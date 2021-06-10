https://ria.ru/20210610/gortenziya-1736536703.html

Как сажать гортензию: правила посадки, ухода и подкормки

Как сажать гортензию и когда: правильная посадка в открытый грунт

Как сажать гортензию: правила посадки, ухода и подкормки

Как сажать гортензию — вопрос, которым задаются многие дачники. Когда проводить посадку гортензии в грунт и как сделать это правильно — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:11

2021-06-10T20:11

2021-06-10T20:12

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цветы

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Как сажать гортензию — вопрос, которым задаются многие дачники. Когда проводить посадку гортензии в грунт и как сделать это правильно — в материале РИА Новости.Когда сажать гортензию в открытый грунтВ зависимости от ситуации возможна посадка гортензии в различные времена года.ВеснойСадоводы считают весну самым лучшим временем для посадки гортензий в регионах Российской Федерации с умеренным и теплым климатом. В центральной части страны лучше произвести высадку ближе к началу мая. В более северных регионах и на Урале посадку организуют в первой или второй декаде мая, в зависимости от погоды. Важно дождаться, чтобы почва прогрелась.— А вот на юге гортензию высаживают уже в марте или в самом начале апреля. Это позволит кустарнику быстро укорениться и спокойно пережить лето. К зиме растение набирается сил, — рассказала РИА Новости садовод Маргарита Белкина.ЛетомВысаживание в этот сезон допустимо для саженцев гортензии с закрытой корневой системой, которые продаются в специальной емкости.— Растение в контейнере легко переносит пересадки, так как корневую систему просто извлекают и сажают в грунт, где у нее будет достаточно места для роста. Лучше всего летнюю посадку проводить в первой половине июня, — пояснила эксперт.ОсеньюОсенью нужно высаживать гортензию только с хорошо развитой корневой системой.— В это время года важно производить высадку примерно за месяц до наступления устойчивого похолодания. В противном случае цветок не успеет нарастить корневище, — отметила садовод.Популярные виды и сорта гортензииГортензия бывает нескольких видов, в том числе:Также среди садоводов популярен сорт Бретшнейдера. Такую гортензию еще называют "Пурпурная королева".Как сажать гортензиюКаким должен быть саженецПриобрести саженцы можно в специальных магазинах. На корневой системе качественного товара не должно быть признаков плесени, подгнивания, в том числе их запаха. Сам саженец, его корневая система, кора, побеги не должны иметь следов повреждения, трещин, быть влажными. От экземпляра с пересушенной корневой системой тоже лучше отказаться.— Кроме того, важно, чтобы корневая система была хорошо развита. При покупке саженца в горшке нужно посмотреть на его дно — из дренажных отверстий должны виднеться корешки, — сообщила садовод.Подготовка саженцаПодготовка саженца к посадке в грунт помогает ему быстрее адаптироваться на новом месте и пережить морозы.— Саженец с открытой корневой системой нужно замочить в растворе вещества, стимулирующего рост корней, например, "Корневин" или "Гетероауксин". А вот если саженец с закрытой корневой системой, то перед посадкой нужно растормошить земляной ком, чтобы корни быстрее пустились в дальнейший рост, — пояснила специалист.Выбор местаПеред посадкой важно выбрать подходящее место, где гортензия будет цвести пышно и долго. Оно не должно быть открытым и солнечным. Гортензии предпочитают тень и полутень. Что из этого лучше — зависит от вида.Также участок, выбранный под посадку гортензий, должен быть хорошо защищен от холодного ветра. Лучше всего сажать растение около южной стороны дома, защищенной его стеной, забором или другими кустарниками.В какую почву сажатьГортензии любят плодородные, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые нейтральные или слабокислые почвы (рН 6,5 — 7,0), богатые органикой.— На тяжелых глинах с кислой реакцией нужно проводить нейтрализацию. Для этого используют доломитовую муку (2 килограмма на 5 квадратных метров площади посадок). Также гортензии не приживаются на щелочных землях, — пояснила эксперт.Подготовка почвы и посадочной ямыПеред посадкой гортензий весь родной грунт из посадочных ям выбирается и заполняется почвенной смесью, которую нужно подготовить заранее.Посадочные ямы под гортензии копают глубиной и диаметром в зависимости от корневищ саженцев (примерно в 40 сантиметров). Если кустов много, то ямки должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в 70 сантиметров. При такой плотной посадке получиться живая изгородь. При более редкой посадке расстояние делают от 1,5 до 3 метров, так как гортензия сильно разрастется.Посадка гортензииПеред посадкой гортензии на дно каждой ямы укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10 сантиметров.— Саженец ставится в центр ямы. Его засыпают подготовленной питательной смесью. Важно, чтобы корневая шейка гортензии находилась на уровне поверхности земли. После почву вокруг куста слегка притаптывают, хорошо проливают и мульчируют торфяной крошкой, опилками или хвоей. Такая операция поможет сохранить влагу в земле и предупредит рост сорняков, — пояснила эксперт.Посадка в домашних условиях (в горшке)Существуют и гортензии домашние, крупнолистные. Их приобретают в контейнерах и выращивают в горшках.Для посадки растения необходимо:Для хорошего роста растения пересадки нужно производить каждый год весной, когда закончится период покоя, с каждым разом увеличивая размер вазона. Таким образом корневая система будет регулярно обеспечиваться дополнительным пространством для развития.Уход после посадкиУход за гортензией в саду совсем несложен, но есть обязательные пункты, которые нужно выполнять неукоснительно: регулярный полив, рыхление, мульчирование, подкормка, обрезка и подготовка к зимним погодным условиях.