Как сажать гортензию: правила посадки, ухода и подкормки
20:11 10.06.2021 (обновлено: 20:12 10.06.2021)
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Как сажать гортензию — вопрос, которым задаются многие дачники. Когда проводить посадку гортензии в грунт и как сделать это правильно — в материале РИА Новости.
Когда сажать гортензию в открытый грунт
В зависимости от ситуации возможна посадка гортензии в различные времена года.
Весной
Садоводы считают весну самым лучшим временем для посадки гортензий в регионах Российской Федерации с умеренным и теплым климатом. В центральной части страны лучше произвести высадку ближе к началу мая. В более северных регионах и на Урале посадку организуют в первой или второй декаде мая, в зависимости от погоды. Важно дождаться, чтобы почва прогрелась.
— А вот на юге гортензию высаживают уже в марте или в самом начале апреля. Это позволит кустарнику быстро укорениться и спокойно пережить лето. К зиме растение набирается сил, — рассказала РИА Новости садовод Маргарита Белкина.
Летом
Высаживание в этот сезон допустимо для саженцев гортензии с закрытой корневой системой, которые продаются в специальной емкости.
— Растение в контейнере легко переносит пересадки, так как корневую систему просто извлекают и сажают в грунт, где у нее будет достаточно места для роста. Лучше всего летнюю посадку проводить в первой половине июня, — пояснила эксперт.
Подготовка к дачному сезону
Осенью
Осенью нужно высаживать гортензию только с хорошо развитой корневой системой.
— В это время года важно производить высадку примерно за месяц до наступления устойчивого похолодания. В противном случае цветок не успеет нарастить корневище, — отметила садовод.
Популярные виды и сорта гортензии
Гортензия бывает нескольких видов, в том числе:
- —метельчатая (сорта "Ванилла Фрейз", "Лаймлайт", "Фантом", "Пинки Винки", "Матильда", "Грандифлора");
- —древовидная ("Анабель", "Лучистая", "Хайес Старберст", "Стерилис");
- —крупнолистная ("Мисс Саори", "Ленарт Вайт", "Блашинг Брайд");
- —черешковая, в народе — плетистая, вьющаяся, лиановидная ("Миранда", "Кордифолия", "Петиоларис").
Также среди садоводов популярен сорт Бретшнейдера. Такую гортензию еще называют "Пурпурная королева".
Как сажать гортензию
Каким должен быть саженец
Приобрести саженцы можно в специальных магазинах. На корневой системе качественного товара не должно быть признаков плесени, подгнивания, в том числе их запаха. Сам саженец, его корневая система, кора, побеги не должны иметь следов повреждения, трещин, быть влажными. От экземпляра с пересушенной корневой системой тоже лучше отказаться.
— Кроме того, важно, чтобы корневая система была хорошо развита. При покупке саженца в горшке нужно посмотреть на его дно — из дренажных отверстий должны виднеться корешки, — сообщила садовод.
Подготовка саженца
Подготовка саженца к посадке в грунт помогает ему быстрее адаптироваться на новом месте и пережить морозы.
— Саженец с открытой корневой системой нужно замочить в растворе вещества, стимулирующего рост корней, например, "Корневин" или "Гетероауксин". А вот если саженец с закрытой корневой системой, то перед посадкой нужно растормошить земляной ком, чтобы корни быстрее пустились в дальнейший рост, — пояснила специалист.
Выбор места
Перед посадкой важно выбрать подходящее место, где гортензия будет цвести пышно и долго. Оно не должно быть открытым и солнечным. Гортензии предпочитают тень и полутень. Что из этого лучше — зависит от вида.
— Тень — когда растение освещено солнцем менее 3 часов в день, полутень — 4-5 часов в сутки. Метельчатую гортензию лучше высаживать в полутень — между деревьями или кустарниками. Древовидную — в полутень, то есть в полдень солнце должно освещать ее по минимуму. Но вот для северных районов можно сделать исключение, так как солнечных дней там бывает мало. Крупнолистную гортензию сажают в полутень. Пильчатую и дуболистную высаживают только в тени, — отметила эксперт.
