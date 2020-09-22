Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/putin-un-1577620488.html
Путин выступил на Генассамблее ООН
Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:19
2020-09-22T20:26
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
владимир путин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577621612_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ad389d969f09d4d8ec7fcfd950cb2efc.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О роли ООНВ начале своей речи Путин напомнил, что Устав <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> остается главным источником международного права, а сама международная организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир."В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что ООН должна адаптироваться к новым реалиям, а Совет Безопасности — полнее учитывать интересы всех стран. При этом право вето пяти постоянных членов Совбеза работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире, добавил глава государства.О недопустимости попыток искажения историиПутин в своем выступлении предостерег от попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны."Переиначивать решения конференции союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", — подчеркнул президент.Такие действия особенно опасны в условиях нестабильности и деградации системы контроля над вооружениями, добавил российский лидер.Об экономике в условиях пандемииГоворя о пандемии коронавируса, Путин отметил, что она стала принципиально новым вызовом и прямо затронула миллионы людей. По его словам, восстановление мировой экономики потребует нестандартных решений.Российский лидер призвал в этих условиях создать "зеленые коридоры" без торговых войн, свободные от санкций, в том числе для продовольствия.Путин выступил за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что Россия примет в этом самое заинтересованное участие.Он также заявил о готовности бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, такие просьбы, по словам президента, поступали неоднократно.О контроле над вооружениями и глобальной стабильностиГлава государства подчеркнул, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию региональных конфликтов и настойчиво предлагать конструктивные инициативы, несмотря на "все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег".Он призвал <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> совместно оперативно решить "первоочередной вопрос" продления Договора России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года.По его словам, это заложило бы основу для глубокого разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность.О российских инициативахПрезидент также напомнил, что Россия выступила с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе.Помимо этого, Москва предлагала созвать саммит стран "Большой пятерки" — постоянных членов Совета Безопасности ООН.В своем выступлении российский лидер призвал все мировое сообщество действовать совместно и опираться на нормы Устава ООН."Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", — заключил Путин.
https://ria.ru/20200922/guterresh-1577608630.html
https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
https://ria.ru/20200922/tszinpin--1577622461.html
https://ria.ru/20200922/erdogan-1577618287.html
https://ria.ru/20200922/vystuplenie-1577554093.html
спокойная и хорошая речь без истерик и супер-пупер ракет как у трампа!молодец!
17787
Это Президент России! Браво, Владимир Владимирович! Как всегда. Словечко к словечку. Всё чётко, аргументировано, логично, сдержанно, уверенно. Прекрасно сказано об успехах и стратегической системе на всех направлениях жизни России. Широко обозначена позитивная и миротворящая стратегия Россим в Мире. Глобальная, глубокая и очень красивая речь. Очень. И весь Мир, затаив дыхание, смотрит с надеждой на лучший, более справедливый и безопасный мировой порядок. Так тому и быть.
6822
344
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577621612_341:59:2993:2048_1400x0_80_0_0_d2aec8b8f7fe1a656719704d3c8be1ff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон

Путин выступил на Генассамблее ООН

19:19 22.09.2020 (обновлено: 20:26 22.09.2020)
42305
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О роли ООН

В начале своей речи Путин напомнил, что Устав ООН остается главным источником международного права, а сама международная организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир.
"В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок", — сказал российский лидер.
20 июня 2018. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 16:12
Генсек ООН призвал за сто дней добиться прекращения огня по всему миру
Он подчеркнул, что ООН должна адаптироваться к новым реалиям, а Совет Безопасности — полнее учитывать интересы всех стран. При этом право вето пяти постоянных членов Совбеза работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире, добавил глава государства.

О недопустимости попыток искажения истории

Путин в своем выступлении предостерег от попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны.
"Переиначивать решения конференции союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", — подчеркнул президент.
Такие действия особенно опасны в условиях нестабильности и деградации системы контроля над вооружениями, добавил российский лидер.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:36
Куба осудила санкции против России и вмешательство в дела Белоруссии

Об экономике в условиях пандемии

Говоря о пандемии коронавируса, Путин отметил, что она стала принципиально новым вызовом и прямо затронула миллионы людей. По его словам, восстановление мировой экономики потребует нестандартных решений.
Российский лидер призвал в этих условиях создать "зеленые коридоры" без торговых войн, свободные от санкций, в том числе для продовольствия.
"По оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе".
Владимир Путин
Путин выступил за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что Россия примет в этом самое заинтересованное участие.
Он также заявил о готовности бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, такие просьбы, по словам президента, поступали неоднократно.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:21Распространение нового коронавируса
Си Цзиньпин призвал отвергать любые попытки политизации COVID-19

О контроле над вооружениями и глобальной стабильности

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию региональных конфликтов и настойчиво предлагать конструктивные инициативы, несмотря на "все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег".
Он призвал Вашингтон совместно оперативно решить "первоочередной вопрос" продления Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года.

"Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года — хочу это подчеркнуть — с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", — констатировал Путин.

По его словам, это заложило бы основу для глубокого разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 18:14Распространение нового коронавируса
Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за запоздалую реакцию на пандемию

О российских инициативах

Президент также напомнил, что Россия выступила с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе.
Помимо этого, Москва предлагала созвать саммит стран "Большой пятерки" — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка", — сообщил Путин.
В своем выступлении российский лидер призвал все мировое сообщество действовать совместно и опираться на нормы Устава ООН.
"Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", — заключил Путин.
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 04:05
Выступления советских и российских лидеров на Генассамблее ООН
725219332117
Обсудить344
Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНВладимир ПутинООН
Популярные комментарии
спокойная и хорошая речь без истерик и супер-пупер ракет как у трампа!молодец!
22 сентября, 19:40
Sergej VoxSergej Vox
2210112554
Это Президент России! Браво, Владимир Владимирович! Как всегда. Словечко к словечку. Всё чётко, аргументировано, логично, сдержанно, уверенно. Прекрасно сказано об успехах и стратегической системе на всех направлениях жизни России. Широко обозначена позитивная и миротворящая стратегия Россим в Мире. Глобальная, глубокая и очень красивая речь. Очень. И весь Мир, затаив дыхание, смотрит с надеждой на лучший, более справедливый и безопасный мировой порядок. Так тому и быть.
22 сентября, 19:50
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
1908-112252
Рекомендуем
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
LIVE: Выступление Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН. Прямая трансляция
Озеро Байкал
В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Президент США Дональд Трамп
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Сотрудница полиции в защитной маске на входе в здание Курского вокзала в Москве
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Логотип Tinkoff Bank на Петербургском международном экономическом форуме 2018
"Яндекс" планирует купить "Тинькофф"
Лаборант в аппаратном зале лабораторного комплекса Helix в Москве
Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния