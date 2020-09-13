Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/fashizm-1577088790.html
Международный день памяти жертв фашизма
Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2020 году этот день приходится на 13 сентября. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T01:05
2020-09-13T01:05
анатолий антонов
владимир путин
оон
япония
сша
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577090523_250:0:2828:1450_1400x0_80_0_0_c44e38fc513281312b0b2cba1a3c7765.jpg
Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2020 году этот день приходится на 13 сентября. Дата <a href="http://deti-uzniki.ru/node=380.stx" target="_blank">отмечается в сентябре</a>, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было <a href="https://bigenc.ru/military_science/text/2335018" target="_blank">втянуто 61 государство</a>, более 80% населения земного шара, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морcких и океанских театрах.В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4695@morfDictionary" target="_blank">потерявший 27 миллионов человек</a>.75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается <a href="https://ria.ru/20190820/1557709646.html" target="_blank">пересмотреть итоги Второй мировой войны</a>, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях.По мнению ряда экспертов, в наши дни в Европе идет <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20150319/1053449722.html" target="_blank">постепенное обеление и возрождение нацизма</a>. В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Киевские власти <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20170721/1498938477.html" target="_blank">признали членов УПА</a>* – карателей и пособников фашистов, борцами за независимость. <a href="https://ria.ru/20190710/1556368755.html" target="_blank">По словам посла России</a> в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту".По инициативе России Генассамблея ООН ежегодно с 2005 года принимает резолюции, призывающие <a href="https://ria.ru/20110228/340128855.html" target="_blank">пресечь попытки героизации нацизма</a>.22 ноября 2014 года Третий комитет Генассамблеи ООН по инициативе России принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В ней члены ГА ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".Кроме того, в резолюции осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста.Резолюция также "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии". <a href="https://ria.ru/20141122/1034569875.html" target="_blank">Против резолюции</a> выступили только три государства – США, Украина и Канада. В 2016 году Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, и при голосовании за проект резолюции Генассамблеи ООН стала воздерживаться, как и большинство европейских стран. В тот год США, Украина и Палау <a href="https://ria.ru/20161118/1481620514.html" target="_blank">проголосовали против</a> документа. В 2018 году против проекта резолюции проголосовали всего две страны – США и Украина, воздержалось 51 государство. <a href="https://ria.ru/20181115/1532900558.html" target="_blank">Поддержали</a> резолюцию 130 стран. В 2019 года число <a href="https://ria.ru/20200626/1573491098.html" target="_blank">соавторов резолюции</a> превысило 60 стран. За нее <a href="https://ria.ru/20191218/1562551062.html" target="_blank">проголосовали 133 государства</a>, против – два (США и Украина), воздержались – 52.В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом, введено <a href="https://ria.ru/20140703/1014587303.html" target="_blank">наказание до пяти лет лишения свободы</a> за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России. Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411050038?index=3&amp;rangeSize=1" target="_blank">расширен круг организаций, </a>за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций <a href="https://ria.ru/20141105/1031786635.html" target="_blank">дополнился</a> организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.Основной целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. Объединиться, чтобы противостоять неофашизму – лозунг этого памятного дня.В Международный день памяти жертв фашизма по традиции проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em><em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577090523_477:64:2803:1809_1400x0_80_0_0_05295ea93068baa4d07a545913d14745.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий антонов, владимир путин, оон, япония, сша, справки

Международный день памяти жертв фашизма

01:05 13.09.2020
457
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция на территории мемориального комплекса жертвам фашизма "Змиевская балка" в Ростове-на-Дон
Скульптурная композиция на территории мемориального комплекса жертвам фашизма Змиевская балка в Ростове-на-Дон - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2020 году этот день приходится на 13 сентября.
Дата отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морcких и океанских театрах.
В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.
75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях.
По мнению ряда экспертов, в наши дни в Европе идет постепенное обеление и возрождение нацизма. В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Киевские власти признали членов УПА* – карателей и пособников фашистов, борцами за независимость. По словам посла России в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту".
По инициативе России Генассамблея ООН ежегодно с 2005 года принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма.
22 ноября 2014 года Третий комитет Генассамблеи ООН по инициативе России принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В ней члены ГА ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".
Кроме того, в резолюции осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста.
Резолюция также "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии". Против резолюции выступили только три государства – США, Украина и Канада. В 2016 году Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, и при голосовании за проект резолюции Генассамблеи ООН стала воздерживаться, как и большинство европейских стран. В тот год США, Украина и Палау проголосовали против документа. В 2018 году против проекта резолюции проголосовали всего две страны – США и Украина, воздержалось 51 государство. Поддержали резолюцию 130 стран. В 2019 года число соавторов резолюции превысило 60 стран. За нее проголосовали 133 государства, против – два (США и Украина), воздержались – 52.
В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом, введено наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России.
Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", расширен круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Основной целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. Объединиться, чтобы противостоять неофашизму – лозунг этого памятного дня.
В Международный день памяти жертв фашизма по традиции проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100001
Обсудить 0
Анатолий АнтоновВладимир ПутинООНЯпонияСШАСправки
Рекомендуем
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре
Единый день голосования в России
Юрий Бездудный
Биография Юрия Бездудного
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Кинофестиваль Кинотавр
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"
Универсальный восьмиосный полувагон модели 12-541 конструкции Уральского вагоностроительного завода
Недозагрузка: как коронавирус отразился на грузоперевозках
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Голосование на выборах
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
Одномоторный самолет
В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
Город Минск
Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии
Рыба сом
В Индии сняли видео, как сом и две змеи одновременно поедают друг друга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния