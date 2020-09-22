https://ria.ru/20200922/putin-un-1577620488.html
Путин выступил на Генассамблее ООН
Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T19:19
2020-09-22T19:19
2020-09-22T20:26
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
владимир путин
оон
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О роли ООНВ начале своей речи Путин напомнил, что Устав <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> остается главным источником международного права, а сама международная организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир."В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что ООН должна адаптироваться к новым реалиям, а Совет Безопасности — полнее учитывать интересы всех стран. При этом право вето пяти постоянных членов Совбеза работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире, добавил глава государства.О недопустимости попыток искажения историиПутин в своем выступлении предостерег от попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны."Переиначивать решения конференции союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", — подчеркнул президент.Такие действия особенно опасны в условиях нестабильности и деградации системы контроля над вооружениями, добавил российский лидер.Об экономике в условиях пандемииГоворя о пандемии коронавируса, Путин отметил, что она стала принципиально новым вызовом и прямо затронула миллионы людей. По его словам, восстановление мировой экономики потребует нестандартных решений.Российский лидер призвал в этих условиях создать "зеленые коридоры" без торговых войн, свободные от санкций, в том числе для продовольствия.Путин выступил за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что Россия примет в этом самое заинтересованное участие.Он также заявил о готовности бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, такие просьбы, по словам президента, поступали неоднократно.О контроле над вооружениями и глобальной стабильностиГлава государства подчеркнул, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию региональных конфликтов и настойчиво предлагать конструктивные инициативы, несмотря на "все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег".Он призвал <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> совместно оперативно решить "первоочередной вопрос" продления Договора России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года.По его словам, это заложило бы основу для глубокого разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность.О российских инициативахПрезидент также напомнил, что Россия выступила с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе.Помимо этого, Москва предлагала созвать саммит стран "Большой пятерки" — постоянных членов Совета Безопасности ООН.В своем выступлении российский лидер призвал все мировое сообщество действовать совместно и опираться на нормы Устава ООН."Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", — заключил Путин.
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https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
https://ria.ru/20200922/tszinpin--1577622461.html
https://ria.ru/20200922/erdogan-1577618287.html
https://ria.ru/20200922/vystuplenie-1577554093.html
Sergej Vox
спокойная и хорошая речь без истерик и супер-пупер ракет как у трампа!молодец!
17787
lyuda.terenteva.55
Это Президент России! Браво, Владимир Владимирович! Как всегда. Словечко к словечку. Всё чётко, аргументировано, логично, сдержанно, уверенно. Прекрасно сказано об успехах и стратегической системе на всех направлениях жизни России. Широко обозначена позитивная и миротворящая стратегия Россим в Мире. Глобальная, глубокая и очень красивая речь. Очень. И весь Мир, затаив дыхание, смотрит с надеждой на лучший, более справедливый и безопасный мировой порядок. Так тому и быть.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, владимир путин, оон
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Владимир Путин
выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости.
О роли ООН
В начале своей речи Путин напомнил, что Устав ООН
остается главным источником международного права, а сама международная организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир.
"В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что ООН должна адаптироваться к новым реалиям, а Совет Безопасности — полнее учитывать интересы всех стран. При этом право вето пяти постоянных членов Совбеза работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире, добавил глава государства.
О недопустимости попыток искажения истории
Путин в своем выступлении предостерег от попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны.
"Переиначивать решения конференции союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", — подчеркнул президент.
Такие действия особенно опасны в условиях нестабильности и деградации системы контроля над вооружениями, добавил российский лидер.
Об экономике в условиях пандемии
Говоря о пандемии коронавируса, Путин отметил, что она стала принципиально новым вызовом и прямо затронула миллионы людей. По его словам, восстановление мировой экономики потребует нестандартных решений.
Российский лидер призвал в этих условиях создать "зеленые коридоры" без торговых войн, свободные от санкций, в том числе для продовольствия.
"По оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе".
Путин выступил за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что Россия примет в этом самое заинтересованное участие.
Он также заявил о готовности бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, такие просьбы, по словам президента, поступали неоднократно.
О контроле над вооружениями и глобальной стабильности
Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию региональных конфликтов и настойчиво предлагать конструктивные инициативы, несмотря на "все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег".
Он призвал Вашингтон
совместно оперативно решить "первоочередной вопрос" продления Договора России и США
о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года.
"Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года — хочу это подчеркнуть — с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", — констатировал Путин.
По его словам, это заложило бы основу для глубокого разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность.
О российских инициативах
Президент также напомнил, что Россия выступила с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе.
Помимо этого, Москва предлагала созвать саммит стран "Большой пятерки" — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка", — сообщил Путин.
В своем выступлении российский лидер призвал все мировое сообщество действовать совместно и опираться на нормы Устава ООН.
"Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", — заключил Путин.