Также участок, выбранный под посадку гортензий, должен быть хорошо защищен от холодного ветра. Лучше всего сажать растение около южной стороны дома, защищенной его стеной, забором или другими кустарниками.
Кусты гортензии
В какую почву сажать
Гортензии любят плодородные, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые нейтральные или слабокислые почвы (рН 6,5 — 7,0), богатые органикой.
— На тяжелых глинах с кислой реакцией нужно проводить нейтрализацию. Для этого используют доломитовую муку (2 килограмма на 5 квадратных метров площади посадок). Также гортензии не приживаются на щелочных землях, — пояснила эксперт.
Подготовка почвы и посадочной ямы
Перед посадкой гортензий весь родной грунт из посадочных ям выбирается и заполняется почвенной смесью, которую нужно подготовить заранее.
— В состав смеси входит: верхний плодородный слой, перепревший навоз, листовая (дерновая) земля и песок в равных количествах. Можно добавить рыжий торф (верховой), а также заранее приобретенные комплексные удобрения, — рассказала садовод.
Посадочные ямы под гортензии копают глубиной и диаметром в зависимости от корневищ саженцев (примерно в 40 сантиметров). Если кустов много, то ямки должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в 70 сантиметров. При такой плотной посадке получиться живая изгородь. При более редкой посадке расстояние делают от 1,5 до 3 метров, так как гортензия сильно разрастется.
Посадка гортензии
Перед посадкой гортензии на дно каждой ямы укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10 сантиметров.
— Саженец ставится в центр ямы. Его засыпают подготовленной питательной смесью. Важно, чтобы корневая шейка гортензии находилась на уровне поверхности земли. После почву вокруг куста слегка притаптывают, хорошо проливают и мульчируют торфяной крошкой, опилками или хвоей. Такая операция поможет сохранить влагу в земле и предупредит рост сорняков, — пояснила эксперт.
Посадка в домашних условиях (в горшке)
Существуют и гортензии домашние, крупнолистные. Их приобретают в контейнерах и выращивают в горшках.
Для посадки растения необходимо:
- —вынуть куст из магазинной емкости, внимательно осмотреть корни и, при необходимости, подрезать безжизненные концы;
- —переместить цветок в новый горшок, засыпать грунтом именно до того уровня, на который растение было заглублено до пересадки, чтобы стебель не начал гнить;
- —после пересадки опрыскать растение теплой водой, полив начать на следующий день;
- —чтобы влага быстро не испарялась, можно присыпать землю в горшке мульчей из торфа.
Для хорошего роста растения пересадки нужно производить каждый год весной, когда закончится период покоя, с каждым разом увеличивая размер вазона. Таким образом корневая система будет регулярно обеспечиваться дополнительным пространством для развития.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИтоги благоустройства пространства около РГБ им. Ленина
Итоги благоустройства пространства около РГБ им. Ленина
Уход после посадки
Уход за гортензией в саду совсем несложен, но есть обязательные пункты, которые нужно выполнять неукоснительно: регулярный полив, рыхление, мульчирование, подкормка, обрезка и подготовка к зимним погодным условиях.
Полив
Гортензия считается влаголюбивой культурой, а потому требует регулярного полива отстоянной или дождевой водой.
В первые две недели после посадки кустарник орошают водой каждый день (по два ведра на куст), но только если погода сухая и солнечная, а температура воздуха выше +16 градусов. Если же воздух прогревается только до +14 градусов, то нужно поливать раз в 3 дня.
