https://ria.ru/20200922/tramp-1577613966.html
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:25
2020-09-22T17:25
2020-09-22T18:52
келли крафт
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
москва
сирия
оон
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не упомянул Россию в своей речи на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Трамп сосредоточился на критике <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, который он призвал "привлечь к ответственности" за распространение коронавируса. Вся речь Трампа продлилась около семи минут.Россию упоминала во вступлении к речи Трампа постпред США при ООН <a href="http://ria.ru/person_kelli-kraft/" target="_blank" data-auto="true">Келли Крафт</a>, критикуя <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> за поддержку правительства <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.
https://ria.ru/20200922/tramp-1577613497.html
Homa Brut2020
А вот зря? Россия эти выборы может и не признать,т.к они не отвечают демократическим законам нашей цивилизации (не большинство народа выбирает президента США )!!!
66
Damir Aliev
агент Донни как никогда был близок к провалу
35
11
москва
сирия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
келли крафт, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, москва, сирия, оон, сша, в мире