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Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:03
2020-09-22T20:27
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
китай
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> призвал ООН привлечь <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>, распространенном Белым домом.Он также обвинил Китай и <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a> в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус.К этому он добавил обвинения в том, что Китай загрязняет океаны и ловит чрезмерно много рыбы в водах других стран, уничтожает коралловые рифы и ответственен за "токсичные ртутные" выбросы в объемах, превышающих выбросы любой другой страны."Выбросы углерода Китая в два раза превышают выбросы Соединенных Штатов и быстро растут", - сказал Трамп.Трамп сравнил мобилизацию сил, привлеченных на борьбу с коронавирусом, с усилиями после окончания Второй мировой войны."Мы ввязались в ожесточенную борьбу с невидимым противником – китайским вирусом, который забрал бесчисленное количество жизней в 188 странах", - сказал президент США.Трамп отметил, что три препарата в США находятся в последней стадии клинических испытаний, и заверил, что производство уже идет, чтобы после их одобрения можно было немедленно приступить к распространению."Мы победим вирус, мы остановим пандемию", - пообещал Трамп.Трамп постоянно обвиняет Китай в том, что тот не смог сдержать распространение коронавируса по всему миру. Пекин отвергает подобные обвинения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200707/1574028593.html
https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html
Как бы Китай его не наказал.
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китай
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, китай, оон, сша, в мире

Трамп потребовал от ООН наказать Китай за распространение коронавируса

17:03 22.09.2020 (обновлено: 20:27 22.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.

"В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия", - сказал он.

Он также обвинил Китай и ВОЗ в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус.
К этому он добавил обвинения в том, что Китай загрязняет океаны и ловит чрезмерно много рыбы в водах других стран, уничтожает коралловые рифы и ответственен за "токсичные ртутные" выбросы в объемах, превышающих выбросы любой другой страны.
"Выбросы углерода Китая в два раза превышают выбросы Соединенных Штатов и быстро растут", - сказал Трамп.
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Трамп сравнил мобилизацию сил, привлеченных на борьбу с коронавирусом, с усилиями после окончания Второй мировой войны.
"Мы ввязались в ожесточенную борьбу с невидимым противником – китайским вирусом, который забрал бесчисленное количество жизней в 188 странах", - сказал президент США.
Трамп отметил, что три препарата в США находятся в последней стадии клинических испытаний, и заверил, что производство уже идет, чтобы после их одобрения можно было немедленно приступить к распространению.
"Мы победим вирус, мы остановим пандемию", - пообещал Трамп.
Трамп постоянно обвиняет Китай в том, что тот не смог сдержать распространение коронавируса по всему миру. Пекин отвергает подобные обвинения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Почему "чужой" Трамп ближе Китаю, чем "свой" Байден
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Обсудить4
Коронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоКитайООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Как бы Китай его не наказал.
22 сентября, 17:05
elya.velichutinaelya.velichutina
800003
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