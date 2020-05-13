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2020-05-13T11:28
https://ria.ru/20200513/1571360588.html
СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11
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РИА Новости

СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11

10:21 13.05.2020 (обновлено: 11:28 13.05.2020)
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© AP Photo / Carmen TaylorВо время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Carmen Taylor
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. ФБР непреднамеренно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает портал Yahoo News.
В сентябре прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ написала, что ФБР назвало адвокатам семей погибших 11 сентября имя подозреваемого саудовского дипломата. Оно упоминалось в докладе 2012 года, но, как отмечало издание, не должно быть обнародовано.
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
11 сентября 2019, 04:00
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Этот доклад, сообщает Yahoo, первоначально строился вокруг Фахада аль-Тумайри — сотрудника ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе. Вторым человеком назывался Омар аль-Баюми, подозреваемый в организации теракта 11 сентября. Говорилось в тексте и еще об одном человеке, который поручил аль-Тумайри и аль-Баюми помочь террористам — угонщикам самолетов.
Имя этого третьего человека стало известно после того, как в прошлом месяце ФБР подало досье в федеральный суд. Это был ответ высокопоставленной сотрудницы ведомства Джилл Сэнборн на иск, в котором семьи жертв терактов 11 сентября обвиняют власти Саудовской Аравии в причастности к совершению атак.
Как отмечает портал, в документе говорится о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе, сотруднике МИД Саудовской Аравии. В 1999-2000 годах он работал в саудовском посольстве в Вашингтоне, а затем — в дипмиссиях в Малайзии и Марокко. Все сведения ФБР о Джаррахе и его возможной причастности к атакам 11 сентября засекречены.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
5 сентября 2019, 20:27
Экс-аналитик ЦРУ: Путин сообщил Бушу об угрозе терактов перед 11 сентября
Представитель объединения жертв теракта Бретт Иглсон заявил, что ФБР таким образом пытается "скрыть причастность Саудовской Аравии".
После того как на оплошность указали журналисты Yahoo News, чиновники Минюста уведомили суд и изъяли документ из публичного доступа.
Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо связь с террористами-угонщиками.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания Пентагона, а четвертый упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.
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ФБРТеракты 11 сентября (2001)СШАВ мире
Популярные комментарии
Погибли почти 3000 чел., ФБР позиционирует себя как наикрутейшая разведка, и за 19 лет никакой конкретики в расследовании, неужели обычные американцы не видят, что их водят за нос?!
13 мая, 10:50
Artemii ART
910000
Спецслужбы США причастны. Всё остальное - дымовая завеса.
13 мая, 11:54
Владимир Ф. Быченков
800002
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