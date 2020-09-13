https://ria.ru/20200913/fashizm-1577088790.html

Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2020 году этот день приходится на 13 сентября. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T01:05

2020-09-13T01:05

2020-09-13T01:05

анатолий антонов

владимир путин

оон

япония

сша

справки

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Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2020 году этот день приходится на 13 сентября. Дата <a href="http://deti-uzniki.ru/node=380.stx" target="_blank">отмечается в сентябре</a>, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было <a href="https://bigenc.ru/military_science/text/2335018" target="_blank">втянуто 61 государство</a>, более 80% населения земного шара, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морcких и океанских театрах.В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4695@morfDictionary" target="_blank">потерявший 27 миллионов человек</a>.75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается <a href="https://ria.ru/20190820/1557709646.html" target="_blank">пересмотреть итоги Второй мировой войны</a>, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях.По мнению ряда экспертов, в наши дни в Европе идет <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20150319/1053449722.html" target="_blank">постепенное обеление и возрождение нацизма</a>. В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Киевские власти <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20170721/1498938477.html" target="_blank">признали членов УПА</a>* – карателей и пособников фашистов, борцами за независимость. <a href="https://ria.ru/20190710/1556368755.html" target="_blank">По словам посла России</a> в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту".По инициативе России Генассамблея ООН ежегодно с 2005 года принимает резолюции, призывающие <a href="https://ria.ru/20110228/340128855.html" target="_blank">пресечь попытки героизации нацизма</a>.22 ноября 2014 года Третий комитет Генассамблеи ООН по инициативе России принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В ней члены ГА ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".Кроме того, в резолюции осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста.Резолюция также "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии". <a href="https://ria.ru/20141122/1034569875.html" target="_blank">Против резолюции</a> выступили только три государства – США, Украина и Канада. В 2016 году Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, и при голосовании за проект резолюции Генассамблеи ООН стала воздерживаться, как и большинство европейских стран. В тот год США, Украина и Палау <a href="https://ria.ru/20161118/1481620514.html" target="_blank">проголосовали против</a> документа. В 2018 году против проекта резолюции проголосовали всего две страны – США и Украина, воздержалось 51 государство. <a href="https://ria.ru/20181115/1532900558.html" target="_blank">Поддержали</a> резолюцию 130 стран. В 2019 года число <a href="https://ria.ru/20200626/1573491098.html" target="_blank">соавторов резолюции</a> превысило 60 стран. За нее <a href="https://ria.ru/20191218/1562551062.html" target="_blank">проголосовали 133 государства</a>, против – два (США и Украина), воздержались – 52.В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом, введено <a href="https://ria.ru/20140703/1014587303.html" target="_blank">наказание до пяти лет лишения свободы</a> за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России. Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411050038?index=3&rangeSize=1" target="_blank">расширен круг организаций, </a>за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций <a href="https://ria.ru/20141105/1031786635.html" target="_blank">дополнился</a> организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.Основной целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. Объединиться, чтобы противостоять неофашизму – лозунг этого памятного дня.В Международный день памяти жертв фашизма по традиции проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em><em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, владимир путин, оон, япония, сша, справки