https://ria.ru/20210611/piony-1736664490.html

Как сажать пионы: сроки и правила посадки в грунт

Как сажать пионы и когда: правильная посадка в открытый грунт

Как сажать пионы: сроки и правила посадки в грунт

Сроки и способ посадки пионов зависят от климатических условий региона и времени года. О том, когда лучше сажать пионы, как это делать правильно и каким должен... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:21

2021-06-11T18:21

2021-06-11T18:21

растениеводство

россия

растения

цветы

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сроки и способ посадки пионов зависят от климатических условий региона и времени года. О том, когда лучше сажать пионы, как это делать правильно и каким должен быть грунт - в материале РИА Новости.Когда сажать пионы в открытый грунтПионы - это род многолетних растений, которые зацветают в конце весны. Благодаря эффектным, пышным и ароматным цветам они популярны среди садоводов. В течении вегетации у пиона дважды развиваются всасывающие корешки, именно в эти периоды можно осуществлять посадочные работы. Как правило, они выпадают на весну или осень. ВеснойВесной сажают пионы в апреле или в мае. Лучше заниматься посадкой, пока не началось устойчивое потепление, чтобы растение смогло укорениться в землю до первых побегов. Как правило, в весенний период пионы укореняются хуже, чем в осенний. Это значит, что надземная часть пиона будет расти в ущерб его корневищу. Это может привести к тому, что растение будет дольше приживаться и слабее цвести. Важно, чтобы грунт не был промерзшим, но при этом слегка прохладным - от 2 до 7 градусов.ЛетомЛетом посадками занимаются на территории Сибири, Урала и Северо-Запада. Делают это в августе, ближе к его концу. В остальных регионах посадочные работы проводят весной или осенью. В теплое время года садоводы обычно только пересаживают пионы из одного места в другое. Делают это раз в 5-7 лет, когда куст начинает слишком разрастаться, а цветов становиться меньше. Таким образом пионы обретают новую жизнь. ОсеньюСадоводы считают, что осень - самый лучший период для посадки пионов. Время, когда жара уже прошла, способствует быстрому развитию придаточных корней, что помогает растению лучше укрепиться в грунте, при этом все питательные вещества идут в корень, а не на надземную часть. При этом осадки обеспечивают почве постоянную влажность. Заниматься посадкой пионов следует за 3-4 недели до первых заморозков. Если сделать это слишком поздно, растение вырастет слабым, либо замерзнет и не приживется совсем. Популярные виды и сорта пионовСуществует более 100 сортов растения, которые, в основном, отличаются строением цветка. Пионы бывают травянистые и древовидные. У вторых стебли толще и больше напоминают ветви. Также существуют ито-гибриды - сорта, созданные путем скрещивания древовидных и травянистых пионов.По строению цветка выделяются следующие:Как сажать пионыСхема посадки травянистых и древовидных пионов практически одинаковая. Для этого используются деленки - части корня пиона с 3-5 почками возобновления и таким же количеством корней. Важно учитывать, что зацветать они начнут только через 3-4 года после посадки. Каким должен быть саженецВыбор саженца играет решающую роль в том, какими вырастут пионы и как будут цвести, поэтому следует придерживаться нескольких рекомендаций. Для посадки лучше всего подходят трех- или четырехлетние деленки пиона с 3-5 почками на них или одно-двухлетние с 2-3 почками. Если почки имеют черный оттенок или они засохли, то от такого посадочного материала следует отказаться. Сами саженцы не должны быть слишком сухими или слишком влажными, а оптимальная длина корней - примерно 20 сантиметров. Если корневище имеет запах гнили или плесени, то его также покупать не стоит. В целом, качественная деленка пиона, из которой вырастут красивые и пышные цветы, выглядит здоровой, без механических повреждений или лишних запахов. Подготовка саженцаНепосредственно перед посадкой саженец нужно внимательно осмотреть на наличие повреждений или гнилых следов. Их необходимо аккуратно срезать ножом, после чего участки обрабатываются специальным обеззараживающим препаратом с калием и древесной золой. Для хорошей приживаемости и ускорения роста пионов их корни следует подержать в препарате-стимуляторе роста, затем высушить в течение суток в затемненном месте. Выбор местаВыбор места посадки пионов также важен, как и качество саженцев. Это растение достаточно светолюбивое и плохо реагирует на тень, которая может привести к слабому цветению или вообще его отсутствию. Для посадки следует отдать предпочтение хорошо освещенному участку земли, он должен быть защищен от холодных ветров, но не иметь “парникового эффекта”. Лучше всего выбирать свежее место на южной или юго-западной стороне сада. Между пионами и постройками оптимальное расстояние - 1-1,5 метра, хотя некоторые специалисты не рекомендуют посадку вблизи дома или забора. Не стоит сажать цветы под деревьями и в низинах, где почва слишком влажная - это грозит гниением корней и их гибелью. Если высадить цветок возле другого кустарника, то ему может не хватать питательных веществ. В какую почву сажатьПионы не слишком прихотливы к типу почвы, а при правильной посадке и уходе могут вырасти практически на любой земле, кроме сырой и заболоченной. Самый идеальный вариант - это окультуренная суглинистая почва с нейтральной или слабой кислотностью. Также она должна быть дренированной и хорошо удерживать влагу. Подготовка почвы и посадочной ямыЗа три недели или за месяц до посадки пионов необходимо подготовить почву. Для этого делают посадочные ямы глубиной 70-80 сантиметров и шириной 60-70 сантиметров. Дно следует разрыхлить и положить на него слой дренажа в 10 или 15 сантиметров. В посадочную яму обязательно добавляют удобрения. Например, смесь из перегноя и земли с золой и суперфосфатом. Если почва песчаная, то ее смешивают с глиной, а если глинистая, то с ведром песка или с торфом. Яму с удобрениями следует засыпать плодородной землей так, чтобы образовался небольшой холм. Со временем он усядется. При посадке нескольких деленок между ними должно быть расстояние не менее одного метра для травянистых сортов и полутора метров для древовидных пионов. Это необходимо, чтобы каждый саженец получал все питательные вещества. Посадка пионовЕсли пионы высаживаются весной, то процедуру необходимо проводить аккуратней, потому что в таком случае деленки более требовательны. В целом, процедура одинаковая для весны и осени. Саженец растения помещают в яму, его корни направляют вниз или в стороны и расправляют. При этом важно избежать механических повреждений или заломов корневища. Почки пиона углубляют внутрь ямы на 3 или 5 сантиметров, если почва “тяжелая”, если “легкая” - на 5-6 сантиметров. Это важно, потому что, если их оставить на поверхности, они могут замерзнуть, а если слишком сильно углубить - запреть и сгнить. После того, как саженец помещен в яму, его засыпают землей, которую аккуратно уплотняют руками, чтобы не повредить корневище. Теперь землю можно полить, желательно используя специальный препарат для стимуляции правильного формирования корней. Если грунт осел, его нужно добавить, а сверху почву мульчировать на 10-15 сантиметров. Посадка в домашних условиях (в горшке)Чтобы сохранить саженцы до посадки в открытый грунт, их можно поместить в горшки. Часто так делают, когда деленки выглядят больными и на них начинают расти почки. Если не предпринять меры, такой саженец погибнет. Сначала следует выбрать емкость подходящего объема, как правило, не менее 5 литров. Этого должно хватить, чтобы корневищу не было тесно. На дне горшка обязательно должны быть дырочки для оттока воды. Емкость можно заполнить универсальным покупным грунтом для цветов или почвенной смесью на основе торфа. Предварительно саженец пиона дезинфицируют специальным средством, обрабатывают стимулятором роста и подсушивают. Дальше его сажают в землю, засыпают грунтом и хорошо увлажняют. Весной в горшок можно добавить дополнительные удобрения, например, немного питательной жидкости с содержанием азота. Горшок следует поставить в прохладном светлом месте перед южным или западным окном.Уход после посадкиТравянистый и дренововидный пионы без полноценного, правильного ухода будут иметь нездоровый внешний вид, станут плохо цвести, поэтому крайне важно осуществлять все процедуры регулярно, от полива до обрезки. ПоливЕсли пионы высадили весной, то поливать их нужно каждый день в течение первых трех дней. Затем процедуру проводят каждую неделю, если стоит жаркая погода - чаще. Чтобы вода лучше поступала к корню, можно прокопать кольцевую канавку вокруг куста глубиной 5–7 сантиметров и вносить воду в нее, а также в землю вокруг стебля. Пионы любят обильный полив, но если вносить в грунт слишком много воды, то может начаться процесс гниения корней. В осенний период поливать пионы нужно намного реже, если не стоит теплая, засушливая погода. Обычно процедуру проводят в течение месяца с момента посадки: в это время производить полив следует два или три раза. Если почва пересыхает, то можно немного чаще. При регулярных дождях делать этого не нужно. РыхлениеПодобная процедура улучшает воздухообмен в почве, за счет чего корневая система пионов получает достаточное количество кислорода. Также манипуляция помогает бороться с сорняками, пока они еще не проросли. Рыхление проводят после каждого полива или дождя через 2-3 часа. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корневище. Рядом со стеблями нельзя углубляться более чем на 5-7 сантиметров, а на расстоянии 20–25 сантиметров от него можно рыхлить на 10–15 сантиметров.МульчированиеМульчирование - это покрытие земли возле растения слоем органических или неорганических материалов. Это могут быть опилки, компост, высушенная трава и т.д. Подобная процедура защищает почву от внешнего воздействия, улучшает ее свойства, сохраняет воду и рыхлость грунта, уменьшает количество сорняков. Кроме этого, замульчированные растения образуют больше придаточных корней. Предварительно почву вокруг саженца нужно обработать от сорняков, прорыхлить, а потом уложить слой мульчи (5-7 сантиметров).ПодкормкаЕсли при посадке в открытый грунт вносились удобрения, то в ближайшие два года подкармливать пионы не нужно. Затем подкормку следует производить весной, после того, как растает весь снег. Для этого используют калийно-фосфорные удобрения. Следующая подкормка из смеси азота, фосфора и калия осуществляется в момент образования бутонов. Третью обработку проводят спустя пару недель после того, как окончится цветение: в почву вносят сульфат калия и суперфосфат. Обрезка осенью, весной, летомОбрезать пионы необходимо для того, чтобы поддерживать их аккуратный вид. Также удаление слабых, засохших бутонов делает растение более крепким, а питательные вещества не расходуются на лишние части. Если не проводить такую процедуру, то куст будет разрастаться, а цветов станет меньше. Весеннюю обрезку проводят в основном для древовидных сортов пионов. Делают это, когда полностью сошел снег и стоит теплая погода. Во время процедуры у пионов удаляют все засыхающие и слабые ветви, оставляя 10-12 сантиметров длины от корней. У травянистых пионов обычно обрезают прошлогодние побеги, если они засохли или выглядят болезненными.Летом можно удалять ростки, чтобы пионы были более пышными и красивыми. Для этого срезают слабые бутоны, примерно одну треть от всех, а также некоторые листья. В конце лета с земли следует убрать всю опавшую листву, расчистить грунт и разрыхлить, чтобы к корням поступал кислород. После первого цветения обрезку не проводят. Осенью с травянистых пионов убирают побеги, чтобы на каждой ветке оставалось 2-4 почки, и пропалывают землю около куста. У древовидных пионов в конце осени обрезка не проводится. Подготовка к зимеПеред наступлением зимы пионы нужно обрезать, если из земли виднеются почки, то на грунт следует выложить слой мульчи примерно в 5 сантиметров (для северных регионов - 10 сантиметров), чтобы защитить их от холодов. Затем куст необходимо укрыть, чтобы пионы смогли нормально перезимовать. Древовидные сорта укутывают на зиму в не слишком плотный укрывной материал. Перед этим нужно очистить ветви от листвы. Как правило, утепляют растение в конце октября. У молодых пионов следует окучить землю вокруг и насыпать 15 сантиметров мульчи - перегноя, опилок, торфа, компоста и т.д. Важно учитывать, что утепление особенного необходимо на Урале, в Сибири, средней полосе и Поволжье.Вредители и болезниЧаще всего пионы подвергаются негативному воздействию различных грибков. Если на листьях появилась ржавчина, бурые или красноватые пятна, то растение следует сразу опрыскать бордоской жидкостью, чтобы не допустить распространение болезни. Наиболее опасна для пиона серая гниль, повреждающая все растение. Если она замечена на листках, то их нужно срезать. В целях профилактики весной куст опрыскивают бордоской жидкостью. Мучнистая роса выглядит, как белый налет. Против нее помогают специальные препараты или раствор кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла. Мозаика листьев проявляется желтыми пятнами, это вирусное заболевание, которое не поддается лечению. Инфицированные листики сразу удаляют. Вертициллезное увядание встречается, когда пионы цветут: у здорового растения листья и стебли начинают слабеть, на поперечных срезах побега темнеют сосуды. В таком случае, спасти пион нельзя, можно только выкопать его с корнем и уничтожить, а землю обеззаразить. Из вредителей чаще всего пионы сталкиваются с муравьями, которые их объедают, а также могут переносить некоторые заболевания. Для борьбы с ними нужно опрыскивать растение и почву репеллентами - пахучими веществами, которые отпугивают насекомых. Тля скапливается на побегах и питается соками растения, ослабляя его. Ее можно смыть водой, если насекомых немного. При большом скоплении понадобился обработка специальными препаратами. Галловые нематоды поражают корни пиона, но от них нельзя избавиться, если не удалить растение из земли и не сжечь его. Почву при этом обеззараживают. Жуки-бронзовки объедают листья и цветы. В таком случае насекомых собирают вручную, а сам куст можно опрыскать инсектицидами. Трипсы, маленькие черные жучки, высасывают сок из лепестков. Чтобы избавиться от вредителя, пионы обрабатывают специальными растворами или настойкой тысячелистника. Садовых слизней удаляют вручную. Размножение пионовРазмножить пионы можно несколькими способами. Например: Особенности посадки в разных регионахОсенью оптимальные сроки посадки пионов отличаются в зависимости от региона России. В средней полосе лучше всего заниматься этим в сентябре. В Сибири, на Урале, на Северо-Западе подойдет конец августа, а на Юге страны - вторая половина сентября и начало октября. В северных регионах важно тщательно укрыть пионы на зиму, а в южных - чаще проводить полив.

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растениеводство, россия, растения, цветы