Затем нужно сократить поливы до двух раз в неделю. Через месяц же, в солнечную погоду, кустарник уже можно поливать раз в десять дней, но обильно — по два ведра. В жару частота процедуры полива увеличивается — нужно это делать каждые 7 дней. Если осень теплая, без дождей, то из-за недостатка влаги зимоустойчивость гортензии снизится. В такое время нужно проводить полив утром или после захода солнца — заливать воду в приствольный круг.
— В поливочную жидкость можно иногда добавлять марганцовку. Это спасет кустарник он гнили. Раствор для полива должен быть бледно-розовый, без кристаллов препарата, — пояснила эксперт.
Рыхление
Садоводы рекомендуют после полива или дождя немного разрыхлить землю вокруг куста гортензии — на 5 сантиметров вглубь. Это делается для обеспечения хорошей аэрации корней — свободного доступа воздуха. Рыхление важно проводить осторожно специальной легкой тяпкой для цветов, чтобы не повредить ствол и корни.
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Мульчирование
Мульчирование — это покрытие земли вокруг растения слоем органических (или неорганических) остатков. Мульча выполняет роль защиты корневой системы от перегрева, а также сдерживает рост сорняков. Органический продукт — это, чаще всего, древесная кора, торф, опилки, хвоя и другое.
— Опытные садоводы рекомендуют рассыпать вокруг кустов гортензии сосновые иголки. Они будут отпугивать вредителей, а также удерживать необходимую для растения кислотность почвы. Если мульчирование не было выполнено сразу после посадки, то такую процедуру можно проделать в любое другое время. Осенью нужно сделать это до наступления первых заморозков, — пояснила эксперт.
Подкормка
Подкормка очень важна для красивого и пышного цветения гортензии, однако, если во время высаживания культуры в посадочную яму были добавлены удобрения, то следующие два года растение не будет нуждаться в "поддержке".
Комплексные минеральные удобрения заделывают в грунт в первой половине мая из расчета 30 грамм на 10 литров воды. Также можно добавить органику в виде настоя коровяка (в соотношении 1 к 10). Повторение процедуры — через 1,5 недели. Такая подкормка нужна для роста.
— При бутонизации и при цветении куста добавляют фосфорно-калийные удобрения. При отцветании можно залить суперфосфат для обеспечения закладки молодых почек, — рассказала специалист.
Обрезка осенью, весной, летом
Все сорта гортензии хорошо переносят обрезку. Такая процедура нужна для поддержания необходимой формы куста, повышения декоративности, оздоровления гортензии, а также для преобразования в штамбовое растение (то есть обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой).
По словам эксперта, лучше всего производить обрезку гортензии осенью — срезать половину высоты кустарника. А вот весной "стрижку" нужно успеть сделать исключительно до начала сокодвижения, иначе можно навредить растению. Обрезать в весенний период следует самые слабые, тонкие, поврежденные побеги. Также нужно удалять ветки, которые растут внутрь куста.
— Важно учитывать и видовые особенности. Например, обрезка древовидной гортензии должна быть низкой, то есть от уровня грунта должно остаться 15-20 сантиметров (а также обрезать нужно слабые, тонкие, молодые побеги). В случае с крупнолистной гортензией нужно устранять только отцветшие соцветия. Больше обрезать ничего не нужно, так как данная разновидность цветет на побегах прошлого года. Если гортензия метельчатая, то сильные побеги укорачивают на 3-4 междоузлия, слабые убирают полностью, — пояснила Маргарита Белкина.
Летняя стрижка гортензии возможна, но это должна быть санитарная обрезка, а также удаление сухих соцветий. Если процедура не была выполнена в середине июля (или после цветения), то рекомендуется отложить данную процедуру на следующий год.
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Подготовка к зиме
Процедура подготовки гортензии к зиме обычно проводится в середине октября. Она необходима для защиты молодых побегов от перемерзания в сильные холода.
