https://ria.ru/20200911/terakt-1576985142.html

Террористический акт в США 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:07

2020-09-11T01:07

2020-09-11T01:07

сша

справки

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11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка – башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет <a href="https://ria.ru/20110912/435438755.html" target="_blank">рухнул в поле</a> недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.<a href="https://ria.ru/20160412/1409451508.html" target="_blank">Жертвами</a> терактов стали <a href="http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report_Ch9.pdf" target="_blank">2 977 человек</a>, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.<br> Погибшими при терактах также числятся <a href="https://www.911memorial.org/911-faqs" target="_blank">19 террористов</a>, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое – Объединенных Арабских Эмиратов, один – Египта и один – Ливана.Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными элементами комплекса являлись две 110-этажные башни-близнецы – Северная и Южная. В каждом здании находились <a href="https://www.911memorial.org/learn/resources/world-trade-center-history" target="_blank">офисные помещения</a> примерно для 35 тысяч человек и 430 компаний. 11 сентября 2001 года в 8.46 (здесь и далее время местное) самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) на острове Манхэттен в Нью-Йорке между 93 и 99 этажами. На борту самолета был <a href="http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report_Ch1.htm" target="_blank">81 пассажир</a> (в том числе пять террористов) и 11 членов экипажа. В 9.03 самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Южную башню ВТЦ между 77 и 85 этажами. На борту самолета были 56 пассажиров (в том числе пять террористов) и девять членов экипажа.<br> В 9.37 самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезался в здание Пентагона (штаб-квартира министерства обороны США), расположенного недалеко от Вашингтона. На борту самолета были 58 пассажиров (в том числе пять террористов) и шесть членов экипажа.В 10.03 самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл, в 200 километрах от Вашингтона. На борту самолета были <a href="https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf" target="_blank">37 пассажиров</a> (в том числе четыре террориста) и семь членов экипажа.Врезавшиеся в здания ВТЦ самолеты были с полными топливными баками. Топливо разлилось, в башнях-близнецах <a href="https://ria.ru/20110910/433213637.html" target="_blank">возник пожар</a>. Сильно поврежденная и охваченная огнем, ослабленная Южная башня рухнула в 9.59; Северная башня упала в 10.28. Обломки башен также <a href="https://www.britannica.com/topic/World-Trade-Center" target="_blank">разрушили или повредили другие здания</a> внутри и вокруг комплекса. В том числе и 47-этажное здание ВТЦ-7. Обломки Северной башни вызвали в ней пожар, который продолжался в течение почти семи часов. В 17.20 здание ВТЦ-7 <a href="https://www.nist.gov/topics/disaster-failure-studies/faqs-nist-wtc-7-investigation" target="_blank">рухнуло</a>. Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке <a href="https://ria.ru/20060905/53550148.html" target="_blank">500 миллиардов долларов</a>. На месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года был открыт <a href="https://ria.ru/20140911/1023592602.html" target="_blank">Национальный мемориал и музей</a> 11 сентября.Мемориал представляет собой <a href="https://www.911memorial.org/visit/memorial/about-memorial" target="_blank">парк из более чем 400 деревьев</a> (белый дуб), которые окружают два бассейна с водопадами, расположенные на месте бывших башен-близнецов. Имена почти 3 тысяч жертв терактов (в том числе шесть человек, погибших при теракте во Всемирном торговом центре в 1993 году) <a href="https://ria.ru/20010911/219928.html" target="_blank">высечены на бронзовых парапетах</a>, окружающих мемориальные бассейны-близнецы. Находящийся на территории мемориала <a href="https://www.911memorial.org/museum" target="_blank">музей</a> является основным учреждением США, занимающимся изучением последствий событий 11 сентября, их документированием. 11 сентября с 2002 года отмечается в США, как <a href="https://ria.ru/20020905/218705.html" target="_blank">День патриота</a>, с 2009 года, после утверждения акта 111-13 Всеобщего закона США, эта дата именуется также как общенациональный <a href="http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/10/presidential-proclamation-patriot-day-and-national-day-service-and-remem" target="_blank">День служения и памяти</a> (National Day of Service and Remembrance).Для расследования терактов 27 ноября 2002 года в США была создана независимая комиссия (комиссия 9/11). В 2004 году она обнародовала итоговый доклад о расследовании обстоятельств трагедии. Одним из главных выводов 600-страничного документа стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб США. Последняя глава доклада была очень долго засекречена. 28 страниц были опубликованы лишь в июле 2016 года, <a href="https://ria.ru/20160911/1476611618.html" target="_blank">обнародовав информацию</a> о возможной связи между террористами и представителями властей Саудовской Аравии. При этом доказательств на страницах отчета не приводится.Единственным осужденным по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США является гражданин Франции марокканского происхождения Закариас Муссауи. Он был арестован в августе 2001 года после того, как окончил летную школу в Оклахоме и проходил тренировку на тренажере Boeing-747 в Миннесоте. В апреле 2005 года Муссауи был признан виновным в намерении совершить теракт, который должен был стать пятым по счету в череде трагических событий 11 сентября 2001 года. По личному указанию Усамы бен Ладена он <a href="https://ria.ru/20150205/1045996060.html" target="_blank">должен был захватить самолет</a> и пойти на таран Белого Дома в Вашингтоне – об этом террорист сам заявлял на суде.В мае 2006 года решением федерального суда города Александрия (штат Вирджиния), где проходил процесс, Закариас Муссауи был приговорен к <a href="https://ria.ru/20060504/47184556.html" target="_blank">пожизненному тюремному заключению</a>.Шестеро других подозреваемых в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах, они провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, а в 2006 году были <a href="https://ria.ru/20060907/53594360.html" target="_blank">доставлены в лагерь</a> на американской базе в Гуантанамо на Кубе.В феврале 2008 года министерство обороны США предъявило шестерым заключенным <a href="https://ria.ru/20080211/98961581.html" target="_blank">обвинения в убийстве и совершении военных преступлений</a> в рамках расследования терактов 11 сентября.Обвинения были выдвинуты против <a href="https://ria.ru/20070315/62053901.html" target="_blank">Халида Шейха Мохаммеда</a>, который в соответствии с докладом комиссии 9/11 является центральной фигурой в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года; уроженца Йемена Рамзи Биналшиба (другое написание Рамзи бин аз-Шиба), который обеспечивал организационную поддержку террористам и <a href="https://ria.ru/20020914/224835.html" target="_blank">переводил им деньги</a>; Мохаммеда аль-Кахтани, который, по версии следствия, 11 сентября 2001 года должен был стать еще одним, 20-м угонщиком четырех американских самолетов, но не смог получить американскую визу; а также Али Абдул Азиза Али, Мустафы Ахмеда Хавсави (другое написание Мустафа Ахмад Хаусауи) и Валида бин Атташ.В 2008 году обвинения с <a href="https://www.hrw.org/news/2012/10/25/mohammed-al-qahtani" target="_blank">Мохаммеда аль-Кахтани</a> сняли, но он продолжает оставаться <a href="https://www.nytimes.com/interactive/projects/guantanamo/detainees/63-mohammed-al-qahtani" target="_blank">в Гуантанамо</a>. После того, как президент США Барак Обама в январе 2009 года распорядился приостановить всю деятельность военной прокуратуры в тюрьме Гуантанамо и пообещал закрыть учреждение, военному ведомству пришлось отказаться от обвинений. Однако это обещание президента так и осталось невыполненным. Не получив поддержки в конгрессе, глава государства в начале марта 2011 года дал указание возобновить военные суды в отношении удерживаемых в тюрьме на Гуантанамо подозреваемых в терроризме.В начале апреля 2011 года генпрокурор США Эрик Холдер подтвердил, что обвиняемый Халид Шейх Мохаммед и еще четверо обвиняемых по делу 11 сентября предстанут не перед гражданским судом США, а перед специальной военной комиссией на базе Гуантанамо.