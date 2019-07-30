СМИ узнали о готовности организатора теракта 11 сентября дать показания

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии, если власти США не станут требовать для него смертной казни, сообщает газета Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, подавших иски против Саудовской Аравии, если власти США не станут требовать для него смертной казни, сообщает газета Wall Street Journal

Ранее родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и иной поддержке террористической группировки "Аль-Каида"*. Иск был подан от имени 800 человек с целью получения компенсации от правительства королевства. Позднее более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года.

Предложение Мохаммеда содержалось в тексте письма, направленного в суд юристами, представляющими компании и родственников жертв. Мохаммед, который в сейчас находится в американской тюрьме Гуантанамо, не готов дать показания "в данный момент", однако "в случае отсутствия потенциального смертного приговора, станет возможно более широкое сотрудничество".

Сообщается, что представляющий Саудовскую Аравию адвокат отказался предоставить комментарии.

Ранее конгресс принял закон, позволяющий наследникам жертв теракта 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Президент США Барак Обама наложил вето на принятый ранее конгрессом законопроект, но сенат преодолел вето 97 голосами против 1. Преодоление президентского вето конгрессом США стало первым подобным случаем за время работы администрации Обамы. Уже в начале октября 2016 года американка, лишившаяся супруга во время террористической атаки 11 сентября 2001 года, подала первый иск в суд на Саудовскую Аравию.

Одиннадцатого сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали три тысячи человек. Вскоре после этой трагедии США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны, действовавшим между Москвой и Вашингтоном с 1972 года.