ПоливГортензия считается влаголюбивой культурой, а потому требует регулярного полива отстоянной или дождевой водой.В первые две недели после посадки кустарник орошают водой каждый день (по два ведра на куст), но только если погода сухая и солнечная, а температура воздуха выше +16 градусов. Если же воздух прогревается только до +14 градусов, то нужно поливать раз в 3 дня.Затем нужно сократить поливы до двух раз в неделю. Через месяц же, в солнечную погоду, кустарник уже можно поливать раз в десять дней, но обильно — по два ведра. В жару частота процедуры полива увеличивается — нужно это делать каждые 7 дней. Если осень теплая, без дождей, то из-за недостатка влаги зимоустойчивость гортензии снизится. В такое время нужно проводить полив утром или после захода солнца — заливать воду в приствольный круг.— В поливочную жидкость можно иногда добавлять марганцовку. Это спасет кустарник он гнили. Раствор для полива должен быть бледно-розовый, без кристаллов препарата, — пояснила эксперт.РыхлениеСадоводы рекомендуют после полива или дождя немного разрыхлить землю вокруг куста гортензии — на 5 сантиметров вглубь. Это делается для обеспечения хорошей аэрации корней — свободного доступа воздуха. Рыхление важно проводить осторожно специальной легкой тяпкой для цветов, чтобы не повредить ствол и корни.МульчированиеМульчирование — это покрытие земли вокруг растения слоем органических (или неорганических) остатков. Мульча выполняет роль защиты корневой системы от перегрева, а также сдерживает рост сорняков. Органический продукт — это, чаще всего, древесная кора, торф, опилки, хвоя и другое.— Опытные садоводы рекомендуют рассыпать вокруг кустов гортензии сосновые иголки. Они будут отпугивать вредителей, а также удерживать необходимую для растения кислотность почвы. Если мульчирование не было выполнено сразу после посадки, то такую процедуру можно проделать в любое другое время. Осенью нужно сделать это до наступления первых заморозков, — пояснила эксперт.ПодкормкаПодкормка очень важна для красивого и пышного цветения гортензии, однако, если во время высаживания культуры в посадочную яму были добавлены удобрения, то следующие два года растение не будет нуждаться в "поддержке".Комплексные минеральные удобрения заделывают в грунт в первой половине мая из расчета 30 грамм на 10 литров воды. Также можно добавить органику в виде настоя коровяка (в соотношении 1 к 10). Повторение процедуры — через 1,5 недели. Такая подкормка нужна для роста.Обрезка осенью, весной, летомВсе сорта гортензии хорошо переносят обрезку. Такая процедура нужна для поддержания необходимой формы куста, повышения декоративности, оздоровления гортензии, а также для преобразования в штамбовое растение (то есть обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой).По словам эксперта, лучше всего производить обрезку гортензии осенью — срезать половину высоты кустарника. А вот весной "стрижку" нужно успеть сделать исключительно до начала сокодвижения, иначе можно навредить растению. Обрезать в весенний период следует самые слабые, тонкие, поврежденные побеги. Также нужно удалять ветки, которые растут внутрь куста. Летняя стрижка гортензии возможна, но это должна быть санитарная обрезка, а также удаление сухих соцветий. Если процедура не была выполнена в середине июля (или после цветения), то рекомендуется отложить данную процедуру на следующий год.Подготовка к зимеПроцедура подготовки гортензии к зиме обычно проводится в середине октября. Она необходима для защиты молодых побегов от перемерзания в сильные холода.Процесс подготовки куста к зиме таков:Получившиеся защитные конструкцию можно разбирать как только сойдет снег. После снятия укрытия нужно хорошо прорыхлить землю вокруг кустов, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к корням. Затем гортензии нужно дать большое количество теплой воды — 20 литров под каждый куст.Вредители и болезниГортензия достаточно устойчива к нападению различных вредителей, однако и ее не обходят стороной некоторые болезни и насекомые-паразиты.Одно из самых частых заболеваний кустарника — это мучнистая роса.Также нередкий вредитель для гортензии — тля. Хорошим противодействием садоводы считают использование настойки чеснока: 250 грамм измельченного пряного продукта, залитые 10 литрами воды. Настой выдерживают 48 часов, добавляют в него 50 грамм натертого хозяйственного мыла, тщательно перемешивают и проводят опрыскивание пораженного куста 1 раз в 7 дней, пока вредитель не исчезнет.Размножение гортензииСамый популярный и легкий способ размножить гортензию — это укоренение отводков — наклонение нижних веток и присыпание их землей с дальнейшим окучиванием. Такая процедура проводится весной или ранним летом.Также размножить гортензию можно делением куста.Третий способ размножения гортензии — семенами. Их сеют в контейнере для рассады на хорошо увлажненную смесь песка с торфом, создают парниковый эффект. После появления всходов, когда сеянцы подрастут, рассаду гортензии нужно распикировать, а когда рассада достигнет высоты в 30-35 сантиметров, то ее можно высаживать ее в открытый грунт на постоянное место произрастания.Особой популярностью пользуется черенкование гортензий. Ветки срезают и выдерживают в воде на протяжении 5 дней, потом разделяют на несколько частей, оставляя на каждой из них по 3—5 почек. Полученный посадочный материал размещают в ранее подготовленный контейнер с влажным и рыхлым грунтом. Укоренение в данном случае происходит в среднем за полтора месяца. На протяжении укоренения за черенками нужно обеспечить должный уход, для этого их нужно постоянно поливать, опрыскивать водой и периодически проветривать.Особенности посадки в разных регионахСчитается, что в средней полосе России, в том числе в Московской области, лучше всего сажать гортензию в середине апреля. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — в конце апреля или в начале мая. На Юге (Краснодарский край, Северный Кавказ) — начало апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цветы, общество