 20 метров, спустились по нему на улицу Матросская тишина и скрылись. В ходе расследования было установлено <a href="http://www.kommersant.ru/doc/110397" target="_blank">приблизительное время побега</a> – от 0.00 до 0.30. Александру Солонику удалось сбежать из России. Он <a href="https://ria.ru/20030124/304946.html" target="_blank">был застрелен</a> вместе со своей подругой в Афинах (Греция) 31 января 1997 года. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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