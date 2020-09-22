Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/tramp-1577613966.html
Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:25
2020-09-22T18:52
келли крафт
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
москва
сирия
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d62548f020f6ea43dd44b418ab9284d9.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не упомянул Россию в своей речи на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Трамп сосредоточился на критике <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, который он призвал "привлечь к ответственности" за распространение коронавируса. Вся речь Трампа продлилась около семи минут.Россию упоминала во вступлении к речи Трампа постпред США при ООН <a href="http://ria.ru/person_kelli-kraft/" target="_blank" data-auto="true">Келли Крафт</a>, критикуя <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> за поддержку правительства <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.
https://ria.ru/20200922/tramp-1577613497.html
А вот зря? Россия эти выборы может и не признать,т.к они не отвечают демократическим законам нашей цивилизации (не большинство народа выбирает президента США )!!!
66
агент Донни как никогда был близок к провалу
35
11
москва
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_274:0:3003:2047_1400x0_80_0_0_6f95cd5b975bd363e1ac002da31ed2e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
келли крафт, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, москва, сирия, оон, сша, в мире

Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН

17:25 22.09.2020 (обновлено: 18:52 22.09.2020)
7847
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН.
Трамп сосредоточился на критике Китая, который он призвал "привлечь к ответственности" за распространение коронавируса. Вся речь Трампа продлилась около семи минут.
Россию упоминала во вступлении к речи Трампа постпред США при ООН Келли Крафт, критикуя Москву за поддержку правительства Сирии.
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 17:20Распространение нового коронавируса
Трамп уверен, что 2021 год будет величайшим в истории
662041341011
Обсудить11
Келли КрафтДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНМоскваСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
А вот зря? Россия эти выборы может и не признать,т.к они не отвечают демократическим законам нашей цивилизации (не большинство народа выбирает президента США )!!!
22 сентября, 17:31
HBHoma Brut2020
2390117
агент Донни как никогда был близок к провалу
22 сентября, 17:28
Damir AlievDamir Aliev
9220103
Рекомендуем
Крымский мост
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Ребенок с высокой температурой
Мясников назвал самые опасные народные средства
Здание Государственной думы РФ
"Справедливая Россия" готовит проект о химической кастрации за педофилию
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Атмосфера Земли
Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния