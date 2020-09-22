Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса
18:09 22.09.2020 (обновлено: 18:26 22.09.2020)
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Китай отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа на сессии ГА ООН.
Трамп обвинил Китай и ВОЗ в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.
"У нас есть проблемы с односторонним подходом, практикой притеснений. Мир находится на перепутье. В данный момент миру нужно больше солидарности и сотрудничества, но не конфронтации. Нам нужно увеличивать взаимное доверие, но не распространение политического вируса", - сказал Чжан Цзюнь.
"Китай категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес КНР, эти обвинения абсолютно безосновательны. Независимо от того, что говорят другие, Китай будет твердо поддерживать многосторонний подход, поддерживать центральную роль ООН в международных делах", - подчеркнул он.
Впервые неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.
Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре пандемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
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