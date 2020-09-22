https://ria.ru/20200922/oon-1577628272.html

США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти

Дистанционный видеоформат, с помощью которого мировые лидеры принимают участие в юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, невольно дает больше... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:32

2020-09-22T22:32

2020-09-22T22:39

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

си цзиньпин

владимир путин

китай

оон

вашингтон (город)

сша

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577617798_0:130:2540:1559_1400x0_80_0_0_4e830996104141e84a1d0d4dd378f36a.jpg

Дистанционный видеоформат, с помощью которого мировые лидеры принимают участие в юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, невольно дает больше информации и пищи для размышления, чем их традиционные выступления с трибуны в нью-йоркской штаб-квартире организации. Даже просто антураж, в котором находятся государственные руководители, весьма символичен.Наибольший интерес сегодня закономерно вызвали доклады трех самых влиятельных людей планеты.Речь <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> стала еще одним предвыборным мероприятием, не только акцентировавшим главное — антикитайское — направление его внешней политики, но и в очередной раз подчеркнувшим снисходительно-пренебрежительное отношение американца к Организации Объединенных Наций как таковой.Трамп выступал в обычной пресс-обстановке Белого дома, на фоне государственного флага и флага президента Соединенных Штатов — без единого внешнего намека на то, что речь адресована не то что ООН, а хотя бы просто международной аудитории.Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что, поскольку его страна является самым крупным источником финансирования Организации Объединенных Наций, значит, та является подчиненной <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> и обязана исполнять его распоряжения. Без сомнения, его предшественники думали аналогично, но Трамп оказался первым, кто позволил себе высказать данную позицию открыто, да еще и угрожать наказанием в случае "непослушания". Так что использование им сегодняшнего выступления для решения задач находящейся в разгаре избирательной кампании полностью укладывается в рамки подобного подхода.Российские СМИ отметили, что американский президент ни разу <a href="https://ria.ru/20200922/tramp-1577613966.html" target="_blank">не упомянул</a> нашу страну. Зато <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> оказался назван аж двенадцать раз (к слову сказать, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> прозвучали только десять). Именно этот вызывающе, прямо-таки скандально антикитайский дух стал сутью речи Трампа. Один только призыв <a href="https://ria.ru/20200922/tramp-1577611996.html" target="_blank">наказать</a> <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> за распространение коронавируса и использование в речи наименования "китайский вирус" чего стоит.Подчеркнуто конфронтационный характер американского доклада противоречит сложившимся традициям и неписанным правилам ООН. Но Пекин явно ожидал подобного демарша, и дело не только в том, что на выпады американского президента молниеносно последовала <a href="https://ria.ru/20200922/kitay-1577617887.html" target="_blank">отповедь</a> китайского представителя.Содержательно речь <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпина</a> была посвящена самым острым проблемам текущего момента (в первую очередь, разумеется, мировой борьбе с COVID-19) и выдержана в привычно взвешенном тоне.Вот только говорил лидер КНР на фоне масштабного пейзажа с изображением Великой китайской стены и суровых красот китайской природы. Трудно не понять прозрачный символический подтекст, заложенный в этой композиции: за спиной Си Цзиньпина находится огромная древняя страна, готовая выстоять перед любой внешней угрозой.На контрасте с выступлениями американского и китайского коллег речь российского президента оказалась самой традиционной: от поднятого <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> широкого спектра фундаментальных проблем современности до подчеркнуто "ооновского" антуража, на фоне которого он говорил. Была соблюдена даже такая особенность российского лидера при участии в международных мероприятиях, как зачитывание текста исключительно по бумаге — без использования телесуфлера.Путин <a href="https://ria.ru/20200922/putin-un-1577620488.html" target="_blank">говорил</a> о значимости роли ООН в поддержании стратегической стабильности на планете, о недопустимости искажения истории, о необходимости сохранения контроля над вооружениями и, разумеется, о важности коллективных международных усилий в борьбе с эпидемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями.И по существу, и по форме это была речь государственного деятеля, чья страна не просто наблюдает за сползанием мира в очередную эпоху хаоса, но и делает все от нее зависящее, чтобы не допустить самого страшного исхода. Путин в очередной раз напомнил, что за существующую вот уже 75 лет систему международного сотрудничества, диалога и взаимопонимания в прошлый раз была заплачена страшная цена. И Россия, внесшая тогда главную лепту в нее, до конца будет островком нормальности и здравого смысла, на который всегда может рассчитывать планета.

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577627419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/tramp-1577625744.html

https://ria.ru/20200922/rech-1577624767.html

2

китай

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

дональд трамп, генеральная ассамблея оон, си цзиньпин, владимир путин, китай, оон, вашингтон (город), сша, мнение - авторы, в мире