https://ria.ru/20220607/alokaziya-1793852563.html

Алоказия: правила ухода за экзотическим цветком в домашних условиях

Алоказия: уход в домашних условиях, фото, сорта и описание

Алоказия: правила ухода за экзотическим цветком в домашних условиях

Алоказия - эффектное декоративно-лиственное растение родом из тропических лесов Юго-Восточной Азии. Описание и фото видов алоказии, условия домашнего... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:05

2022-06-07T21:05

2022-06-07T21:06

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растениеводство

общество

россия

цветы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Алоказия - эффектное декоративно-лиственное растение родом из тропических лесов Юго-Восточной Азии. Описание и фото видов алоказии, условия домашнего содержания, особенности размножения, вредители и болезни, как правильно ухаживать за цветком, чтобы он радовал владельца экзотической красотой долгое время, - в материале РИА Новости.АлоказияДекоративно-лиственное растение семейства Ароидные родом из тропических лесов Азии насчитывает около 70 видов. В качестве декоративного цветка встречается достаточно редко, но в последнее время интерес среди цветоводов к нему возрос из-за необычных плотных щитовидных листьев с заостренным концом и ярко выраженными прожилками. Цветет растение только в оранжереях или в природных условиях, в квартире это происходит очень редко: ароматные цветы светло-зеленого оттенка с бледно-розовым соцветием-початком при опылении дают ягоды с семенами внутри. Но опытные цветоводы советуют их удалять, так как во время цветения не развиваются новые листья.ОсобенностиВ зависимости от вида, алоказия может иметь форму небольшого деревца с выраженным стволом либо бесстебельного куста, овальные листья у некоторых разновидностей достигают до 1 метра в длину. Высота растения в домашних условиях не превышает 2 м, чаще всего встречаются виды не более 30-40 см.У себя на родине, в лесах Юго-Восточной Азии, в период дождей, растение начинает "плакать", так как не способно усвоить большое количество воды из почвы. Если листья домашнего питомца начали выделять капельки, то стоит сократить полив и уменьшить влажность воздуха. Из-за этой особенности цветка существует примета, что алоказия способна предсказывать дождь. Растение неприхотливо в уходе, эффектно смотрится как в качестве самостоятельного декора, так и в цветочных композициях, хорошо подходит для офисных помещений, светлых холлов, зимних садов, оформления искусственных водоемов и фонтанов.ЯдовитостьВсе части растения ядовиты, их сок оказывает местное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, поэтому рекомендуется держать его в недоступных для детей и животных местах. Перед тем, как заняться пересадкой и прочими манипуляциями с цветком, лучше надеть резиновые перчатки.Китайская народная медицина использует алоказию для приготовления препаратов, оказывающих лечебное действие на больных пневмонией и туберкулезом, при желудочных и зубных болях.Виды и сортаВ качестве декоративных используется несколько, наиболее эффектно выглядящих, видов:Уход за алоказиейРастение достаточно неприхотливо, требует регулярного, но несложного ухода. Влажный и теплый микроклимат, близкий к ее естественным условиям, даст возможность растению правильно развиваться и радовать владельца своей экзотической красотой.Почва и горшкиМожно использовать универсальные смеси, предназначенные для ароидных. Если есть желание сделать грунт самому, то можно использовать один из двух вариантов:Алоказия хорошо растет на слабокислой, хорошо пропускающей воду и воздух земле, для того, чтобы предотвратить гниение, хорошо подсыпать древесный уголь.Горшок нужен высокий и не слишком широкий, так как корни у растения длинные и в низких сосудах могут легко прорасти через дренажные отверстия. Размер емкости должен соответствовать цветку и увеличиваться на 2-3 см по мере его роста. Несоразмерно большие горшки могут привести к закисанию грунта, переувлажнению и долгому росту алоказии.ПоливВ весенне-летний период цветок важно регулярно поливать, не допуская пересыхания грунта. Земля должна быть постоянно влажной, излишки воды из поддона нужно сливать, так как корневая система может загнить. Во время покоя (осенью-зимой) частоту полива сокращают и увлажняют растение только тогда, когда земля в горшке подсохнет. Но полное пересыхание, как и переувлажнение, одинаково вредны для растения.ТемператураАлоказия не переносит сквозняки и перепады температуры. Житель тропиков хорошо себя чувствует при температуре +22, +26 градусов летом и не ниже +18 зимой.ВлажностьПредпочтительна высокая влажность воздуха, можно выставить горшок на поддон с мокрой галькой или керамзитом, регулярно опрыскивать листву или протирать ее влажной губкой. Зимой, когда воздух пересушивается от горячих батарей, не лишним будет увлажнитель воздуха.