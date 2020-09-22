https://ria.ru/20200922/kitay-1577617887.html

Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса

Китай отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:09

2020-09-22T18:09

2020-09-22T18:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чжан цзюнь

дональд трамп

здоровье - общество

генеральная ассамблея оон

воз

китай

оон

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<strong>ООН, 22 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> на сессии ГА ООН.Трамп обвинил Китай и <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookh" target="_blank">ВОЗ</a> в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса."У нас есть проблемы с односторонним подходом, практикой притеснений. Мир находится на перепутье. В данный момент миру нужно больше солидарности и сотрудничества, но не конфронтации. Нам нужно увеличивать взаимное доверие, но не распространение политического вируса", - сказал Чжан Цзюнь.Впервые неделя высокого уровня сессии <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генассамблеи ООН</a> проходит в полувиртуальном формате. Выступления лидеров транслируются в записи из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса. Постпреды государств в штаб-квартире имеют право вживую озвучить выступления от лица своих лидеров и предварять их речи вступительным словом.Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре пандемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200904/nyuyork-1576599191.html

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китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чжан цзюнь, дональд трамп, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, воз, китай, оон, сша, в мире