Процесс подготовки куста к зиме таков:
- —растение окучивают и мульчируют смесью из навоза и торфа;
- —стебли пригибают к земле, укрывают их опилками или сухими листьями;
- —поверх согнутого куста устанавливают ящик с отверстиями;
- —габаритные кустарники рекомендуется связывать, помещать под каркасное укрытие, превышающее размер гортензии на 10 сантиметров, а внутрь можно укладывать опавшую листву в качестве термослоя.
Получившиеся защитные конструкцию можно разбирать как только сойдет снег. После снятия укрытия нужно хорошо прорыхлить землю вокруг кустов, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к корням. Затем гортензии нужно дать большое количество теплой воды — 20 литров под каждый куст.
Вредители и болезни
Гортензия достаточно устойчива к нападению различных вредителей, однако и ее не обходят стороной некоторые болезни и насекомые-паразиты.
Одно из самых частых заболеваний кустарника — это мучнистая роса.
— Чтобы устранить патологию, поразившую растение, следует развести в воде "Фундазол" (20 грамм на 10 литров) и оросить культуру. Действенным средством также считается раствор бордоской смеси (80 грамм на 10 литров воды), — пояснила эксперт.
Также нередкий вредитель для гортензии — тля. Хорошим противодействием садоводы считают использование настойки чеснока: 250 грамм измельченного пряного продукта, залитые 10 литрами воды. Настой выдерживают 48 часов, добавляют в него 50 грамм натертого хозяйственного мыла, тщательно перемешивают и проводят опрыскивание пораженного куста 1 раз в 7 дней, пока вредитель не исчезнет.
Размножение гортензии
Самый популярный и легкий способ размножить гортензию — это укоренение отводков — наклонение нижних веток и присыпание их землей с дальнейшим окучиванием. Такая процедура проводится весной или ранним летом.
Также размножить гортензию можно делением куста.
— У некоторых видов растений появляются отпрыски, которые можно отделить и посадить на новое место. Этот способ можно использовать при разделении древовидной и крупнолистной гортензии. Разделение куста лучше проводить весной, когда исчезнут возвратные заморозки. Этот способ можно применять, если вы решили пересадить весь куст на новое место, — пояснила садовод.
Третий способ размножения гортензии — семенами. Их сеют в контейнере для рассады на хорошо увлажненную смесь песка с торфом, создают парниковый эффект. После появления всходов, когда сеянцы подрастут, рассаду гортензии нужно распикировать, а когда рассада достигнет высоты в 30-35 сантиметров, то ее можно высаживать ее в открытый грунт на постоянное место произрастания.
Особой популярностью пользуется черенкование гортензий. Ветки срезают и выдерживают в воде на протяжении 5 дней, потом разделяют на несколько частей, оставляя на каждой из них по 3—5 почек. Полученный посадочный материал размещают в ранее подготовленный контейнер с влажным и рыхлым грунтом. Укоренение в данном случае происходит в среднем за полтора месяца. На протяжении укоренения за черенками нужно обеспечить должный уход, для этого их нужно постоянно поливать, опрыскивать водой и периодически проветривать.
— Для весеннего черенкования нужно использовать одревесневшие стебли, которые обычно растут на прошлогодних кустарниках. Для летнего — боковые черенки и не использовать для размножения ослабленные стебли, растущие в затененной нижней части кустарника. Для осеннего черенкования лучше всего использовать одеревеневшие стебли, — подчеркнула специалист.
Особенности посадки в разных регионах
Считается, что в средней полосе России, в том числе в Московской области, лучше всего сажать гортензию в середине апреля. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — в конце апреля или в начале мая. На Юге (Краснодарский край, Северный Кавказ) — начало апреля.
— В южных областях обычно теплая и продолжительная осень, и это время также хорошо подходит для посадки кустарника. Растение высаживать можно в течение всего октября. А вот в центральных районах гортензию осенью лучше сажать в начале сентября. На севере же этот многолетник вообще не рекомендуется высаживать осенью — только весной, — пояснила Маргарита Белкина.