В мае 2011 года военная прокуратура США снова <a href="https://ria.ru/20110601/382572220.html" target="_blank">предъявила обвинения</a> в причастности к организации теракта 11 сентября 2001 года пятерым подозреваемым, в том числе Халиду Шейху Мохаммеду.5 мая 2012 года военный трибунал предъявил им официальные обвинения в организации заговора, нападении на мирных жителей, намеренном причинении физического ущерба, убийстве, нарушении законов войны, причинении разрушений, угоне самолета и терроризме. Все пятеро обвиняемых <a href="https://ria.ru/20120506/642324115.html" target="_blank">отказались отвечать</a>, признают ли они себя виновными.В июле 2014 года военный трибунал на базе Гуантанамо постановил, что суд над одним из пяти обвиняемых в причастности к организации теракта – Рамзи Биналшиба – должен проводиться отдельно из-за заключения военных врачей о наличии у него "серьезного <a href="https://ria.ru/20140726/1017600066.html" target="_blank">психического заболевания</a>".В августе 2019 года газета The New York Times сообщила, что военный суд в США назначил <a href="https://www.nytimes.com/2019/08/30/us/politics/sept-11-trial-guantanamo-bay.html" target="_blank">слушания</a> по приговору организаторам теракта 11 сентября на январь 2021 года.В апреле 2020 года стало известно, что судья, занимающейся их делом, увольняется из Военно-воздушных сил США и отложил судебное разбирательство минимум на два месяца. Дату должен назначить <a href="https://www.defenceaviationpost.com/2020/04/the-9-11-trial-why-is-it-taking-so-long/" target="_blank">следующий судья</a>. Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США в марте 2017 года подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида"*. Иск был подан от имени 800 человек с целью получения <a href="https://ria.ru/20170802/1499606216.html" target="_blank">компенсации</a> от правительства королевства. Позднее более двух десятков страховых организаций США <a href="https://ria.ru/20170414/1492220286.html" target="_blank">подали иск</a> против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года. В июле 2019 года стало известно, что обвиняемый в организации теракта Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии, если власти США не станут требовать для него <a href="https://ria.ru/20190730/1556988633.html" target="_blank">смертной казни</a>.В апреле 2020 года СМИ сообщили, что ФБР обнародовало имя дипломата Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам. В ответе высокопоставленной сотрудницы ФБР на иск родственников жертв терактов, поданном в федеральный суд, говорится о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе, сотруднике МИД Саудовской Аравии, который в 1999-2000 годах работал в саудовском посольстве в Вашингтоне, а затем – в дипмиссиях в Малайзии и Марокко. Все сведения ФБР о Джаррахе и его возможной причастности к атакам 11 сентября <a href="https://ria.ru/20200513/1571360588.html" target="_blank">засекречены</a>.США <a href="https://ria.ru/20180506/1519981620.html" target="_blank">требуют выплатить компенсации</a> жертвам теракта и Исламскую Республику Иран, хотя специальная комиссия по расследованию терактов не нашла прямых доказательств причастности этой страны. Однако в 2016 году федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дениэлс постановил, что Тегеран не смог доказать свою непричастность к оказанию помощи организаторам теракта, в связи с чем власти Ирана несут долю ответственности за нанесенный в ходе него ущерб. Тогда же американский суд вынес заочное решение суда, согласно которому Иран должен выплатить семьям жертв теракта и группе страховых компаний компенсацию в размере <a href="https://ria.ru/world/20160310/1387806408.html" target="_blank">более 10,5 миллиардов долларов</a>.В мае 2018 года американский суд обязал Исламскую Республику Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Центробанк Ирана выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, так как признал их причастными к смерти 1008 человек. <a href="https://ria.ru/20180502/1519766041.html" target="_blank">Суд в Нью-Йорке</a> счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида"*.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em><em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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