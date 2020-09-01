https://ria.ru/20200901/rasteniya-1576581297.html

Названы убивающие собак растения

Некоторые популярные цветы и домашние растения могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:52

2020-09-01T14:52

2020-09-01T14:54

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Некоторые популярные цветы и домашние растения могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Об этом заявил президент <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank">Российской кинологической федерации</a> Владимир Голубев. "Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень", — рассказал кинолог в интервью Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3037177" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва"</a>. Также опасность для животных представляют гортензия, примула, цикламен, молочай и другие. Они вызывают ожоги и язвы в пасти и глотке, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, а также воспаление слизистых оболочек глаза. Вересковые виды, например, азалия, вызывают отравление, а вслед за ним нарушение работы сердца и угнетение центральной нервной системы. Ароидные растения — монстера, замиокулькас, калла, диффенбахия, антриум, алоказия, кладиум — могут стать причиной жжения, волдырей на слизистой, остановки дыхания, отека гортани и пасти и конъюнктивита. Пасленовые растения — декоративный перец, соландра, бругмансия, броваллия и брунфельзия — могут вызвать тошноту, сонливость и расстройство желудка, помутнение сознания и паралич за счет содержащихся в них алкалоидов. Кутровые растения — катарантус, олеандр, алламанда, мандевилла, раунвольфия, пахиподиум, адениум — содержат гликозиды и алкалоиды, которые могут привести к нарушениям сердечной деятельности. При отравлении кожу, шерсть и слизистые надо промыть большим количеством воды. Если собака съела растение, необходимо вызвать рвоту. Для этого подойдет 1,5%-й раствор перекиси водорода или 3%-й раствор, который необходимо развести наполовину водой. Маленькой собаке достаточно одной чайной ложки, средней — две-три ложки, а крупной собаке на каждые 5 кг веса по одной чайной ложке. После необходимо дать обильное питье и абсорбент, а затем немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

https://ria.ru/20200804/1575331614.html

https://ria.ru/20200801/1575250737.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, общество