ОсвещенностьПредпочитает хорошо освещенные места, но не любит прямых солнечных лучей. Лучше всего подойдут западный и восточный подоконники, если растение будет стоять на южном, нужно притенить его. Пестролистные виды более требовательны к освещению, так как при его недостатке теряют декоративность. Алоказии с зелеными листьями легко переносят небольшое затемнение. Для медно-красной и амазонской в зимнее время года лучше всего организовать дополнительную подсветку.Подкормки и удобренияВ период вегетации цветок нужно подкармливать каждые 2-3 недели, поочередно используя минеральное удобрение для декоративно-лиственных растений и органику.Пересадка алоказииМолодые экземпляры пересаживают каждую весну, взрослые - один раз в 2-3 года. Высокий и устойчивый горшок наполняется подходящей смесью почвы и дренажем на 3 см, новая емкость должна быть больше старой приблизительно на 2 см. Для больших растений лучше всего использовать метод перевалки (когда цветок аккуратно вынимается из горшка вместе с комом земли и помещается в новый), образовавшиеся пустоты заполняются свежим грунтом. Иногда у только что приобретенного растения корни бывают обернуты в специальную биоразлагаемую бумагу, ее лучше удалить, так как она не успевает вовремя разложиться и мешает растению развиваться.РазмножениеРазмножать алоказию можно разными способами: семенами, делением корневища, отпрысками или дочерними клубнями, стеблевыми черенками.Из клубеньков на корняхПри правильном уходе на корнях цветка образуются клубеньки, которыми можно размножить растение. Вызревшие клубни покрыты темными чешуйками, чем больше растение, тем крупнее клубеньки. Отделять их нужно у основания, небольшую емкость (например, пластиковый стаканчик) необходимо наполовину наполнить легким субстратом. Подходящие варианты:Поместить клубень в землю так, чтобы верх был виден, увлажнить, накрыть пищевой пленкой и поместить в теплое место. На этапе укоренения освещение не важно, свет понадобится тогда, когда появится первый лист. Необходимо периодически увлажнять и проветривать мини-тепличку, если в стакане появилась плесень, следует обработать субстрат фунгицидом ("Фитоспорин", "Барьер", "Заслон", "Фитоп", "Интеграл" и прочие).На укоренение клубню обычно требуется 3 недели, а через 1,5-2 месяца начинается активный рост первого листа. Важно не перелить и не пересушить субстрат, на этой стадии в пищевой пленке уже можно сделать отверстие для проветривания.Из семянСеменами алоказию размножают достаточно редко, так как в домашних условиях она практически не цветет, а семена быстро теряют всхожесть и не передают материнские признаки. Особенно это касается пестролистных видов растения.Для проращивания потребуется контейнер, заполненный влажной смесью из торфа и песка, семена нужно выложить на поверхность, слегка вдавливая в субстрат, накрыть пленкой или стеклом и поместить в теплое (+25 градусов) место. Емкость необходимо увлажнять и проветривать, первые ростки должны появиться уже через две недели. После того, как сеянцы немного подрастут, их можно пересадить в отдельные горшочки примерно 7 см в диаметре, как только они станут малы, растения рассаживаются в полноценные горшки.ЧеренкованиеАлоказию можно размножать разными частями куста (стебля, листа, корневища). Чаще всего - это лист с кусочком стебля. Такой вид размножения позволяет передать новому растению большинство материнских признаков. В основном процедура проводится весной. Срез черенка обрабатывают древесным углем и выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования (например, "Корневин"), после этого будущее растение необходимо высадить в горшок, наполненный смесью торфа и песка, увлажнить почву, накрыть банкой или пакетом, поставить в теплое место, периодически проветривая тепличку. Если соблюдены все условия, черенок укореняется в течение месяца.Если алоказия сильно разрослась, из нее можно получить несколько растений. Для этого необходимо освободить корни цветка от земли, разделить куст на несколько частей, в каждой из которых должен присутствовать лист, и рассадить по разным горшкам.Возможные проблемыНесмотря на свою неприхотливость, в некоторых случаях цветок может "капризничать", это происходит из-за неправильного ухода или неверно подобранных условий содержания.БолезниВредителиЧаще всего вредители поражают ослабленные неправильным уходом растения, на алоказии можно встретить червеца, щитовку, тлю и клеща."От щитовки понадобятся как минимум два инсектицида. Можно пролить грунт системным (например, “Актара”) и опрыскать само растение контактным (например, “Мовенто Энерджи”, “Фуфанон”, “Теппеки”, “Моспилан”, “Конфидор”. Через 6-7 дней провести повторную обработку для закрепления результата. Для второй обработки лучше выбрать контактный инсектицид с другим действующим веществом, чтобы не вызвать привыкания у вредителя", - советует Егор Бурага, руководитель интернет-магазина экзотических комнатных растений AdeniumBOOM.

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https://ria.ru/20220531/sansevieriya-1792067696.html

https://ria.ru/20220531/vrediteli-1792013894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растения, растениеводство, общество, россия, цветы