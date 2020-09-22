https://ria.ru/20200922/tramp-1577613966.html

Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:25

2020-09-22T17:25

2020-09-22T18:52

келли крафт

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

москва

сирия

оон

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не упомянул Россию в своей речи на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Трамп сосредоточился на критике <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, который он призвал "привлечь к ответственности" за распространение коронавируса. Вся речь Трампа продлилась около семи минут.Россию упоминала во вступлении к речи Трампа постпред США при ООН <a href="http://ria.ru/person_kelli-kraft/" target="_blank" data-auto="true">Келли Крафт</a>, критикуя <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> за поддержку правительства <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.

https://ria.ru/20200922/tramp-1577613497.html

Homa Brut2020 А вот зря? Россия эти выборы может и не признать,т.к они не отвечают демократическим законам нашей цивилизации (не большинство народа выбирает президента США )!!! 66

Damir Aliev агент Донни как никогда был близок к провалу 35

11

москва

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

келли крафт, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, москва, сирия, оон, сша, в мире