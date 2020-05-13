СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11

Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото

Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

© AP Photo / Carmen Taylor Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

В сентябре прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ написала, что ФБР назвало адвокатам семей погибших 11 сентября имя подозреваемого саудовского дипломата. Оно упоминалось в докладе 2012 года, но, как отмечало издание, не должно быть обнародовано.

Этот доклад, сообщает Yahoo, первоначально строился вокруг Фахада аль-Тумайри — сотрудника ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе. Вторым человеком назывался Омар аль-Баюми, подозреваемый в организации теракта 11 сентября. Говорилось в тексте и еще об одном человеке, который поручил аль-Тумайри и аль-Баюми помочь террористам — угонщикам самолетов.

Имя этого третьего человека стало известно после того, как в прошлом месяце ФБР подало досье в федеральный суд. Это был ответ высокопоставленной сотрудницы ведомства Джилл Сэнборн на иск, в котором семьи жертв терактов 11 сентября обвиняют власти Саудовской Аравии в причастности к совершению атак.

Как отмечает портал, в документе говорится о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе, сотруднике МИД Саудовской Аравии . В 1999-2000 годах он работал в саудовском посольстве в Вашингтоне, а затем — в дипмиссиях в Малайзии и Марокко. Все сведения ФБР о Джаррахе и его возможной причастности к атакам 11 сентября засекречены.

Представитель объединения жертв теракта Бретт Иглсон заявил, что ФБР таким образом пытается "скрыть причастность Саудовской Аравии".

После того как на оплошность указали журналисты Yahoo News, чиновники Минюста уведомили суд и изъяли документ из публичного доступа.

Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо связь с террористами-угонщиками.