https://ria.ru/20200922/putin-un-1577620488.html

Путин выступил на Генассамблее ООН

Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T19:19

2020-09-22T19:19

2020-09-22T20:26

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

владимир путин

оон

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О роли ООНВ начале своей речи Путин напомнил, что Устав <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> остается главным источником международного права, а сама международная организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир."В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что ООН должна адаптироваться к новым реалиям, а Совет Безопасности — полнее учитывать интересы всех стран. При этом право вето пяти постоянных членов Совбеза работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире, добавил глава государства.О недопустимости попыток искажения историиПутин в своем выступлении предостерег от попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны."Переиначивать решения конференции союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", — подчеркнул президент.Такие действия особенно опасны в условиях нестабильности и деградации системы контроля над вооружениями, добавил российский лидер.Об экономике в условиях пандемииГоворя о пандемии коронавируса, Путин отметил, что она стала принципиально новым вызовом и прямо затронула миллионы людей. По его словам, восстановление мировой экономики потребует нестандартных решений.Российский лидер призвал в этих условиях создать "зеленые коридоры" без торговых войн, свободные от санкций, в том числе для продовольствия.Путин выступил за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что Россия примет в этом самое заинтересованное участие.Он также заявил о готовности бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, такие просьбы, по словам президента, поступали неоднократно.О контроле над вооружениями и глобальной стабильностиГлава государства подчеркнул, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию региональных конфликтов и настойчиво предлагать конструктивные инициативы, несмотря на "все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег".Он призвал <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> совместно оперативно решить "первоочередной вопрос" продления Договора России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года.По его словам, это заложило бы основу для глубокого разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность.О российских инициативахПрезидент также напомнил, что Россия выступила с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе.Помимо этого, Москва предлагала созвать саммит стран "Большой пятерки" — постоянных членов Совета Безопасности ООН.В своем выступлении российский лидер призвал все мировое сообщество действовать совместно и опираться на нормы Устава ООН."Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", — заключил Путин.

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https://ria.ru/20200922/erdogan-1577618287.html

https://ria.ru/20200922/vystuplenie-1577554093.html

Sergej Vox спокойная и хорошая речь без истерик и супер-пупер ракет как у трампа!молодец! 17787

lyuda.terenteva.55 Это Президент России! Браво, Владимир Владимирович! Как всегда. Словечко к словечку. Всё чётко, аргументировано, логично, сдержанно, уверенно. Прекрасно сказано об успехах и стратегической системе на всех направлениях жизни России. Широко обозначена позитивная и миротворящая стратегия Россим в Мире. Глобальная, глубокая и очень красивая речь. Очень. И весь Мир, затаив дыхание, смотрит с надеждой на лучший, более справедливый и безопасный мировой порядок. Так тому и быть. 6822

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон